Este es el calendario del Unicaja en la Liga Endesa 2024/25: comienza el 28 de septiembre en el Carpena

Ha llegado uno de los momentos más esperados en el baloncesto nacional. La ACB ha publicado este lunes el calendario de la Liga Endesa 2024/25, un aspecto importante para que los equipos puedan planificar la temporada en función de los rivales y las fechas, y para que los aficionados vayan guardando fines de semana en sus calendarios personales para disfrutar de sus equipos.

La Liga Endesa arrancará el 28 de septiembre y el Unicaja jugará su primer partido ese mismo día a las 18:00 contra el Básquet Girona en el José María Martín Carpena.

La segunda jornada será el domingo 6 de octubre a las 17:00 contra el Covirán Granada en la capital granadina. La última jornada, la 34, Unicaja jugará en casa contra el Joventut Badalona el jueves 29 o el viernes 30 de mayo.

Otro aspecto importante es que en noviembre disputará tres jornadas consecutivas fuera de casa por la celebración en el Martín Carpena de la final de la Copa Davis, un extremo que preocupa en el club porque es un momento importante de la temporada de cara a la clasificación para la Copa del Rey. El 2 de noviembre jugará en Manresa, el 9 de noviembre en Badalona y el 17 de noviembre en Andorra. Volverá al Carpena el 30 de noviembre contra el Tenerife.

Aquí puede consultar todo el calendario de todos los equipos:

El Unicaja intentará repetir -y si es posible incluso mejorar- la magnífica campaña realizada esta pasada temporada en la que quedó primero en la fase regular igualado a victorias con el Real Madrid. En el play off cayó en semifinales contra el UCAM Murcia en el quinto partido celebrado en el Carpena, lo que imposibilitó jugar la final contra el Real Madrid, que se acabó llevando el título de calle tras un 3-0 claro contra los murcianos.

Fue una lástima para los de Ibon Navarro -y para los más de 10.000 aficionados cajistas que abarrotaron el Carpena- no poder llegar a la final de la Liga Endesa tras una fase regular tan redonda, pero este año se volverá a intentar con un equipo que es prácticamente el mismo. Solo se cuenta, por ahora, con las ausencias de Will Thomas -que se ha retirado del baloncesto- y de Augusto Lima, cuyo contrato no ha sido renovado y parece que jugará en Coruña. En el capítulo de altas el único nuevo fichaje ha sido el de Tyson Pérez.