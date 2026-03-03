Tyson Pérez elude el quirófano y estará un mes más de baja con el Unicaja

Las claves nuevo Generado con IA Tyson Pérez evitará la cirugía y seguirá un tratamiento conservador para recuperarse de su lesión en el tendón de Aquiles. El ala-pívot del Unicaja estará de baja aproximadamente cuatro semanas, dependiendo de la evolución de su dolencia. Pérez, pieza clave en el proyecto de Ibon Navarro, renovó con Unicaja hasta 2029 y aspira a llegar a tiempo para el posible playoff de la ACB. El jugador se perdió los últimos partidos ante el Real Madrid en Liga Endesa y Copa del Rey debido a sus molestias físicas.

Tyson Pérez estará de vuelta esta misma temporada. El ala-pívot del Unicaja realizará un tratamiento conservador que durará en torno a las cuatro semanas para recuperarse de la lesión que padece en el tendón de Aquiles de su pie derecho. De esta forma, elude el quirófano, lo que podría conllevar varios meses de baja.

Tras valorar todas las opciones posibles, los servicios médicos del Club y el jugador han optado por seguir un tratamiento conservador en ambos pies con el objetivo de favorecer su recuperación.

El tiempo de baja estará condicionado a la evolución de la dolencia aunque se estima en torno a las cuatro semanas.

Tyson Pérez disputó su último encuentro el pasado 11 de febrero en la cancha del Fitness First Würzburg en un partido del Round 16 de la BCL.

Desde entonces, el ala-pívot se ha perdido los dos compromisos posteriores frente al Real Madrid en Liga Endesa y en la Copa del Rey, debido a estas molestias físicas.

Pérez es uno de los jugadores que le dan sentido al 'plan' de Ibon Navarro, cumple el perfil del baloncesto físico con el que el Unicaja le dio la vuelta al calcetín a su proyecto hace tres temporadas.

El jugador de origen dominicano prorrogó su contrato con el Unicaja el pasado verano por cuatro temporadas, porque lo que será jugador cajista hasta 2029. Una extensión que muestra la importancia de su figura en el proyecto del club de Los Guindos.

Ahora, tendrá que parar para llegar a tiempo de echarle una mano al equipo de cara a un posible playoff por el título de la ACB.