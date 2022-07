El Málaga más entero de la pretemporada empata a uno contra el Almería

El Málaga CF ha jugado su mejor partido de la pretemporada contra el Almería, equipo de Primera División, contra el que ha empatado a uno gracias a un cabezazo de Esteban Burgos que puso las tablas en el marcador en un partido en el que ha destacado Jozabed en el centro del campo y la entereza física del cuadro blanquiazul.

En un choque donde se volvieron a ver los riesgos que supone ir a jugar tan arriba, y que había anunciado Pablo Adrián Guede, el Málaga se mostró como un equipo muy entero físicamente y que fue de menos a más durante los primeros 60 minutos, antes de que llegaran los cambios.

La primera novedad, por sorprendente a tenor de las palabras de Guede, fue que de nuevo el Málaga CF salió con la línea de tres centrales. El técnico argentino apuntó que a partir de esta semana empezaría a probar la defensa de cuatro. Rubén Yáñez defendió la portería los noventa minutos, Ramalho, Burgos y Bustinza cerraron atrás, Juanfran y Javi Jiménez estuvieron en las bandas, la sala de máquinas la formaron Jozabed de ancla, Luis Muñoz y Febas. Arriba, los de siempre, Rubén Castro y Fran Sol.

En la primera mitad el Málaga no pudo ser tan protagonista como en el partido contra el Cádiz. Los primeros acercamientos peligrosos fueron el Almería. Como no, fue Umar Sadiq el que mandó un remate fuera por poco y al que no hubiera podido llegar Yáñez.

Una de las pinceladas que se pudieron ver fue la de Aleix Febas como ejecutor del último pase en busca de los delanteros del Málaga, la inamovible pareja Rubén Castro y Fran Sol.

Un derechazo de Jozabed de volea se estrelló en la misma escuadra. Fue la primera gran ocasión del Málaga CF. Era el minuto 21 y las dudas afloraron en las instalaciones del Montecastillo por si la pelota había votado dentro de la portería.

En el minuto 33, un pase filtrado de Ramazani a Carlos Rojas, recién ingresado en el terreno de juego, a la espalda de Esteban Burgos, acabó Rojas cruzando la pelota con la zurda batiendo a Rubén Yáñez para adelantar al Almería.

La réplica llegó unos minutos después, cuando Juanfran puso una pelota desde la derecha para que Fran Sol rematara como mandan los cánones, picado abajo. Pero el balón se fue fuera por poco.

Antes del descanso, Yáñez salió victorioso de un mano a mano contra Sadiq, evitando que el Almería se fuese con más ventaja al descanso.

En el arranque de la segunda mitad no hubo novedades en los once y el Málaga salió apretando arriba con varios acercamientos en los primeros minutos. Rubén Castro lo intentó sin fortuna buscándose la vida ante los centrales.

Y esa actitud tuvo premio. Sacó una falta con picardía en el 50' el Málaga. Jozabed se la dio rápido a Javi Jiménez que puso una comba perfecta para que Esteban Burgos la mandara a la red.

En el minuto 60 empezaron a moverse los banquillos y Jozabed, el mejor del Málaga, y Luis Muñoz, dejaron el verde para darle el sitio a Escassi y Genaro. Poco después se fueron Juanfran y Javi Jiménez por Víctor Olmo e Issa Fomba.

Tras la pausa de hidratación en el 70 llegó el carrusel de cambios definitivo. Yáñez se quedó en la portería, Moussa, Escassi y Andrés Caro formaron la línea de tres, Genaro, Dani Lorenzo y Álex Rico llevaron la manija, y Loren y Haitam fue el once que acabó el partido en el Málaga.

Esto paró el ritmo del partido. El Almería impuso su poderío en este último tramo, con más experiencia en su plantilla, y Sadiq estrelló un balón en el larguero. Pero también tuvo la suya el Málaga. Haitam volvió a sacar a pasear su zurda para poner la pelota en la cabeza de Genaro, al que se le fue el cabezazo por poco.

El Málaga acabó el partido volcado en la portería del Almería en el choque más completo de los de Pablo Guede en lo que va de pretemporada.

FICHA TÉCNICA:

UD Almería: Fuoli, Mendes, Kaiky, Babic, Centelles; Eguaras, Samú Costa, Curro; Appiah, Ramazani y Sadiq.

También jugaron: Mendes, Robertone, Arnau y Lazo.

Málaga CF: Yáñez, Juanfran, Bustinza, Ramalho, Burgos, Javi Jiménez, Jozabed, Luis Muñoz, Febas, Fran Sol y Rubén Castro.

También jugaron: Issa Fomba, Víctor Olmo, Escassi, Genaro, Moussa, Andrés Caro, Dani Lorenzo, Álex Rico, Loren Zúñiga y Haitam.

Goles: 1-0, Carlos Rojas (min.32); 1-1, Esteban Burgos (min.50)

Árbitro: Manuel Camacho Garrote (Colegio andaluz). Amonestó a Bustinza por el Málaga CF.

Incidencias: Partido de pretemporada disputado en las instalaciones del Hotel Montecastillo de Jerez de la Frontera jugado a puerta cerrada.

