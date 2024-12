El creador del Spotify malagueño lanza una discográfica de música hecha con inteligencia artificial

Un joven pelirrojo sonríe a la cámara mostrando sus dientes impolutos, quedando sus ojos entreabiertos. Está feliz porque baila con una chica, de melena rizada y jersey de punto de colores claro con flores. La química se percibe a simple vista mientras por detrás suena una música funky.

Se trata del videoclip "Sunset Sips & Pool Dips", de Motel Loïc, y tiene truco. El joven pelirrojo nunca ha existido. La chica del jersey de punto nunca ha existido. Motel Loïc no existe. Todos han sido creados por inteligencia artificial.

Es uno de los videoclips de la discográfica All Music Works, creada por el malagueño Carlos Zehr. Este emprendedor es también CEO de Nonoki, la plataforma de música al estilo Spotify que logró convertirse en la aplicación más descargada en buena parte de Europa. Según explica en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga, ahora su propósito es "transformar la industria musical" mediante la creación sintética de "un nuevo formato de artista".

"Un artista virtual no duerme, no gasta, no llega colocado al estudio; te puede dar conciertos simultáneos en cinco partes del mundo", defiende Zehr, que cree que este nuevo enfoque puede hacer que la industria sea "mucho más rentable".

Desde su perspectiva, se trata de la evolución natural de este arte. Al principio, la música solo se podría grabar de manera analógica en el estudio. Luego, llegaron los teclados que recrean sonidos de todo tipo de instrumentos sin necesidad de estar allí. La propuesta de All Music Works va otro pasito más allá.

"Cada vez la IA es más inteligente y menos artificial. Puede comprender, entender y simular sentimientos, poniéndole énfasis y corazón igual como si lo hiciera un humano", afirma el CEO de la compañía. Eso sí, la guía de una persona siempre hace que logre mejores resultados: "Las creaciones se diferencian verdaderamente cuando hay un humano por detrás que indica de manera detallada cómo quiere las canciones".

Detrás de los temas de All Music Works hay de hecho un colectivo creativo conformado por especialistas en IA, diseñadores o productores de música, entre otros; que han creado una propuesta única de artistas sintéticos que responden a las principales demandas del mercado.

Además de Motel Loïc (que, según su biografía ficticia ha nacido en el sur de Francia), All Music Works también ha creado a la banda "madrileña" Cielo Roto ("con letras incisivas y humor despreocupado", según describe la discográfica en la web), el reggaetonero puertorriqueño Peggao o la joven artista surcoreana Miyoo, con una "energía creativa infinita". En total, una decena de propuestas de lo más eclécticas.

"Detrás de todo esto hay un equipo de todo tipo de perfiles humanos que controlan una serie de tecnologías como herramientas creativas", explica Carlos Zehr: "Pasa en todas las industrias: el mejor abogado no va a ser ChatGPT, sino el profesional humano que mejor sepa utilizarlo. Pues lo mismo con la música".

Su planteamiento es que el arte necesita de un "proceso creativo humano", y ellos lo tienen. "Lo que hacemos no solo tres clics con la herramienta, sino el proceso de todo un equipo que la usa como un escultor utiliza un cincel y un martillo", asegura Zehr.

El proceso comienza con un estudio de mercado de las principales tendencias musicales y qué esperan de ellas sus fanáticos, tras lo que empiezan las primeras muestras de sonido. Cuando ya tienen algo con lo que están satisfechos, crean la biografía del artista sintético y le dan vida "como cualquier director de cine".

Y, aunque All Music Works no está directamente relacionado con Nonoki, Zehr sí que admite que nace de "una serie de inquietudes y problemas" que ha encontrado en la industria musical en estos últimos años: "Hasta que no te metes en ella, no te das cuenta de lo que hay dentro. Nonoki me ha dado conocimiento de cómo funciona y me ha servido para plantear propuestas de valor como esta", resume.

"Y esto es un iceberg del que hasta ahora solo hemos sacado la puntita", adelanta el CEO de All Music Works, que ya señala a los conciertos en realidad virtual mediante tecnologías inmersivas o a la creación de artistas específicos para marcas: "Hay muchos puntos en los que la industria musical no es rentable. Nosotros hemos creado una operativa que la hace mucho más rentable".