Celia Villalobos: "Me siento orgullosa de haberme dedicado a la política toda la vida"

Celia Villalobos recordará siempre este viernes como uno de los mejores de su vida. La primera y única alcaldesa de Málaga ha recibido la Medalla de la Ciudad y ha sido designada como Hija Adoptiva este viernes entre las alabanzas de todos sin importar color político. "Tuve la gran suerte de ser alcaldesa de Málaga. Eso es lo mejor que te puede pasar en la vida", ha reconocido.

La exalcaldesa ha hablado de dos personas primordiales durante su primer mandato en minoría con una corporación "muy especial": Antonio Romero (IU) y Eduardo Martín Toval (PSOE). "Eran grandes políticos. Toval puso por delante los intereses de su partido a los de la ciudad. Lo recuerdo con auténtico cariño. Mi amiga Rita Barberá dijo que los partidos no tienen corazón. No lo tienen. Se merecía un homenaje de su partido. Él construyó con nosotros esta ciudad", ha defendido.

Cuando empiezas a gobernar en minoría, según Villalobos, tienes dos opciones: llorar por las esquinas o ir a por todas y trabajar mucho. "El consenso no es decir que lo quieres, sino renunciar a algo. Son muchas horas de ceder el contrario el mérito de algunas ideas como la de Romero con el Festival de Cine de Málaga", ha recordado.

Bendodo y Moreno

"Todos los que estuvieron con nosotros en aquellas legislaturas son todas personas de consenso. El partido era un follón hasta que llegó Elías Bendodo. Juanma (Moreno), ¿qué te voy a decir? Te recuerdo como un concejal de Juventud con 25 años", ha rememorado mientras se ha definido como una "defensora a ultranza del consenso". "La política no es un juego. Hablamos de los intereses, el dinero y el futuro de los ciudadanos", ha zanjado.

Su primer objetivo fue el de "limpiar la ciudad y pagar las deudas". "Conseguimos sacar los presupuestos por unanimidad. Fueron muchas horas de ceder", ha hecho memoria mientras ha reprochado que en la segunda legislatura "algunos confundían mayoría absoluto con verdades absolutas".

"Me siento orgullosa de haberme dedicado a la política toda la vida. Es un servicio público", ha afirmado mientras ha expresado estar "hasta las narices de Twitter". "La política volverá a ser seria en este país. Es lo único que resuelve problemas. Yo he resuelto algunos", se ha vanagloriado.

Ella rompió el techo de cristal

Villalobos no sólo fue la primera alcaldesa de Málaga. Ella rompió el techo de cristal de la política en plenos años 90 siendo una líder astuta, dura y con mucho carácter. "Hacen falta muchas mujeres en política. Nos esperaremos un poquito a que llegue una a la alcaldía", ha dicho entre risas mientras miraba de reojo al actual alcalde, Francisco de la Torre.

También ha recordado al socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, quien dijo que "a los políticos nos entierran muy bien". "En enero desapareció el hombre con el que he compartido mi vida (Pedro Arriola). Cuando me llamó Teresa Porras para decirme que el alcalde me había propuesto pensé: "Por fin la sociedad empieza a reconocer el trabajo de políticos honrados". Lo agradezco de corazón. Adoro Málaga", ha dicho emocionada antes de citar a Manuel Alcántara porque ella, como el poeta, "busca el Mediterráneo por las esquinas de la Gran Vía".

"Me siento profundamente orgullosa de ser española, andaluza y malagueña", ha declarado momentos antes de acabar su intervención donde ha agradecido a su familia (en especial a sus nietos) por haberla aguantado (a ella y a "las grandes soledades"). Villalobos se ha despedido finalmente citando a Mercedes Sosa: "Gracias a la vida, que ha dado tanto".

Noelia Losada, portavoz de Ciudadanos en el Consistorio, ha hablado de esta medalla como "un acto de justicia". Esta designación responde, en sus palabras, a "una altura de miras que sentó los cimientos de la Málaga actual" y el reconocimiento a dos personas que ayudaron a reconfigurar la imagen de la política malagueña: Antonio Romero y Eduardo Martín Toval".

La concejal de Cs ha alabado esa "política de mano tendida pese a las diferencias", que tanto le recuerda al espíritu de la Transición. "Preferimos a los figuras políticas que ceden y pactan", ha dicho mientras ha destacado su valentía y su carácter pragmático. "Eso quiza no le gusta a todo el mundo, pero para gestionar es oro. Proyectó el AVE en Málaga", ha recordado.

La peatonalizaciónn de la calle Larios

Losada ha enumerado algunos de los logros urbanísticos de la popular como el túnel de la Alcazaba, el Palacio de Ferias, el parque del Morlaco, la aprobación de un PGOU, el impuslo del Festival de Cine y su proyecto más emblemático: la la peatonalización de la calle Larios. "Es un claro ejemplo de persona con ideales propios incluso si tiene que contradecir a su partido. No ha rehuido de la polémica", ha recalcado Losado sobre esta medalla "merecida".

