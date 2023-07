¿Una Lanzadera en Málaga? Un macroprograma con fondos europeos acelerará unas 600 'startups' en un año

No ha habido un mayor progama de aceleración de startups en la historia de España: 6.500 proyectos repartidos entre diferentes regiones y verticales de todo el país se verán regados en los próximos meses por los fondos europeos para conseguir que el ecosistema nacional de emprendimiento tecnológico dé un salto. En Valencia, ya existía el macroprograma de Lanzadera —financiado por el dueño de Mercadona, Juan Roig—, con varios centenares de proyectos alojados a pleno crecimiento. No son pocos los actores del ecosistema tecnológico que pedían algo similar en Málaga: ahora, la llegada de este nuevo plan supondrá "un empujoncito más al ecosistema para que madure".

Lo detalla en conversación con este periódico el malagueño Nacho Martín, coordinador del plan para Impact Hub en Andalucía, Ceuta y Melilla. "Históricamente nunca se ha hecho un programa tan grande. Son muchas horas de formación, muchas horas de mentoría, mucho networking. Es mucho dinero", plantea: "Desde el ámbito privado no pueden competir con los recursos económicos públicos que ha puesto aquí la Unión Europea. Les acaba de comer la tostada a las aceleradoras privadas, que no pueden alcanzar ese nivel de acelerar 200 startups en un año".

El programa está impulsado a nivel nacional con Fondos Next Generation por la Escuela de Organización Industrial, que a su vez ha encargado su realización en Andalucía a tres proyectos: Impact Hub Málaga con MentorDay, Telefónica Open Future y PwC con BIC Euronova. Cada una de ellas tiene la misión de captar e impulsar a algo más de dos centenares de proyectos. "Para la startup es gratis, no le cobramos ni le pedimos equity [una participación en la propiedad] ni nada", cuenta Martín.

En su caso, el programa de Impact Hub y la asociación de apoyo a emprendedores MentorDay planea ir incorporando medio centenar de proyectos cada mes desde el próximo septiembre. La primera fase cuenta con 50 horas de formación y talleres presenciales, que serán seguidas de 40 horas de mentorías individuales online en la segunda etapa y encuentros y networking presenciales en los siguientes tres meses. En total, se trata de casi medio año de programa de aceleración gratuito hasta lograr superar esa cifra de más de 200 empresas aceleradas para 2024. Sus actividades se van a desarrollar "en Málaga casi siempre, porque es donde están la mayoría de startups".

El objetivo es "adaptar el programa", explica su coordinador, a los distintos perfiles que vayan entrando: "Que no sea una cosa genérica de negocio y ya está, sino juntarlos por grupos", explica. Con ese planteamiento, "la idea es ejecutar desde el día uno mejoras en las empresas a nivel negocio, márketing y demás; que para eso viene la gente a echar la tarde contigo".

Buscan empresas o autónomos que estén constituidos como tales, con menos de cinco años de antigüedad, y con un componente innovador o tecnológico. También planean adaptar parte del programa a la digitalización de pymes y esperan recibir muchos proyectos del ecosistema universitario. "Todas esas startups que no saben cuál es el siguiente paso para madurar, pueden caer aquí. Lo único que pedimos es que estés constituido, da igual la fase", especifica Martín. El plan cae de pie en un ecosistema en el que los inversores "encuentran startups en fase muy embrionaria" y, tras la salida de la ciudad de Demium, "hay talleres y charlas, pero no es suficiente para que proyectos en fase inicial den ese salto de calidad".

"La clave es que en estos dos años a piñón se puedan pescar inversores y se vaya dando un empujoncito al ecosistema para que madure", expresa Nacho Martín, que ha sido emprendedor en serie y actualmente se centra en la formación e inversión. Desde su perspectiva, es pertinente preguntarse "qué va a pasar con Málaga cuando cierre el grifo de la Unión Europea" y expresa la necesidad de involucrar a los agentes privados a partir de este programa de financiación comunitaria.

Según expresa Martín, está siendo un reto lograr encontrar ese número tan elevado de proyectos debido a que "el ecosistema de Andalucía no es igual de grande que el de Barcelona", por ejemplo, donde "tiras una piedra y salen 500 startups", bromea. No obstante, el coordinador del programa Acelera en Impact Hub se muestra optimista y explica que todavía quedan muchas puertas por tocar en toda la comunidad: "Yo soy el primer crítico con el ecosistema y digo que no es tan grande como parece, pero veo brotes verdes".

Para regarlos, contará con unos 60 formadores solo en Málaga y con un equipo "enorme" a nivel humano: "Es algo que no puede sostener una empresa privada. No se pueden permitir treinta personas en cartera con buenas condiciones para un programa de aceleración", insiste Martín sobre el carácter excepcional de la iniciativa: "Tras muchos años de formaciones, he montado el programa que yo querría: muy práctica, con perfilazos de mentores que merezcan la pena", resume.

