Macarena Astorga: "Ni en mis mejores sueños hubiera pensado en hacer dos películas en un año"

No tiene página en Wikipedia, pero Macarena Astorga (Archidona, Málaga) ya ha hecho historia en el cine español. La directora ha estrenado dos películas en salas de toda España en cuestión de cinco meses. Primero fue La casa del caracol, un thriller protagonizado por Paz Vega y Javier Rey que pasó por el Festival de Málaga y pudo verse este verano. La segunda, El refugio, llegó a los cines el pasado viernes.

En el pueblo de Astorga había un cine como el de Cinema Paradiso. Allí pasó muchas horas durante su infancia y su adolescencia. Desde entonces, la realizadora no ha parado de trabajar. Cortos, documentales, videoclips. La artista ha perseguido su sueño contra viento y marea, y lo ha cumplido. Antes pidió una excedencia en el instituto donde ha dado clases de imagen y sonido durante 20 años.

"No fue fácil salir de la zona de confort y saltar al vacío. El balance es positivo. Me lo dicen estando en el instituto hace dos años y no me lo hubiera creído. Ahora quiero seguir este camino", reconoce durante una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga donde se muestra muy contenta y satisfecha. Esta curranta nata ya estaba inmersa en su segundo proyecto mientras estrenaba La casa del caracol el 11 de junio.

La cineasta malagueña durante el rodaje de su segunda película. Dani Medina

"Me han salido los dos proyectos uno detrás de otro. He vivido estos de meses de pandemia trabajando, como a mí me gusta. Lo que quiero ahora continuidad. No quiero parar", reconoce la artista, que de poder elegir querría hacer un tercer filme más personal y coescrito por ella o algún thriller "chulo" que le guste. Mientras tanto continúa la promoción de su última película, una comedia "muy divertida y familiar".

Ha rodado y estrenado dos películas en un año. ¿Se siente mucho vértigo?

Sí, sobre todo ahora que he tenido dos días de descanso tras una intensa promoción de El refugio. Estoy empezando a similar y reflexionar sobre todo lo que he hecho en 12 meses. Ha sido un año duro para mucha gente, pero yo no me puedo quejar. Soy una afortunada. Ni en mis mejores sueños hubiera pensado en hacer dos películas en un año. Eso sí, no me ha dado tiempo a descansar. Pero estoy feliz.

Ha pasado de un thriller psicológico a una comedia disparatada. ¿Qué género le impone más respeto?

Los dos. Todos los proyectos tienen sus dificultades y son complejos. Si no es por una cosa, lo es por otra. El thriller es difícil porque debes mantener una tensión en el espectador y atraparle con lo que le estás contando. Además, era mi primera película. Era una responsabilidad grande. Luego, los mismos productores me ofrecieron un caramelito con esta comedia coral. Me decía: "La comedia sí que es difícil". Tengo que mantener ese ritmo. Es una comedia súper coral. Hay 11 actores en pantalla al mismo tiempo. He aprendido mucho de estos dos formatos tan diferentes.

En La casa del caracol había alguna referencia a Kubrick. También ocurre en su nueva película. De hecho, dice que en algunos momentos se inspiró en El resplandor. ¿Tan marcada le dejó este director?

He sido una adolescente que ha crecido con cintas de Hitchcock y Kubrick. El resplandor es mi película de cabecera. En El refugio se mezclan la comedia con las aventuras y el misterio. Soy una niña de los 80 y como tal he crecido con Los Goonies y películas de este tipo. Intentas trasladar alguna de esas referencias a tu cine.

Loles León, a las órdenes de Macarena Astorga en 'El refugio'. Dani Medina

Hay fotos del rodaje donde aparece con una camiseta de E. T. A raíz de series como la de Stranger Things hay todo un revival en torno al cine de los 80. ¿Siente que ahora está más valorado el cine de aventuras, que un momento se consideró un género menor?

Soy una defensora a ultranza de ese tipo de películas. En mi cuarto tengo muchísimos muñequitos y mil camisetas de Regreso al futuro, Tiburón y Los Goonies. He crecido con el maravilloso cine de los 80. Stranger Things es un magnífico homenaje a todo ese cine. Mucha gente joven ha descubierto esos títulos gracias a la serie. Es un cine a reivindicar. Se trata de un cine que sentaba a toda la familia frente al televisor y a la gran pantalla, y te llevaba hasta unos mundos maravillosos. Tengo grandes recuerdos de esas películas.

"No tenemos cobertura, ni calefacción. Esto es insoportable", se escucha en el tráiler de El refugio. ¿Con qué cosas no puede vivir Macarena Astorga?

Yo lo paso muy mal porque soy una persona muy tecnológica. He de reconocer que soy bastante adicta al móvil. Además, soy muy jugona. Sin el móvil y sin la Play lo pasaría realmente mal. He tenido un año muy ajetreado, tanto que no me acordaba cómo se encendía la Play. Desde he pequeña he jugado mucho. Primero con el ordenador y luego con la consola.

