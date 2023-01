Una multinacional de Dubái prevé formar y emplear unas 200 personas de Antequera en los próximos meses

La multinacional procedente de Dubái IMZ Holdings aterrizará este marzo en Antequera con una inversión de 20 millones de euros y una previsión de 200 empleos en los próximos meses bajo el brazo, según han confirmado a este periódico desde el propio Ayuntamiento del municipio malagueño.

Esa sede en Andalucía será la primera fábrica en Europa de esta compañía, que se dedicará a la fabricación de paneles para un innovador sistema de construcción de vivienda.

"Es un sistema de construcción que no tiene personas que sepan hacerlo, una forma novedosa con mucho éxito", explica el alcalde de Antequera, Manuel Barón (PP), que subraya que la compañía tendrá que formar antes a sus empleados: "Me dijeron que en unos meses podrían estar en condiciones de trabajar unas 200 personas".

Esta sede, bautizada como Antequera IMZ Holdings, será un primer paso para una incursión en España de este grupo internacional de Emiratos Árabes Unidos. Su objetivo es alcanzar 1.200 puestos de trabajo en toda España, según ha informado la propia compañía, que también espera extenderse por todo el continente europeo a través de su filial Xpanel Building Technologies Europe.

"Vinieron a presentarse y a contarnos su iniciativa no solo de fabricación de paneles, sino también de formación de personas que quieran aprender las formas constructivas de su producción. No es una construcción al uso, sino que son paneles ya prefabricados", explica Barón, que especifica que IMZ no venía buscando suelos, sino "emplazamientos ya construidos".

Finalmente, se situarán en el parque empresarial de la localidad, en las que otrora fueran las naves de la empresa de aluminios Euralex. "Antequera está llamando la atención de grandes multinacionales y unas llaman a otras. Si Lumon o Ikea ponen el ojo a Antequera, los empresarios y los empresarios van a lo seguro... Y Antequera es un valor seguro", argumenta el alcalde de la ciudad, convertida en un importante centro logístico e industrial.

