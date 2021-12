Unicaja Banco, sin solución a la vista: más de trece horas de reunión sin acuerdo

A las once de la mañana los representantes de los trabajadores y el equipo de negociadores de Unicaja se sentaban en la mesa. Dos protestas, una a las 12 y otra a las 17, sazonaron el día. Los altibajos en la negociación previa hacían prever que este jueves podría haberse avanzado gracias a la presión, sobre todo, de CCOO, el sindicato mayoritario. Pero trece horas después, a medianoche, no había solución en torno al ERE que afecta a 1.500 trabajadores de Unicaja Banco.

En torno a las ocho de la tarde, la valoración de la jornada era sencilla: "¿Qué vamos a valorar? Esto todavía no ha terminado y va para largo", confirmaban a EL ESPAÑOL de Málaga fuentes de CCOO. Y así fue, la negociación se ha alargado y no se conoce hasta la medianoche de este jueves un acuerdo entre las partes. En caso de que durante la madrugada no haya un avance satisfactorio para los trabajadores, seguirán las movilizaciones.

Pero no debe alargarse mucho el conflicto ya que desde el Banco de España y del núcleo principal de accionistas se ha llamado la atención para cesar en el importante daño que se está produciendo a la marca. Desde el entorno de Unicaja Banco son conscientes de que la beligerancia de la plantilla es mayor de la esperada y eso está suponiendo un desgaste muy grande para la quinta entidad bancaria española.

91% de seguimiento

La jornada de huelga convocada para este jueves fue, según los sindicatos convocantes, un éxito. El 91% de los trabajadores secundaron el paro y la gran mayoría de las oficinas en toda España estuvieron cerradas. En Málaga, el seguimiento fue superior al 95% y dejó imágenes de grandes grupos de trabajadores y ciudadanos a la puerta de las sucursales.

Esto dio de sí la segunda histórica jornada de huelga contra el ERE de @UnicajaBanco #NoAlEREUnicaja #2DiciembreHuelgaUnicaja pic.twitter.com/EPWl5Jebwd — CCOO UNICAJA (@CcooUnicaja) December 2, 2021

Además, desde la plataforma cívica Salvemos Unicaja se dio un mensaje de unidad política en torno al futuro de la antigua caja. En ese sentido, la figura de representación de este movimiento ciudadano, Pedro Moreno Brenes, ha pedido en diferentes ocasiones la dimisión de Braulio Medel, presidente de la Fundación Unicaja y expresidente del banco.

Una petición que no sólo viene de la plataforma cívica, sino también particularmente del sindicato CIC, uno de los que más representación tiene en Unicaja. Desde CIC se ha solicitado abierta y directamente al Banco de España, al Ministerio de Economía y al Gobierno andaluz que estudien si Medel es la persona idónea para controlar la Fundación y, por tanto, un paquete accionarial de más del 30% de la propiedad de Unicaja Banco.

Sigue los temas que te interesan