Remedios Ramos, portavoz de Unidas Podemos en el Consistorio, ha recordado que en aquella legislatura de pesos pesados desembarcaron Antonio Romero, Martín Toval y Celia Villalobos. Esta última, según Ramos, "despuntaba en los medios de comunicacion y era una gran lider política a nivel nacional". "No fue una gobierno de pinza. Hubo desacuerdo entre Izquierda Unida y el PSOE", ha apuntado.

Ramos ha querido dejar claro que el Festival de Cine no se impulsó desde el Gobierno de Villalobos. "Se creó gracias a una propuesta de Izquierda Unida. También nació Promalaga y Limasa. Se municipalizó Parcemasa y fue rentable", ha rememorado.

Entre los 55 cuadros de alcaldes colgados en el Ayuntamiento tan sólo hay uno de una mujer: el de Celia Villalobos. "Reconozco que para las mujeres de Málaga es un orgullo que rompiera el techo de cristal y fuera la primera alcaldesa. Espero que el alcalde no dure mucho y venga una lista de mujeres alcaldesas", ha dicho mientras un corrillo de gente reía y miraba incrédulo ante tal chascarillo.

Daniel Pérez, portavoz del grupo municipal socialista, ha empezado su compareciendo diciendo que Villalobos es "una mujer que a nadie deja indiferente". "Antonio Romero y ella supieron tender puentes políticos. A Celia se le reconoce un acierto en méritos. Fue imprescindible una voluntad política de pacto. Debe inspirarnos a todos que nos diera esa lección de consenso", ha declarado.

El caso de la malagueña es, según Pérez, "excepcional". "Has concentrado el consenso de todos. Por donde pasas dejas huellas política y mediática: en el Ministerio, el Congreso de los Diputados, a la alcaldiá y al Congreso europeo. Has estado en la calle, con la gente, en los barrios", ha destacado antes de reprochar que la medalla a Pedro Aparicio llegara tarde. "Esta vez llega a tiempo", se ha despedido antes de fundirse en un cálido abrazo con Villalobos.

Elisa Pérez de Siles, portavoz del PP en el Ayuntamiento, ha comenzado su discurso alabando que haya roto tantos techos de cristal ("ha sido la primera en muchos ámbitos").

"Celia confiaba en el potencial de la ciudad. Se remangó para desarrollar todo ese potencial. Sin su ambición y su carácter Málaga no sería esta ciudad hoy. Fue ella quien convenció a Paco de la Torre para que fuera su concejal de Urbanismo. Juanma Moreno, presidente de la Junta, estaba dentro de su equipo", ha recordado.

Ella, según Pérez de Siles, "sentó las bases de esta ciudad pujante y dinámica hoy, y fue gracias al diálogo permanente con Antonio Romero y Toval". "Demostró que se puede gobernar en minoría. Con Celia se construyó el tunel de la Alcazaba y se aprobó el PGOU. También se inició la operación del Puerto de Málaga. Y la semilla de esa Málaga cultural", ha subrayado.

"Málaga es hoy una ciudad sin complejos, lider y que aspira a ser el motor económico de Andalucía. Somos referentes de cultura, innovación y tecnología", ha apuntado mientras ha recordado que se saltó la disciplina del voto de su partido para exigir la llegada del AVE a Málaga.

ETA

Hace algunos días el Ayuntamiento de Málaga rendía homenaje a José María Martín Carpena, concejal asesinado por ETA. "Celia siempre recuerdo su asesinato como el momento más amargo de su carrera política. Ella rambién fue objetivo de la banda terrorista", ha relatado Pérez de Siles mientras ha destacado que "ese arrojo con el que llegó a Málaga permanece intacto y lo contagió a la ciudad".

De la Torre ha sido el último en hablar antes de declarar a Villalobos Hija Predilecta de la ciudad. El alcalde ha dicho haberse sentido "un testigo de excepción en aquellos años de negociación, de esfuerzo y de puesta en marcha de muchas cosas".

En tres años encontraron un espacio para la Feria. De hecho, el regidor ha recordado con cariño la inauguración del Cortijo de Torres en 1998. "Fueron cinco años muy intensos. Todo no se hace de la noche a la mañana. Eso tiene de búsqueda de consenso y de acuerdo tantas cuestiones que resolver", ha recordado antes de afirmar que Villalobos "sabía coordinar y estimular".

"Deberías estar orgullosa de todas estas intervenciones. Hemos llegado a lo más alto. Esperamos que Málaga sea una gran ciudad con el máximo consenso. Marcaste pautas de como hacerlo. Me siento muy feliz y satisfecho al entregarte la medalla de la ciudad. Tú has querido y quieres a Málaga", se ha despedido el alcalde.

