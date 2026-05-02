2-4 | Exhibición del Málaga CF en Ipurúa para ganar al Eibar

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF logró una contundente victoria por 2-4 frente al Eibar en Ipurúa, remontando el marcador en la segunda parte. Destacaron las actuaciones de Joaquín, Chupe, Niño y Ramón, quienes fueron clave en la remontada y el dominio del equipo en el segundo tiempo. El Málaga aprovechó la jornada para adelantar al Eibar en la clasificación y recortar puntos al Castellón, posicionándose en zona de playoff. El equipo dirigido por Funes mostró una notable mejoría tras el descanso, siendo protagonista en el juego y superando al mejor local de la categoría.

Sobre los escombros de los bombardeos de la Guerra Civil, en 1947 se levantó el estadio de Ipurúa en Eibar. Y sobre esos escombros y ese estadio, levantó el Málaga CF una segunda parte para guardarla mucho tiempo. Se fue a por cuadro armero, mejor local de la categoría, para buscar el empate, después para buscar el tercero y luego para encontrar el cuarto del 2-4 definitivo.

Los de Funes, con una masterclass desde el banquillo, vuelven a dormir en playoff, aprovechan la jornada para adelantar al Eibar y recortarle puntos al menos al Castellón.

La victoria, el victorión, tiene varios nombres propios, elevándose por encima de todos el de Joaquín. Pero Chupe, goleador y asistente, Niño, bigoleador, o Ramón, con la batuta tras el descanso, merecen mención especial en una versión coral del equipo malaguista, que solo flaqueó en defensa en la primera mitad, cuando se dejó remontar el gol inicial de penalti de Chupe.

Funes le dio carrete a Larrubia en el once. Galilea tuvo continuidad y Rafa terminó de armar el centro del campo junto a Dotor e Izan.

Al Málaga se le puso el partido de cara a los cinco minutos. Un codazo de Olaetxea a Murillo dentro del área en un córner acabó en penalti tras revisión del VAR. Chupe la mandó a la red engañando a Magunagoitia. A los de Funes le valió una buena circulación de la pelota para generar el córner que acabó en el primero.

Pero el Eibar fue un equipo agresivo en el ataque desde el inicio e hizo sufrir al Málaga. Buscó ataques rápidos de manera constante. Aunque el empate llegó a balón parado tras una defensa horrible.

Balón muy lejano colgado al segundo palo donde Adu Ares solo la metió en el meollo del área, la pelota acabó en los pies de Sergio Álvarez, que la mandó para dentro con muchos jugadores del Málaga cubriendo la portería.

El choque estaba siendo áspero para el Málaga, que cuando cogió algo de aire con la pelota recibió el segundo golpe. Adu Ares prolongó un balón largo que recogió Bautista. Se metió dentro del área y Corpas en un tercer remate hizo el segundo.

Pero rebobinando, en la repetición de televisión, Bautista estaba en fuera de juego claro tras un movimiento inteligente de Einar. Las líneas del VAR luego dijeron lo contrario. ¿Pero a quién vas a creer, al VAR o tus propios ojos? Fue un fuera de juego de libro.

Después de algún sufrimiento más atrás, porque el error arbitral no tiene nada que ver con la indolencia blanquiazul atrás en Ipurúa, el Málaga tuvo dos veces el empate.

Larrubia apareció por primera vez en la noche para obligar a Magunagoitia a una gran estirada, y después se hizo un lío a la hora de finalizar una asistencia de Dotor que era más de medio gol. Ni controló ni remató sólo dentro del área. Descanso con demasiado castigo.

Momento del gol de Darko Brašanac en el SD Eibar vs. Málaga CF LaLiga

Remontada tras el descanso

Ramón entró por Izan Merino, amonestado, y desde el primer segundo de la segunda parte fue aculando al Eibar en su área. El '6' cogió la batuta y la música empezó a sonar.

Las ocasiones empezaron a llegar como un goteo incesante. Primero Joaquín opositó al gol de la temporada. Pero lo evitó Magunagoitia. Sentó a tres jugadores en una baldosa. La segunda jugada la remató alta Chupe con todo a favor para empatar.

Después llegó la única ocasión local, con Bautista anticipándose a Einar. Alfonso se hizo gigante. Lo que es. Larrubia respondió mandando el balón al palo con la derecha antes de irse sustituido en el 60'. Con él se fue Rafa, lesionado. Por Niño y Haitam.

Lo que vino después fue un pase de Ramón que sólo vio él. Dejó a Chupe en carrera por la derecha y el '9' la acarició para ponerla al segundo palo, donde apareció Niño para tocar su primer balón. Para dentro.

Tras el empate, Funes buscó más equilibrio y protegió el centro del campo con Brašanac por Chupe. Pero la consigna era la misma. Jugar y jugar para llegar al área.

En una de esas llegó con Joaquín, cada partido más determinante. Tenía dos jugadores dentro del área y ahí metió el balón. El que la controló fue Brašanac con la derecha para dentro y luego le cambió la dirección a la bola para engañar a Magunagoitia. Remontada. Era el 78' de partido.

Lejos de acularse, Ramón siguió haciendo sonar la orquesta y Joaquín haciendo ruido con la percusión. Otra cabalgada suya acabó en las botas de Niño. Recibió con la derecha, recortó a uno, recortó a otro y con la zurda engañó también al meta del Eibar. 2-4 en el campo del mejor local de Segunda División, un equipo que llegaba con ocho victorias en los últimos diez partidos. Poca broma.

En Almería, el Málaga empató y se fue a por tercero y salió trasquilado. En Eibar hizo lo mismo tras conseguir el empate y sacó oro.