Lumor, ambicioso: "Vamos a luchar por ascender a Primera"

La desgraciada lesión de Víctor Olmo en un partido del Atlético Malagueño obligó al Málaga CF a ir al mercado para encontrar un recambio a Javi Jiménez, único lateral izquierdo de la primera plantilla. Y tras dos semanas a las órdenes de Pepe Mel en periodo de pruebas, el club decidió fichar a Lumor Agbenyenu (Accra, Ghana), para la banda izquierda blanquiazul y este jueves ha sido presentado en la sala de prensa de La Rosaleda mostrando su ambición: "Vamos a pelear por estar en el playoff y subir a Primera".

El nuevo jugador malaguista, que lucirá el número 15 en su espalda, ha asegurado que ponderó como "genial" la oportunidad de ir a un club "tan grande como el Málaga".

Lumor, tras las dos semanas en pruebas, asegura estar "preparado" para "dar todo lo que pueda e intentar hacer que el equipo llegue a un nivel muy bueno". "Estoy preparado y es un orgullo".

Sobre la situación del equipo, el ghanés considera que "el Málaga no merece estar en la Segunda División. La temporada ha empezado un poco mal, pero desde ahora vamos a empezar a dar todo lo que podamos para intentar conseguir llegar a la promoción e intentar estar en la Primera División".

No será la primera experiencia de Lumor en el fútbol español, ya que en la temporada 2019-2020 formó parte del Real Mallorca, donde coincidió con Manolo Reina y Aleix Febas, jugando veinte partidos en Primera División. "Fue una experiencia top. El Mallorca ha sido uno de los mejores equipos con los que he jugado y he disfrutado mucho".

Lumor, sobre sus últimas experiencias en el fútbol griego, donde no ha tenido suerte, cree que "las cosas pueden cambiar en cualquier momento. A veces tenemos temporadas buenas y temporadas malas y por ahora estoy muy contento de estar aquí".

