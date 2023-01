MLG HUB | El mayor hito de la Málaga tecnológica en 23 años, según el alcalde

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, definió a Innova IRV este lunes como "lo más importante" que él ha vivido en el desarrollo tecnológico de la ciudad durante sus 23 años de mandato. "Todavía no se le ha sacado casi partido, pero dará un juego increíble. Estoy convencido de ello", afirmó en el X Encuentro Tecnológico de EL ESPAÑOL de Málaga. Pero, ¿qué diantres es Innova IRV? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que va a cambiar?

- Los proyectos de esa gran alianza privado-pública, incluido su ambicioso centro de diseño de microchips, es justamente la historia de la semana para MLG HUB. Terminaremos este número de la newsletter con cinco pinceladas de actualidad del ecosistema. El objetivo es, como siempre, ir hilando un relato continuo, justo y proactivo de la Málaga tecnológica.

La historia de la semana: La gran alianza privado-pública de la Málaga tecnológica

La reunión del Patronato de la Fundación Innova IRV este lunes por la tarde.

Están multinacionales presentes en Málaga como Accenture, Google, Vodafone o Dekra; tecnológicas locales como Unicaja, Aertec o Premo y startups como Tupl. Están empresas más tradicionales como Myramar, Sando y Mayoral; e instituciones como las Universidades de Málaga, Granada y Sevilla, o el Málaga TechPark. Y están las administraciones públicas, claro: Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento.

- Se trata de la Fundación Instituto de Innovación Ricardo Valle (Innova IRV), que pretende impulsar con financiación mayoritariamente privada —aunque con un ojo puesto en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del Gobierno y en los fondos de innovación europeos— grandes proyectos innovadores desde Málaga: un centro de diseño de microchips, un escudo de ciberseguridad que ya se ha exportado a nivel nacional, un banco colaborativo de desarrollo de aplicaciones de tecnología 5G... Todo comandado por cada uno de los líderes en sus respectivos sectores; pero contando con el conocimiento compartido de las empresas, universidades e instituciones involucradas.

Las cifras del impacto que calculan que puedan tener en Málaga y Andalucía en la próxima década son muy ambiciosas: unos 500 millones de euros de atracción de fondos europeos, creación de unos 900 empleos directos y unos 30.000 en las empresas participantes, un aumento de 1.000 millones de euros en la inversión privada en innovación, unas 300 patentes, un 15% más de facturación en las empresas, una mejora del 60% en el ránking mundial de la UMA... Casi nada.

José Manuel Leceta, director general de Innova IRV. Málaga TechPark

Innova IRV apenas acaba de cumplir un año y ha tenido un importante ajuste en su liderazgo. Su primera directora general, Francisca Rubia, fue relegada este diciembre apenas unos seis meses después de su fichaje. Su sustituto, anunciado en primicia por EL ESPAÑOL de Málaga, es José Manuel Leceta. En su primera entrevista en el cargo, Leceta dibujó algunas pinceladas de lo que pretende: dar "un giro muy práctico" a la institución para conectar "el mundo de las ideas" y el de "las realidades". Vamos, hacer aterrizar todas las buenas intenciones y el hype.

- Se espera que Leceta aporte un profundo conocimiento del ecosistema público de innovación en España y en Europa: fue director general de Red.es, la Agencia de Transformación Digital del Gobierno nacional, entre 2016 y 2018; director del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología entre 2011 y 2015, y director internacional del Centro para el Desarrollo de la Tecnología Industrial entre 2004 y 2010.

El nuevo director general tuvo nada más aterrizar un primer envite importante. El pasado miércoles 18 visitó Málaga "el hombre que más dinero tiene para repartir de España", en palabras del director del parque tecnológico, Felipe Romera. Se trata del Comisionado Especial para el PERTE de Microelectrónica y Semiconductores, Jaime Martorell, que tendrá que distribuir en los próximos años unos 12.250 millones de euros públicos para potenciar esa industria de los chip en el país. Es el más cuantioso de todos los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica impulsados por el Gobierno... y Málaga está en primera fila para tratar de aprovecharlo.

