Unicaja constata el tirón de la empresa andaluza y refuerza su peso en el mapa empresarial español

Andalucía consolida su posición como segundo gran polo empresarial de España, con más de 529.000 compañías activas, fuerte creación de sociedades y un crecimiento de las ventas por encima de la media nacional, según el informe económico-financiero de la empresa española 2025 de Unicaja.

A 1 de enero de 2024, en Andalucía operaban 529.087 empresas económicamente activas, el 16,3% del total nacional, solo por detrás de Cataluña y por delante de Madrid. España suma 3.255.276 compañías, con Cataluña encabezando el ranking con 602.706 firmas.​

Pese a su tamaño, la densidad empresarial andaluza se sitúa por debajo de la media, con 61,3 empresas por cada 1.000 habitantes, frente a las 66,9 de España. Baleares, Cataluña y Madrid presentan ratios mucho más elevados, todos por encima de las 73 sociedades por millar de residentes.​

Andalucía destaca también en la dinámica societaria. En 2024 se crearon 20.091 sociedades mercantiles en la comunidad, cifra que la sitúa entre las tres autonomías con mayor número de nuevas empresas junto a Madrid (27.100) y Cataluña (22.855).​

El ritmo de creación en Andalucía supera su promedio 2020-2024, fijado en 17.536 sociedades, lo que refleja una recuperación sostenida tras los años de mayor incertidumbre. A escala nacional, en 2024 se constituyeron 118.166 empresas, frente a las 108.182 del año anterior.​

El informe resalta, además, el peso de las referencias empresariales andaluzas. La comunidad concentra 11.518 compañías catalogadas como Líderes, Gacelas o de Alta rentabilidad, el 11,9% del total nacional, por detrás de Madrid y Cataluña pero por encima de la Comunidad Valenciana.​

En el segmento de las Gacelas, las empresas con mayor crecimiento de ventas, Andalucía alcanza una proporción del 5,6% sobre su muestra, superior a la media española del 4,7% y solo por debajo de Murcia. Esto la sitúa entre los territorios con tejido más dinámico.​

En 2023, las ventas de la empresa andaluza crecieron un 5%, muy por encima del 0,7% registrado en el conjunto de España. Este comportamiento sitúa a la región entre las autonomías más expansivas, junto a Baleares, Extremadura, Galicia, Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña.​

El resultado de explotación de las compañías andaluzas supuso el 6,5% de sus ventas, ligeramente por debajo del promedio nacional del 8,6%, pero en línea con territorios como Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana. Baleares, Madrid y País Vasco muestran márgenes superiores.​

La productividad medida como ingresos de explotación por empleado se situó en Andalucía en 201.415 euros, por debajo de los 262.730 euros de la media española. Comunidades como País Vasco, Navarra, Galicia o Madrid registran niveles de productividad sensiblemente más elevados.​

El activo total de las empresas andaluzas descendió un 1,8% en 2023, frente a la caída del 4,3% del conjunto nacional, lo que refleja un ajuste más moderado de la inversión en la comunidad. En contraste, Murcia y Galicia anotaron fuertes incrementos de sus activos.​

El patrimonio neto de las compañías andaluzas creció un 8,5%, también mejor que la evolución del agregado nacional, que registró un retroceso del 6,8% en los recursos propios de las empresas. Este comportamiento refuerza la posición financiera de las firmas de la región.​

La rentabilidad económica de la empresa andaluza alcanzó el 5,2%, ligeramente por encima de la media española del 5%. Sin embargo, se mantiene por debajo de territorios como La Rioja, Galicia, Castilla y León o País Vasco, que superan el 6,5%.​

Por sectores, Andalucía presenta una rentabilidad económica del 6,9% en el comercio, por encima de la media nacional, y del 5,9% en agricultura, algo por debajo del promedio español. En industria, construcción y servicios no comerciales, sus ratios se sitúan cerca del conjunto del país.​

El informe subraya también el peso específico de Andalucía en las empresas de excelencia a escala nacional. De las 895 sociedades que cumplen simultáneamente los criterios de Líder, Gacela y Alta rentabilidad, 102 tienen su domicilio en esta comunidad, solo por detrás de Madrid y Cataluña.​