Esto es lo que tiene que hacer el Málaga CF para estar en el playoff de ascenso a Primera: hasta una derrota le puede valer

Los jugadores del Málaga CF celebran la victoria contra el Sporting de Gijón en La Rosaleda Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF depende de sí mismo para clasificarse al playoff de ascenso a Primera División en la última jornada. Si el Málaga gana al Real Zaragoza, asegura su presencia matemática en el playoff sin importar otros resultados. Un empate obligaría a que Las Palmas, Castellón o Burgos no ganen sus partidos para que el Málaga siga con opciones. En caso de derrota, el Málaga necesitaría una combinación de resultados muy específica para lograr la clasificación.

Será una tarde de transistores de las de antes. De las de tener el oído puesto en varios puntos de España a través de la vieja radio. También para los aficionados del Málaga CF, que se juega volver al playoff de ascenso a Primera División.

El conjunto de Funes tiene muchas posibilidades de jugar esa fase decisiva del campeonato, porque le valdrían la victoria, el empate e incluso la derrota para ocupar una de las cuatro plazas disponibles. Depende de sí mismo. Ganando será mínimo cuarto, si empata o pierde empezarían las cábalas.

Los partidos decisivos son Deportivo-Las Palmas, Almería-Valladolid, Castellón-Eibar y Burgos-Andorra. Ahí estará todo en juego.

Estas son todas las cuentas que manejan los blanquiazules.

Si gana, está dentro

El escenario más favorable para el Málaga es también el más simple. Si vence al Real Zaragoza en la última jornada, el equipo malaguista asegurará matemáticamente su presencia en el playoff, sin necesidad de mirar ningún otro marcador. Los de Funes llegarían a 73 puntos, una cifra inalcanzable para varios de sus perseguidores directos.

Si empata, hay que tirar de calculadora

Aquí empiezan las combinaciones. Si el Málaga suma un punto el Eibar, uno de los rivales, quedaría descartado de la ecuación. Entonces, el Málaga necesitaría que o Las Palmas, o Castellón o Burgos, uno de los tres, no gane su partido.

El escenario más peligroso: una derrota

Si el Málaga pierde en el Ibercaja Estadio, se quedaría con 70 puntos y sus opciones se reducirían drásticamente. En ese caso necesitaría una cadena de resultados: que pierda el UD Las Palmas en La Coruña, que el Burgos no gane al Andorra, y que Castellón y Eibar empaten en Castalia. El Almería ya sería inalcanzable.