Ezequiel Navarro, en el X Encuentro Tecnológico de EL ESPAÑOL de Málaga. Lorenzo Carnero

Ahora sí, llegamos al X Encuentro Tecnológico de EL ESPAÑOL de Málaga de este lunes en la fábrica de Cervezas Victoria. Su protagonista fue el CEO de Grupo Premo —una empresa malagueña líder global en la fabricación de materiales de electrónica para vehículos— y presidente de Innova IRV, Ezequiel Navarro. Fue un "No hay billetes" con la primera línea de la política local tomando buena nota de las reflexiones en primera fila. Tanto el alcalde, Francisco de la Torre, como el líder de la oposición municipal, Dani Pérez, participaron animadamente en el turno de preguntas y respuestas.

Ezequiel no tuvo pelos en la lengua ninguno durante la entrevista, y dejó muchos titulares contundentes.

"El reto es reconocer que no sabemos lo que no sabemos. Nos hemos mirado mucho el ombligo, nos creemos que somos la pera, y la autocomplacencia es el principio del fracaso. Tenemos que ser muy conscientes de lo que no sabemos", afirmó.

Según explicó, en Innova IRV van a medir cuáles son las principales brechas o gaps que tiene Málaga con el resto de ecosistemas nacionales y europeos, para así poder desarrollar una hoja de ruta mediante las que recortarlas.

Hay áreas —la movilidad eléctrica, las nuevas energías, el hidrógeno, la sostenibilidad, la microelectrónica, las baterías, la inteligencia artificial...— en las que nos falta muchísimo conocimiento. Tenemos que unirnos todos para atraer a los mejores y ponernos a producir tanto hacia la Universidad, para que formen a alumnos, doctorandos, etc.; como hacia las empresas, para que tengamos el nivel que tienen los mejores del mundo. Eso nos garantizará que podamos competir con la cabeza bien alta en cualquier lugar del mundo.

Varios son los proyectos que Ezequiel repasó. Sobre su propia empresa, Grupo Premo:

¿Has visto a los surfistas en San Diego esperando a Maverick, una ola enorme que a cualquiera mataría pero ellos la tienen que navegar? Nosotros estamos a punto de coger Maverick. Tenemos ganado en el último año y medio casi 300 millones de euros en negocio nuevo, hemos duplicado el tamaño de la compañía en los últimos dos años; pero es que tenemos que multiplicarlo por cuatro con los contratos que tenemos hasta 2026 o 2027. Cuando poníamos una antenita en todas las llaves y los coches del mundo, vendíamos 2-3-4 euros por coche. Ahora, cuando ponemos componentes de gran potencia en los vehículos eléctricos, por coche vendemos entre 50 y 300 euros... Y los coches eléctricos están creciendo a un ritmo del 30 ó 40% anual. Eso hace que la multiplicación de nuestra facturación vaya a ser muy grande, y vamos a necesitar de todo.

Sobre uno de los proyectos que más le ilusiona de Innova IRV, el de la optimización del agua impulsado por Trops y el laboratorio de domótica y eficiencia energética de la UMA:

Con un buen modelo de negocio, nos permitiría que el potencial que tiene cada hectárea en nuestro territorio se maximice. Puede resolver en parte el tema de la España vaciada y que veamos otra en los pueblos informáticos, teleco, electrónicos... Los proyectos de Trops son intensivos en tecnología: predicción de cosechas, sensórica, robótica. Imagínate que en los pueblos de nuestra Axarquía te encuentres a gente con su portátil conectado y controlando un rover. Me parece un proyecto muy interesante no solo para Trops y la Axarquía; sino para crear una compañía de estas que estamos creando en Innova cuyo modelo de negocio sea implantar estos proyectos de ingeniería en todas estas cosas secas, que ojalá acaben siendo una franja verde de 50 kilómetros.

Puedes leer la entrevista completa, más de 4000 palabras de puro expertise, aquí.

Volvemos al tema del PERTE chip. Como explica el compañero de D+I, Alberto Iglesias Fraga, da la sensación de que España no está en las mejores posiciones para acoger una fábrica de semiconductores, una de las prioridades europeas para acercarse a la tan deseada "autonomía estratégica" y no depender tanto de Taiwán en un contexto internacional enrarecido.

