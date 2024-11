El malagueño Manu Heredia también acaba vendiendo su empresa: La checa Livesport compra el 100% de BeSoccer

Decía el malagueño Manu Heredia, creador de la empresa Besoccer, en mayo de 2022 que solo vendería la compañía a Amazon por más de 100 millones de euros. Ya había rechazado suculentas ofertas en años anteriores. Una de 15 millones de euros de Yahoo en 2015, otra de 50 millones en 2022...

Era cuestión de tiempo que una de las últimas grandes empresas tecnológicas malagueñas fuera vendida a capital extranjero, como sucedió anteriormente con Freepik o Medac. Y ese tiempo ha llegado. Besoccer ha anunciado este miércoles que la compañía checa Livesport ha comprado el 100% de sus acciones.

El precio de la operación no ha sido desvelado. Heredia era poseedor del 90% de las acciones y el 10% restante estaba en manos de empleados y otros directivos.

"¿De qué me sirve tener 15 ó 50 millones en el banco? Con más dinero me podría convertir en un desgraciado", dijo Heredia en un acto empresarial hace dos años, defendiendo a capa y espada que lo que realmente le gustaba era ver crecer a su empresa y que no tenía prisa por vender.

Pero todo tiene un precio y un momento y, como comentó su fundador, si llegaba una cantidad elevada la presión no solo era para él, sino para el resto de accionistas, que verían con buenos ojos un importante ingreso por la venta de esas acciones.

La sede seguirá en Málaga y Manu Heredia se quedará como asesor en la junta directiva. La empresa tiene un centenar de empleados.

Interior de la sede de Besoccer en Málaga.

Besoccer es una gran historia de éxito. Manu Heredia aprendió a programar en un curso de informática, era fan del fútbol y estuvo varios meses postrado por una grave lesión de rodilla. Pensó que no había nada en el mundo en el que pudiera ver los resultados de todos los partidos de fútbol y se lanzó a crearlo. En 2008 fundó Resultados de Fútbol.

El proyecto fue creciendo, las descargas aumentando y la plantilla incrementándose llegando a superar los 200 trabajadores. En 2015 pasó a llamarse Besoccer dado el carácter internacional que estaba cogiendo. Hoy en día es líder mundial en resultados y estadísticas de fútbol en directo con más de 25 millones de usuarios mensuales y más de 100 millones de descargas de aplicaciones.

Ese auge, en pleno crecimiento además de internet y en un fútbol cada vez más globalizado, empezó a llamar la atención de los grandes operadores y a realizar ofertas de compra, que Heredia había rechazado hasta ahora.

Un proyecto mayor

Besoccer pasa a integrarse ahora en un proyecto más grande. Livesport, fundada en 2006, ofrece información deportiva de 38 deportes de 50 países. Es un gigante que, bajo la marca Flashscore, tiene más de 100 millones de usuarios mensuales y más de 150 millones de descargas de la aplicación.

"La adquisición de BeSoccer fortalecerá significativamente nuestra posición en los países de habla hispana y francesa, donde BeSoccer tiene una sólida base de usuarios. Su producto y su alcance territorial complementan perfectamente a Flashscore, especialmente en fútbol, ​​nuestro deporte líder entre los más de 30 que cubrimos", ha dicho Martin Hájek, presidente de la junta directiva de Livesport.

Un usuario utilizando la aplicación de Besoccer.

El directivo de la multinacional checa ha resaltado además que "esta adquisición es la más grande en la historia de nuestra empresa, lo que refleja nuestra aspiración de permanecer a la vanguardia de la industria".

"He sido increíblemente feliz"

"Tuve el sueño de cambiar la industria del fútbol, y he sido increíblemente feliz durante todo el viaje. Me siento especialmente orgulloso de ver en lo que se ha convertido BeSoccer y del increíble equipo que nos ha ayudado a ser la aplicación de resultados de fútbol en directo más popular del mundo", ha asegurado Heredia.

El fundador de Besoccer ha destacado además que "ahora es el momento de que BeSoccer dé un salto exponencial con el apoyo de Livesport, un líder mundial en información deportiva que comparte nuestra pasión. Juntos, exploraremos nuevos horizontes para que BeSoccer siga creciendo, no solo como la aplicación de fútbol más grande, sino como el proyecto definitivo para los aficionados y los profesionales de este maravilloso deporte. Este es solo el comienzo de lo que BeSoccer está destinado a convertirse y, desde mi posición como asesor de la junta, seguiré apoyando y guiando su camino hacia un futuro aún más brillante".

En una publicación en Linkedin, Heredia añade que "hoy empieza el resto de mi vida. Besoccer es mayor de edad y toca verla crecer".