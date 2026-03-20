El Málaga CF, en la frontera del tramo decisivo de la temporada

Chupe celebra un gol con el Málaga CF en La Rosaleda LaLiga

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF afronta un tramo decisivo de la temporada con opciones firmes de entrar en playoff de ascenso a Primera División. El equipo dirigido por Juan Francisco Funes tiene un colchón de cuatro puntos sobre la séptima plaza y suma 51 puntos, asegurando la permanencia matemática. El Málaga CF debe enfrentarse a los otros cinco equipos en posiciones de ascenso directo o playoff, lo que convierte su calendario en uno de los más exigentes de Segunda. El conjunto blanquiazul es el mejor equipo de Primera y Segunda desde 2026 y se muestra como un rival difícil de batir, con un juego ofensivo y vertiginoso.

Decía Luis Aragonés que en Segunda División lo que importaba era lo que pasara en las útlimas diez jornadas. A su juicio, ahí es donde había que llegar bien posicionado y con opciones de pelear por las cosas importantes. Y en esas está el Málaga CF.

El conjunto dirigido por Juan Francisco Funes afronta este sábado en Cádiz un nuevo derbi andaluz que se enmarca en la jornada 31 de liga. Si consigue la victoria, se asegurará entrar en las últimas diez jornadas de la competición en posiciones de playoff, aunque todavía quedarían once.

Pero el equipo blanquiazul tiene un colchón de cuatro puntos con la séptima plaza, la que lo dejaría fuera del playoff de ascenso a Primera.

Son 51 puntos, que suponen la permanencia matemáticia. Pero las miras son otras desde hace tiempo en Martiricos, desde que Funes empezó a enderezar el rumbo del Málaga.

Si consiguen la victoria, hagan lo que hagan en la jornada 32 contra el Leganés, el Málaga ocuparía una de las plazas que dan derecho a la pelear por buscar un sitio en Primera División la próxima temporada. Y ahora ha cogido la ola buena.

El calendario que tiene el Málaga CF por delante puede que sea el más complicado de toda la Segunda División. Aunque de momento, los de Funes son el mejor equipo de Primera y Segunda desde que arrancara el año 2026.

Los blanquiazules tienen que medirse a los otro cinco equipos que comparten posiciones de ascenso directo o playoff en este tramo decisivo de la temporada.

A saber, por orden de clasificación, Racing de Santander, Deportivo de La Coruña, Almería, Castellón y UD Las Palmas.

A ese reto puede llegar el Málaga muy bien situado, siendo uno de los candidatos a todo por el juego desplegado jornada tras jornada por los de Funes, que se están mostrando como un equipo muy difícil de ganar con un juego vertiginoso y la búsqueda constante del gol.

El Málaga CF tiene dos oportunidades para encarar la recta final de la competición en una posición óptima para pelear por regresar a Primera. Palabras mayores.