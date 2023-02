Cierra Demium en Málaga: adiós a una de las cunas clave de la nueva generación de empresas tecnológicas

La inversora de talento Demium, que durante cuatro años ha sido la principal cantera de la nueva generación de empresas tecnológicas de la Costa del Sol, cierra sus puertas en Málaga. Según han confirmado a este periódico diversas fuentes afectadas, los empleados y los miembros de las startups participantes fueron informados la pasada semana del fin de su relación laboral con Demium.

El equipo de Demium en Málaga, donde se han creado más de 50 proyectos y se han terminado invirtiendo entre 100.000 y 150.000 euros en 19 startups, ha lanzado un mensaje a los socios y participantes del programa agradeciendo "todo el cariño" recibido durante esta trayectoria.

Por su parte, el fundador y presidente de Demium, Jorge Dobón, explica a este periódico que no van a dejar de lado Málaga: "Es una de las ciudades donde mejor y más capital hemos invertido en los últimos tres años", subraya. Hasta la fecha, Demium ha contado con programas de incubación en Valencia (donde nació), Barcelona, Madrid, Lisboa y Málaga.



"El modelo con sede física en ciudades un poco más pequeñas no genera la actividad que nos interesa de cara a los emprendedores", argumenta Dobón, que hace hincapié en que el modelo de Demium "funciona mejor con mucha masa crítica en el hub".

Su objetivo, según afirma, es "reestructurar costes y hacer un modelo un poquito más eficiente sin perder el acceso al ecosistema de Málaga y Andalucía".

Un evento de Demium en Málaga. D. P.

Jorge Dobón quiere dejar claro que el cierre de la sede física no significa que los malagueños con ganas de emprender ya no puedan aspirar a hacerlo dentro del programa de Demium, sino que ahora formarán parte de una piscina de participantes más grande de toda España: "[Formar equipos solo de Málaga] No era tan eficiente en cuanto al número de equipos y la complementariedad de los perfiles. Si lo hacemos en ciudades más grandes, la probabilidad de encontrar a tu socio ideal es más grande".

"Queremos invertir incluso más activamente en Málaga, pero con una perspectiva más nacional (...) Es más improbable que encuentres a tu socio ideal en tu ciudad local que si te mueves", plantea: "En los últimos años, estamos empezando a ver equipos con miembros de distintas ciudades".

Es decir, quien quiera participar en los programas de Demium desde Málaga podrá seguir optando a ello; aunque de forma principalmente telemática, con un equipo que puede estar repartido por toda España y con la sede física en otra ciudad de mayor tamaño.

¿Cómo es el modelo Demium?

Cada año, esta inversora de talento realizaba cinco convocatorias llamadas All Startup para captar talento potencialmente emprendedor. Durante un fin de semana, cada equipo creaba una idea de negocio y un jurado externo elegía el proyecto ganador, del cual todos los integrantes accedían al programa. Además, Demium fichaba también a personas individuales de equipos que no habían ganado, pero que habían mostrado habilidades excepcionales durante el proceso.

El modelo de negocio de esta captación de talento se basa en las desinversiones, esperando que algunas de las compañías que crean y financian en sus inicios sigan creciendo y así puedan vender sus participaciones con un valor multiplicado. Por ellos, buscan emprendedores con actitud y disponibilidad, a los que Demium guía a los equipos durante el proceso de los próximos meses.

De su cantera en la Costa del Sol, nacieron destacadas startups como Kaikoo, Planet.Dataset, Wains, Growii, Agrow... Ahora, los emprendedores de Málaga que aspiren a ingresas en su modelo tendrán que desplazarse a otra ciudad y competir a nivel nacional para ello.