Ezequiel Navarro argumentó en el encuentro tecnológico que debemos "entender muy bien dónde se crea valor en los semiconductores".

Una fábrica puede ser interesante, pero vale entre doce mil y veinte mil millones de euros, y puede crear 400 empleos como mucho. No es lo que más valor crea. El ecosistema de empresas de diseño y centros de desarrollo puede crear mucho más. ¿Por qué Estados Unidos diseña y vende el 60% de los chip del mundo, pero solo fabrica el 12%? ¿Porque son tontos? No, porque se quedan con las partes más suculentas del jamón. ¿Tú has visto a alguien que empiece el jamón por la parte dura? Tú lo empiezas por la parte más suculenta y la dura, la echas al caldo. La parte dura la están haciendo las fábricas, que son más competitivas en Taiwán. No debemos errar el tiro y pensar que eso es lo que hay que hacer. Por soberanía, hay que tener capacidad productiva, porque cada vez hay más bloques, pero eso es un reto de Europa. Creemos que España tiene que hacer lo que hace Estados Unidos, quedarse con las partes más suculentas del jamón. Eso es el go-to-market, es decir, tener clientes que compren los chips; y yo creo que ahí desde Málaga podemos aportar unas cuantas cosas importantes.

Además, no todos los proyectos (ojo al plural) que Innova IRV quiere impulsar relacionados con microelectrónica son dependientes del PERTE:

Hay dos grupos de proyectos. Uno, que presentamos antes de la presentación de Innova auspiciado por el Ayuntamiento y defendimos con el secretario general de Industria ahora saliente, que convenció a la ministra para que el Consejo de Ministros apoyara que fuera un proyecto europeo de interés estratégico. De esos proyectos, la última información que tenemos es que Europa ha seleccionado 78 proyectos buenos de los muchos que recibió y el nuestro es uno de ellos. La próxima semana, si todo va bien, vamos a recibir la resolución. Tenemos que poner en marcha a nueve compañías que hay en esa colaboración y todo lo que hay ahí. Hay una inversión de 117 millones de euros, que queremos realizar aquí con un número importante de empresas de toda España, para lo que ya se creó una compañía que se llama Innova Microelectronics. Estamos viendo que esa compañía sea elegible, que tenga antigüedad, capital, y todo lo que hace falta. Tiene muy buena pinta.

En definitiva, muchos proyectos de envergadura cuyo desarrollo habrá que seguir muy de cerca, porque el impacto en la ciudad sería tremendo.

Cinco claves de actualidad

- Merlin Properties, la mayor inmobiliaria cotizada del país, elige Málaga para su primer gran proyecto de oficinas fuera de Madrid, Barcelona y Lisboa. Se localizará en las cercanías del muelle de San Andrés, a la altura de Huelin, y tendrá un techo ejecutado de 10.000 metros cuadrados, repartidos en planta baja más 7 plantas. Escribe Sebastián Sánchez. No es moco de pavo en un ecosistema en el que las empresas echan en falta constantemente grandes oficinas cerca del Centro.

- Ojito con el momento Antequera: el Grupo Lumon ha inaugurado esta semana su nueva fábrica allí, donde aspira a producir 6.000 cortinas de vidrio a la semana; mientras que la multinacional de Dubái IMZ holdings invertirá unos 20 millones para abrir en marzo su primera fábrica de Europa allí. Se suman a los anuncios de Dia o Ikea.

- Brainspro, la startup malagueña para crear tu propia academia online, abre una ronda de inversión de 300.000 €: "Estamos facturando bien, hay negocio. Queremos internacionalizar".

- La recomendación de la semana es Monos Estocásticos, el podcast sobre inteligencia artificial de los malagueños Matías S. Zavia y Antonio Ortiz.

- Este viernes abre al público OXO Museo del Videojuego, el proyecto de Kaiju en un edificio de la Diputación en la centriquísima Plaza del Siglo que aspira a convertirse en el segundo museo más visitado de Málaga tras el Picasso. Profundizaremos en ello en el próximo número de la newsletter.

