1-0 | El Málaga CF vuelve a la senda de la victoria con un gol de Joaquín

Esta vez el Málaga CF no tuvo tanta pegada. Pero también ganó. Tras un ejercicio de autoridad en la primera mitad contra el Albacete, un gol de Joaquín en la segunda mitad le vale a los de Funes para sumar otros tres puntos y colocarse ya con 44. Inevitable no mirar hacia arriba.

El Málaga perdonó varias ocasiones clarísimas en una primera parte en la que superó al Albacete durante 45 minutos, pero los encargados de ejecutar no están acostumbrados a verse en esos escenarios. Dotor en dos ocasiones, e Izan, pudieron adelantar a un Málaga muy firme e intenso que vuelve a ganar tras el disgusto de Anoeta.

No por abrochar otra victoria hay que dejar de mencionar otra acción más que polémica contra los blanquiazules. Daniel Palencia se comió un penalti de libro sobre Dani Lorenzo cuando ya ganaba el Málaga.

Funes recuperó su once de gala devolviendo a Einar al centro de la defensa, con Chupe solo en punta. Rafita, a pesar de todos los entrenamientos que suma ya Víctor, se mantuvo en el lateral izquierdo.

La primera parte fue un monólogo blanquiazul. El Málaga llegó por ambas bandas cada vez que se lo propuso. Recuperó siempre rápido la pelota, la circuló bien con Murillo y Einar con las ideas claras desde atrás después de unos primeros minutos erráticos en las entregas en general.

Pero sin oposición del Albacete, que no era capaz de neutralizar al Málaga, se fueron acumulando las llegadas. Algunas de ellas muy claras.

Un centro de Larrubia al que Chupe no se pudo anticipar; un cabezazo algo forzado de Dotor dentro del área pequeña; un mano a mano de Joaquín en una contra que le puso en bandeja Chupe; un remate desviado de Dotor con la zurda en el que abrió demasiado el ángulo dentro del área pequeña; y un remate de Izan solo también dentro del área chica, que no cruzó lo suficiente, fue el botín de ocasiones blanquiazules.

El equipo de Funes perdonó demasiado, aunque fue capaz de darle ritmo al juego y maniatar a un Albacete cuya puesta en escena fue muy pobre. Pero el Málaga se fue a los vestuarios sin la ventaja que mereció sobre el césped.

Gol de Joaquín y descontrol

Alberto González movió fichas en el descanso y casi surte efecto, porque Puertas tuvo un disparo demasiado cruzado en el segundo palo a un centro desde la izquierda.

Pero el Málaga, algo errático de salida, se fue a por el gol, aunque con menos claridad que en la primera mitad. De hecho, el tanto llegó después de deshacer varios líos.

Dani Lorenzo y Einar se complicaron la salida de balón dentro del área de Alfonso. Pero finalmente dieron con la tecla y la pelota fue a la derecha.

Entre Puga y Larrubia la acercaron al área, también con algún trompicón.

Joaquín la cogió en su lado, Dani Lorenzo se la quitó para abrir a Rafita y este la puso atrás. El '11', que ya sin balón ya tiró el desmarque, se quedó esperándola y la mandó a la red, lejos de Lizoain. Era el minuto 55.

La reacción visitante fue inmediata y Puertas estuvo a punto de empatar en la siguiente jugada. No llegó por un dedo a un balón que se paseó por delante de la portería.

El gol desordenó al Málaga y volvió loco el partido. Un escenario mucho más cómodo para el Albacete, que acumuló llegadas e hizo dudar a los blanquiazules, que no se quedaban con la pelota.

Cuando lo hicieron, Dani Lorenzo se metió en el área y fue derribado con un agarrón clarísimo, de penalti de libro. Daniel Palencia no miró ni la pantalla.

Ese penalti fue fruto de la ley de la ventaja tras un entradón de Fran Gámez. El lateral vio la amarilla y la siguiente jugada volvió a atropellar a Rafita. Era la segunda, perdonada.

Hasta el ochenta, el Málaga vivió sus peores minutos, pero se fue estirando, parando el empuje del Albacete y volvió a acumular alguna llegada al área manchega. Tuvo alguna ocasión, y también algún susto, cuando Montero desvió un disparo desde fuera del área y le cambió la trayectoria del balón a Alfonso, que reaccionó a tiempo.

El Málaga retuvo los tres puntos hasta el final y se coloca en la quinta plaza. Y, lo más importante, vuelve pronto a la senda de la victoria, evitando cualquier atisbo de dinámica negativa. El objetivo parece que empieza a estar claro.