Manolo Gaspar: "Prefiero que todos los cánticos vayan contra mí"

En el entorno del Málaga CF hay necesidad de explicaciones. Y este jueves, aprovechando la presentación del último fichaje blanquiazul, el lateral izquierdo Lumor (Accra, Ghana) han llegado las de Manolo Gaspar, director deportivo del conjunto blanquiazul y en la picota para parte de la afición por la configuración de la plantilla que tiene al equipo en la zona de descenso después de doce jornadas.

Antes de preguntarle por la situación en la que se encuentra el equipo, Manolo Gaspar se ha referido de manera breve al fichaje de Lumor, de quien cree que a pesar de los problemas burocráticos que está teniendo, podrá ser uno más este domingo contra el Eibar en La Rosaleda.

El motivo del fichaje es el evidente. Lumor llega "para cubrir la grave lesión de Víctor Olmo. Hay que agradecerle las ganas que ha tenido por venir". "Hemos seguido un procedimiento natural para tomar una decisión. Nos ha convencido a todos y por eso estamos hoy aquí".

"Es uno de los casos más complicados que hemos tenido hasta el momento. Hay muchas cosas por medio, como la federación griega, la federación de su país, Extranjería, nuestra federación también. Pero estamos convencidos que para el próximo partido puede estar", explicaba Gaspar, quien además apuntaba que la intención es que no llegue ningún jugador más hasta el mercado de invierno. Pero "queda tiempo y muchos partidos".

En cuanto a la situación en la que se encuentra el Málaga, dentro del club existe preocupación, "como en la afición, porque no hay otra forma de estar". Asegura el directo deportivo que de puertas para adentro se está haciendo "mucha autocrítica" y se están "analizando las cosas que se han hecho", pero "manteniendo un equilibrio". "Esta situación no era esperada por nosotros".

Gaspar ha dejado claro que confía "mucho en la plantilla que se hizo", pero ahora se tendrán que hacer "unos retoques, porque el entrenador que tenemos ahora ve el fútbol de una manera diferente a como lo habíamos planificado". "Ahora tenemos que estar unidos, hablar poco y hacer cosas".

Uno de los motivos que apunta el máximo responsable deportivo del Málaga de la mala situación es que el equipo no entró "bien en la competición". "Habíamos hecho una hoja de ruta y después se dieron circunstancias que uno no puede dominar. Teníamos unas expectativas muy altas".

Manolo Gaspar lamenta que ahora el equipo se encuentra "una dinámica negativa y tenemos que salir de ahí buscando buenas sensaciones, corregir los errores...". "No entramos bien en la competición y hemos entrado un poco atropellados. No es la situación que esperábamos, pero es la que tenemos".

Mercado de invierno

Con la llegada de Pepe Mel, la plantilla del Málaga tiene necesidades. Y desde ya se están buscando jugadores que le den al equipo "esa amplitud por fuera". "Necesitamos recambios para los dos extremos que tenemos en la primera plantilla", puntualizaba Gaspar.

Aunque el director deportivo no cree que la única solución para salir de abajo sea la llegada de jugadores de banda, porque "al final veo equipos que ganan con extremos y que pierden con extremos". "Tenemos que sacar el máximo rendimiento (a la plantilla actual) y buscar recambios para esas posiciones".

Desde el mal arranque de temporada Manolo Gaspar en la picota para parte de la afición y del entorno malaguista. Sobre si se ha cuestionado su continuidad en el cargo, Manolo Gaspar ha contado que "José María (administrado judicial) sabe perfectamente cuál es mi situación. Entiendo el revuelo y gran parte de la responsabilidad de la parcela deportiva es mía. Pero no voy a abandonar el equipo cuando está mal. Me queda asumir mi responsabilidad. Prefiero que los cánticos que se generen sean contra mí y que el grupo esté protegido. No es cómodo, pero hay que asumirlo porque va con el cargo. Estoy preparadísimo, pero yo no voy a ser un problema ni para José María ni para el club", sentenciaba Gaspar.

Sigue los temas que te interesan