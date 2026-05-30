Confirmado por ley: el trabajador puede reclamar un 10% de intereses si el pago del salario se retrasa

Las claves

Las claves Generado con IA El Estatuto de los Trabajadores obliga a las empresas a pagar el salario en la fecha pactada y de forma documentada. Si la empresa retrasa el pago sin causa justificada, el trabajador tiene derecho a reclamar un 10% de intereses sobre la cantidad adeudada. Este recargo por mora salarial se aplica de forma automática cuando el salario se abona fuera de plazo. En casos de retrasos graves y reiterados, el trabajador puede solicitar la extinción del contrato con indemnización.

En España, cobrar la nómina en la fecha acordada es un derecho laboral, no una concesión de la empresa. El Estatuto de los Trabajadores obliga a que el salario se abone de forma puntual y documentada, conforme a lo estipulado en el contrato, el convenio colectivo o la práctica habitual del centro de trabajo.

Cuando una empresa demora el pago sin causa justificada, no solo está incumpliendo una obligación legal, sino que también asume un coste económico: el recargo por retraso en el abono del salario. Así lo recoge expresamente el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Según este precepto, el interés por mora salarial asciende al diez por ciento de la cantidad adeudada, un derecho que nace de forma automática en favor del trabajador en el momento en que el salario se abona fuera del plazo establecido.

Dicho de otro modo: además de la nómina atrasada, el trabajador puede reclamar un 10% adicional en concepto de intereses, calculado sobre la cantidad que la empresa debía y no abonó a tiempo.

Basta con que exista una deuda salarial pagada tarde para que nazca el derecho al recargo, que tiene un carácter prácticamente automático.

Con ello se pretende compensar el perjuicio económico de cobrar tarde y desincentivar que las empresas utilicen a sus trabajadores como “financiadores involuntarios” mediante retrasos salariales.

En la práctica, el trabajador puede reclamar tanto el importe íntegro de las nóminas abonadas fuera de plazo como el 10% de interés por mora, normalmente a través de una reclamación de cantidad ante la jurisdicción social.

Muchas veces, el simple anuncio de que se exigirá también ese recargo es suficiente para que la empresa regularice la situación.

En los casos en los que el retraso se vuelve grave y reiterado, la normativa laboral abre incluso la puerta a pedir la extinción del contrato con indemnización, sumando otra vía de presión frente al impago.