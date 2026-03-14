112-89 | La vida del Unicaja es mejor con Kendrick Perry

Las claves nuevo Generado con IA El Unicaja venció al Casademont Zaragoza 112-89 en el Martín Carpena con una brillante actuación de Kendrick Perry. El equipo malagueño logró su mayor anotación de la temporada, sumando 20 triples y destacando también Audige (17 puntos) y Sulejmanovic (15). El Unicaja consiguió su 15ª victoria en la Liga ACB, la tercera consecutiva entre ACB y BCL tras la Copa del Rey. Joan Plaza, histórico exentrenador del Unicaja, recibió una ovación en su regreso al Carpena como técnico del Zaragoza.

Kendrick Perry es el termómetro más fiable del Unicaja. Y cuando al de Florida le fluye el juego, la vida para el cuadro de Ibon Navarro es más sencilla. Así ocurrió contra Casademont Zaragoza en el Carpena, al que se impuso 112-89 con una actuación brillante del base cajista.

Tras patinar algo en el primer cuarto, el Unicaja agarró por la pechera el partido para tomar una distancia ya definitiva desde el segundo cuarto a base de triples y alcanzar la mayor anotación de la temporada. Concluyó el duelo con 20 canastas desde más allá de 6,75.

A Perry le acompañaron en el apartado de nombres destacados Audige y Sulejmanovic, con 17 y 15 puntos cada uno.

Es la victoria número 15 del Unicaja esta temporada en ACB, la tercera consecutiva incluyendo BCL tras la decepción de la Copa del Rey.

Joan Plaza recibió una gran ovación en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena en su segundo partido como técnico del Casademont. Con 325 partidos, es el técnico que más veces ha dirigido al Unicaja en su historia y, junto a Sergio Scariolo, el que más victorias ha conseguido (176).

El Casademont comenzó con gran fuelle, completando grandes porcentajes en tiros de campo y amenaza exterior, pero un 6/10 en triples de los malagueños le impulsó hacia la remontada, que se quedó cerca en el primer cuarto (24-26), pero llegaría en el segundo.

Después de unos primeros compases algo caóticos, con muchas pérdidas a un lado y otro, el Unicaja encontró la consistencia en el primer tramo del segundo cuarto, con una ráfaga de puntos rápidos, entre ellos un dos más uno de Chase Audige (35-28).

Un triple de Kendrick Perry puso una distancia considerable (42-31) que dio pie a que los locales llevaran la batuta, mientras Joan Plaza buscaba alternativas en su rotación. Al descanso, Zaragoza seguía a remolque, nueve puntos abajo.

Los andaluces, todavía sin contar con los lesionados Chris Duarte, David Kravish y Tyson Pérez y con varios jugadores tocados, encontraron la inspiración en Perry y Audige y mantuvieron la defensa a alto nivel para privar que Zaragoza encontrara más opciones aparte de Devin Robinson (17 puntos) y Justin Wright-Foreman (15).

Tres triples en un corto lapso de tiempo, dos de un inspirado Justin Cobbs y otro de Alberto Díaz, pusieron al Unicaja en mayor ventaja (75-61, minuto 29) y la situación se ponía demasiado cuesta arriba para los maños, que ya no se levantaron en un último cuarto de mero trámite.

Ficha técnica:

112 - Unicaja (24+28+29+31): Perry (22), Kalinoski (7), Barreiro (12), Webb III (7), Balcerowski (0) -cinco inicial-,Cobbs (12), Audige (17), Sulejmanovic (15), Rubit (4), Djedovic (10), Díaz (3) y Tillie (3).

89 - Casademont Zaragoza (26+17+21+25): Spissu (7), Yusta (12), Rodríguez (10), Robinson (17), Koumadje (5) -cinco inicial-, Wright-Foreman (15), Washington (5), González (5), Fernández (2), Dubljevic (5), Stephens (6) y Traoré (0).

Árbitros: Antonio Conde, Iyán González y Vicente Martínez. Eliminado por faltas a Jaime Fernández, de Casademont Zaragoza.

Incidencias: Partido de la vigésima segunda jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.039 espectadores.