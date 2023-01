El futuro de la gran alianza tecnológica de Málaga: "conectar ideas con realidad" en más de 60 proyectos

José Manuel Leceta está recién llegado en la Costa del Sol y "encantado". El nuevo director general del Innova IRV, la gran alianza público-privada de la Málaga tecnológica, apenas lleva dos jornadas en el cargo y aún está conociendo personalmente al patronato con algunas de las empresas e instituciones más relevantes de la región; pero tiene las ideas claras.

En una entrevista telefónica con EL ESPAÑOL de Málaga directamente desde el hotel en el que se aloja, Leceta se propone ejercer mediante "un giro muy práctico" para conectar "el mundo de las ideas" y el de "las realidades". Su propósito se antoja fundamental para una institución que nació hace apenas un año y cuenta con más de 60 proyectos sobre la mesa, 11 de ellos ya en trabajo. Y aunque "es todavía pronto para ver qué se va a producir", el recién anunciado director general ya adelanta que "en las próximas semanas va a haber un anuncio".

"Innova IRV es un proyecto muy redondo. No puedo decir que tenga sorpresas, me informé antes y me encanta el proyecto. Está muy alineada la gobernanza y la cultura de la innovación, tiene mucho recorrido", asegura Leceta, que defiende que Innova IRV se encuentra "en la frontera del conocimiento y de las políticas de innovación y emprendimiento". "Ahora soy yo el que debe estar a la altura", afirma.

José Manuel Leceta | @JoseMLeceta |, Doctor Ingeniero de Telecomunicación y experto en innovación y tecnología, con una dilatada experiencia internacional, se incorpora como nuevo director general de @innovairv.



➡️ https://t.co/9VvqGPI6OF pic.twitter.com/eShXYKNcVj — INNOVA IRV (@innovairv) January 17, 2023

Se espera que José Manuel Leceta aporte un profundo conocimiento del ecosistema público de innovación en España y en Europa: fue director general de Red.es, la Agencia de Transformación Digital del Gobierno nacional, entre 2016 y 2018; director del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología entre 2011 y 2015 y director internacional del Centro para el Desarrollo de la Tecnología Industrial entre 2004 y 2010.

"Después de haber dado unas cuantas vueltas, me gustaría enfocar aquí la experiencia y las ganas de poner esto a trabajar. Espero que mi perfil pueda ser complementario y útil", resume, tras lo que resalta su agradecimiento con el patronato de la Fundación Instituto Ricardo Valle, nombre completo de Innova IRV. Su apuesta pasa también por "desbordar" el carácter local de la iniciativa y ayudar a que vertebre la innovación a nivel estatal.

Grandes proyectos, spinouts y patentes

Aunque gran parte del foco se sitúa en los grandes proyectos que el instituto ha presentado con vocación de financiación pública, como el centro de diseño de microchips para aprovechar el PERTE estatal o el ciberescudo digital andaluz que se ha exportado a toda España, Leceta resalta que esa es solo una de las tres vías de generación de ideas que quieren vitalizar.

El segundo pilar es la creación de empresas tecnológicas, especialmente, en formato de spinouts: son aquellas que nacen en el seno de otras compañías y se independizan para convertirse en "vehículos de innovación de ruptura, muchas veces responsables de las innovaciones más arriesgadas", según define el director general. Así, las empresas patronas —entre las que se encuentran gigantes como Google, Dekra, Vodafone, Accenture...— pueden convertirse en matrices de esos proyectos disruptivos.

[El Instituto Fraunhofer español nace en Málaga y aspira a 400 millones de fondos europeos]

En tercer lugar, está el ámbito de la propiedad intelectual. "El presidente [Ezequiel Navarro, también CEO del Grupo Premo y columnista de esta casa] tiene una visión muy generosa de poner en común el capital intelectual y, en definitiva, hacer", relata José Manuel Leceta. El propósito es que las patentes de investigación "no queden apartadas, sino que las empresas las usen", al más puro estilo del Instituto Fraunhofer alemán.

Las áreas de trabajo en las que el Instituto se centra son ciberseguridad, economía circular, tecnología alimentaria, industria 4.0, inteligencia artificial, salud digital, sistemas aeroespaciales, vehículo conectado, 5G y microelectrónica. Este último campo es justamente uno de los primeros campos de batalla del instituto y este miércoles se producirá un primer encuentro importante: el Comisionado Especial para el PERTE de Microelectrónica y Semiconductores, Jaime Martorell, dará una charla en la Universidad de Málaga y en Innova IRV podrán "calibrar el potencial de alinear la ambición del instituto con el PERTE", aunque Leceta adelanta que también pretenden financiar sus proyectos por otras vías.

"Si hablamos de innovación, tenemos que hablar de negocio", defiende el nuevo director general del Ricardo Valle, que asegura que los proyectos se orientan "desde la demanda" y la escucha a los propios empresarios "que están cerca del mercado". "Afortunadamente hay empresas que ven esto como una inversión, no un gasto", cuenta Leceta sobre esas iniciativas innovadoras del instituto, para las que varias compañías ya le han mostrado "disposición a invertir".

"Existen todas las condiciones para que este instituto tenga éxito"

Todo ello se da en un ecosistema local que no se caracteriza precisamente por la alta inversión externa en empresas emergentes de base tecnológica; pero en el que Leceta ha encontrado "algo bastante singular, un clima de negocios muy especial" en el que conviven "el talento y el talante, las habilidades y la ambición". "He encontrado de todo menos cultura de autosatisfacción, noto mucha expectativa", afirma.

Y aunque "no tenemos todavía una ciencia para la innovación" que indique cuándo van a tener éxito los proyectos, su experiencia le señala que los ecosistemas que funcionan a nivel global son "lugares donde la gente no solo quiere trabajar, sino vivir". Y Málaga lo es, además de "un lugar estupendo, con una cultura de colaboración y de apertura". "Si algo puedo decir es que existen todas las condiciones para que este instituto tenga éxito", sentencia.

Sigue los temas que te interesan