El estigma del gamer o del amante de los ordenadores ya ha desaparecido. Ahora todos los jóvenes quieren ser Ibai...

Sí, ahora todo el mundo quiere ser gamer. Se ha dado la vuelta a la tortilla. Lo que no comprendo es cómo hay gente que se divierte viendo cómo juegan otros. Está bastante normalizado, pero yo prefiero disfrutar del juego o de la historia que cuentan esos videojuegos.

¿Siendo tan tecnológica, tiene miedo a ese gran apagón mundial del que hablan?

Uy, fíjate, El refugio se ha anticipado al apagón como ocurre muchas veces con Los Simpson. Hicimos predicciones de futuro (ríe). Yo lo pasaría mal. El primer día quizá estaría más tranquila frente a una chimenea. Pero al segundo día me pondría nerviosa al ver que no hay 5G ni la señal Wifi en el móvil.

La directora en el estreno de 'El refugio' el 26 de noviembre. E. E.

Rodó en Sierra Nevada durante cinco semanas. ¿Qué le parece Andalucía como plató de cine? ¿Y Málaga?

Las dos películas las ha hecho en Andalucía y me considero súper afortunada. Esta comunidad autónoma lo tiene todo. Entre otras cosas una variedad geográfica impresionante para las diferentes localizaciones. Este fin de semana he estado en el Festival de Cine de Almería. Ya conocía la ciudad, pero he tenido la oportunidad de visitar Tabernas. Es un paraíso para rodar, al igual que Cabo de Gata. Se me viene a la cabeza cualquier sitio de Cádiz con esos atardeceres o la luz de Málaga. Aquí hay unos equipos técnicos de primer nivel.

Pedro Sánchez presentó hace meses un proyecto para convertir España en el Hollywood español. ¿Cree que se materializará?

Sería bastante interesante para la industria. Ya poco queda por demostrar. El sector del cine da muchísimos puestos de trabajo directos e indirectos. Piensa en cuántas series y cuantas productoras se vienen para rodar a España. Falta poner en marcha mejores incentivos fiscales y dedicar mayores y mejores ingresos a subvenciones. Cada año, que suelo leer los informes que saca la Andalucía Film Commission, veo cómo aumenta el reclamo de España como plató de cine. Esos nos viene bien a todos: a la industria y al país.

Usted que lo ha dejado todo por su oficio, ¿qué opina cuando dicen que los directores sólo viven de subvenciones del Gobierno?

Es un estigma que lo tenemos ahí y no desaparece. Claro, el que no sabe cómo funciona el proceso de creación de una película opina a la ligera. Tenemos que convivir desgraciadamente con ese estigma, que para nada es así. Las productoras se arriesgan mucho a la hora de financiar un proyecto. Ya hemos demostrado por activa y por pasiva que eso para nada es así. A mí molesta. No quiero entrar al trapo de quien dice eso porque ya demuestra su ignorancia con esos comentarios.

Parte del elenco del largometraje en cines. Dani Medina

Ya, se lo pregunto porque en su caso ha pedido una excedencia. Quizá algunos no son conscientes de los sacrificios que se hacen para dirigir cine...

Exacto. No me arrepiento de mi decisión porque no hubiera podido atesorar tanta experiencia. Me gustan mucho quedarme a ver el final de los créditos porque aparece el número de personas empleadas. Está guay que la gente también lo sepa. El cine genera industria y trabajo. Más de 200 personas estuvimos durante el rodaje de El refugio en Sierra Nevada en temporada baja. Todos los bares, restaurantes y sitios de ocio se vieron favorecidos indirectamente de nuestra estancia allí durante cinco semanas. El cine genera riqueza. Es un hecho.

El sector del cine no pasa por uno de sus mejores momentos debido a la pandemia. ¿Cree que la industria se ha reactivado en estos últimos meses?

Sí. Estábamos todos muy preocupados cuando estuvimos confinados. Creíamos que íbamos a tardar en levantarlo, pero los rodajes han continuado y se están haciendo muchas películas. Necesitamos más apoyo por parte del público para reactivar las salas de cine. Vuelven a funcionar, pero para registran los datos de antes de la pandemia. Las plataformas también ayudan. Aunque yo soy una defensora del cine en las salas. Lo que necesitamos es que la gente vuelve a disfrutar del cine en pantalla grande.

¿Le ha llegado alguna propuesta por parte de las plataformas?

(Ríe). No tengo nada concreto. Hay cositas, pero están muy en el aire. Hasta que no lo tenga cerrado, no me gusta vender humo. El otro día lo comentaba con unos compañeros, que me gustaría probar con series de televisión. Me llama mucho la atención y creo que estoy preparada para dirigir algún capítulo.

