SD Eibar vs. Málaga CF, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF visita al SD Eibar en la jornada 38 de Segunda División este sábado 2 de mayo a las 21:00 horas en Ipurúa. El Málaga es 8º con 60 puntos y viene de dos derrotas seguidas, mientras que el Eibar es 7º con 61 puntos y suma diez partidos invicto como local. El partido será arbitrado por Luis Bestard, con Raúl Martín González en el VAR, y podrá verse en LALIGA TV Hypermotion y plataformas asociadas. En la última visita, el Málaga solo ha ganado una vez en Ipurúa; Eibar llega de golear 0-3 al Albacete con hat-trick de Jon Bautista.

El Málaga CF se enfrenta a la SD Eibar, en Ipurúa, en la 38ª jornada de Segunda División. El encuentro, mañana sábado a partir de las 21:00 horas de la noche.

El conjunto blanquiazul, 8º en la clasificación con 60 puntos, se mide a un cuadro guipuzcoano que ocupa la 7ª posición en la tabla con 61 puntos, los mismos que el Burgos CF (6º), equipo que cierra las plazas de playoff de ascenso.

El árbitro será Luis Bestard, y estará escoltado en el VAR por el cántabro Raúl Martín González.

El Málaga llega a la cita tras dos derrotas consecutivas que lo dejan fuera de las posiciones de playoff.

David Larrubia viajó en la expedición a Eibar en una convocatoria de la que se cae Dani Sánchez.

El conjunto blanquiazul sólo ha ganado una vez en el estadio armero, en la temporada 2015-2016.

El rival

El SD Eibar es el mejor local de la categoría de plata y suma diez partidos sin perder, con ocho triunfos y dos empates, que lo han metido de lleno en la pelea por el playoff e incluso por el ascenso directo.

El conjunto de Beñat San José llega al partido tras arrollar 0-3 al Albacete en la jornada anterior con Jon Bautista anotando un hat-trick.

Fecha y hora del SD Eibar vs. Málaga CF de Segunda División

El duelo entre el SD Eibar y el Málaga CF se disputa este sábado 2 de mayo de 2026 a las 21:00 horas en el estadio de Ipurúa.

Dónde ver el partido SD Eibar vs. Málaga CF de Segunda División

El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir online el SD Eibar vs. Málaga CF de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.