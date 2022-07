Rubén Yáñez, a EL ESPAÑOL: "Mi objetivo es competir por el puesto"

Bajo un sol de justicia, los jugadores del Málaga CF atienden a las instrucciones y correcciones de Pablo Guede en las instalaciones del Hotel Atalaya Park de Estepona, donde está llevando a cabo el conjunto blanquiazul una concentración de diez días para preparar la temporada 2022-2023. Entre esos jugadores hay uno que está con ganas de demostrar porqué lleva tantos años en plantillas de Primera y Segunda División, aunque sin tener los minutos que le hubiera gustado. Se trata de Rubén Yáñez, portero que llega procedente del Getafe y que tiene "clarísimo" que viene a disputar el puesto con Manolo Reina, con el que cree que formará una buena pareja.

Después del entrenamiento, el de Lloret de Mar atiende a EL ESPAÑOL para contar sus primeras sensaciones como malaguista y lo que espera de la temporada, tanto a nivel personal como colectivo.

¿Cómo lleva su llegada a Málaga?

Muy contento, muy ilusionado y agradecidísimo del recibimiento que he tenido, no solo por parte del club, sino de la afición. Tan por redes sociales, gente que te encuentras por la calle, son buenas palabras para ti. Estar en este club, en esta ciudad... Estoy ilusionado por la temporada que va a venir.

¿Por qué has elegido el Málaga CF.?

Por el club, por la entidad que es, y por el proyecto que están construyendo. Hay mucha ilusión de por medio y se pueden conseguir grandes cosas. Pero va a ser un camino difícil porque en Segunda División no es nada fácil conseguir el objetivo de ascender. Vamos a trabajar para ellos. Vamos a ir partido a partido y los resultados decidirán.

Ya ha quedado más que claro que el objetivo es el ascenso a Primera.

Es bonito pensar en lo más alto. Todos los clubes de Segunda quieren conseguir. Es un camino muy difícil, yo conseguí uno (con el Huesca) y fácil no es. Requiere mucho trabajo y constancia sobre todo durante toda la temporada.

¿Cuál es el factor clave para ascender?

Hay muchos, pero lo esencial es tener un buen grupo de trabajo, tanto los jugadores como el cuerpo técnico y los integrantes del club. De los pocos días que llevo aquí, veo muy buen ambiente, muy buenos jugadores de mucha calidad, jugadores experimentados y jóvenes con ganas de demostrar y eso son ingredientes que nos van a dar sus frutos.

¿Cómo están siendo los primeros entrenamientos en un grupo con tantas caras nuevas?

Los nuevos nos estamos adaptando muy bien a lo que pide el míster, que es un sistema de juego que tiene bastante claro, con ideas y conceptos muy claros. El grupo está trabajando bien. Cada uno venimos de estilos diferentes, pero que somos profesionales que nos estamos adaptando bien. Vamos por buen camino.

Rubén Yáñez, portero del Málaga CF Amparo García

¿Qué espera de este Málaga que ha despertado tantas expectativas?

Tengo claro que vamos a hacer una buena temporada, con sacrificio y profesionalidad se pueden conseguir grandes cosas. Este es un club en el que se asume una gran responsabilidad, por el club que es, por la afición que representa al club. Todos tenemos una responsabilidad de defender este escudo, porque no es un escudo cualquiera, es un club importante que ha tenido mucha historia. Y el objetivo es llevar al club a donde pertenece, a donde debe estar, que es en Primera División.

¿Qué Málaga CF se podrá ver cuando empiece a rodar la pelota?

Va a ser un equipo que va a querer el balón, tenemos un estilo de juego bastante marcado, con un fútbol muy elaborado. Es un fútbol que gusta a la afición y a los jugadores que lo practica. Queremos el balón y eso va a gustar. Y si trabajamos bien, creo que va a funcionar perfectamente.

¿Cuál será el papel del portero en este Málaga?

Va a ser importante. Estamos trabajando todos los aspectos, tanto en participación de juego como cuando no tenemos el balón. Tenemos que estar atentos cuando vengan balones a la espalda para salir y ayudar al equipo.

¿Qué le pide el míster a los porteros?

Tenemos que tener la voluntad de querer iniciar el juego desde atrás y desde ahí ir saltando líneas. Todas las líneas son importantes en las fases de juego y el portero tiene un papel bastante importante.

El club ha creado un Departamento de porteros. ¿Cómo lo valora?

Es importantísimo, porque la posición de portería es tan difícil... Es diferente a la de los jugadores, y tener una metodología que vaya desde abajo para un club es esencial. Yo viví la experiencia del Madrid, que tiene una metodología muy marcada y eso al final va a hacer que saquen buenos porteros de la cantera. Eso es un objetivo de club, no solo para el primer equipo. Sacar chicos de Málaga y de la cantera es algo que enriquece al club.

Hablando del Real Madrid, ¿en qué ha cambiado el Rubén de entonces al de ahora?

Los años son experiencia. Cada temporada que pasa te vas haciendo más maduro. Sigo siendo el mismo técnicamente, en cada temporada voy aprendiendo, vas aprendiendo diferentes sistemas de juego y eso también ayuda al jugador.

Rubén Yáñez, portero del Málaga CF Amparo García

Este Rubén de ahora llega al vestuario a la vez que Manolo Reina, un portero con mucha experiencia. ¿Cuál será su papel?

Mi objetivo es competir, eso lo tengo clarísimo. Vengo aquí porque considero que es un buen club en el que puedo crecer. Luego ya dependerá del míster. Mi objetivo es claro. Yo quiero jugar aquí, quiero crecer aquí y conseguir grandes cosas.

¿Qué te puede aportar Manolo Reina?

Me va a ayudar bastante, voy a aprender bastantes cosas de él. Nos vamos a ayudar mutuamente. Haremos una gran pareja junto con los chicos que vienen del filial. Intentaremos hacer un buen grupo de trabajo y ayudar al equipo.

Usted no ha sido protagonista en los equipos que ha estado, no tenido los minutos que le gustaría. Real Madrid, Huesca, Cádiz, Getafe... ¿Qué explicación puede tener?

He vivido diferentes situaciones. Hay equipos en lo que he llegado bastante tarde, vas un poco a remolque. En la posición de portero es más complicada la rotación. He tenido también muchos compañeros con gran nivel. Pero yo me considero que tengo nivel para competir en Primera y en Segunda, que tengo nivel para jugar. Por eso vengo al Málaga, para poder crecer. Este club me va a ayudar bastante.

Al final, tantos años que llevo en clubes de Primera y de Segunda..., habré jugado pocos partidos, pero estar tantos años ahí quiere decir algo, nadie me ha regalado nada. Si he conseguido estar en clubes en Primera División es por algo. El factor de haber jugado o no responde a diferentes situaciones. Pero hay que saber estar, estar mentalmente preparado. Si sigo aquí es por algún motivo, y de lo que tengo ganas es de demostrarlo en competición de cara al exterior, de hacer una temporada consolidada y crecer.

En todos esos equipos ha tenido diferentes entrenadores. ¿En qué es diferente Pablo Guede?

El míster tiene un carácter bastante marcado, es un entrenador muy intenso, eso es bueno para el equipo. Tiene las ideas muy claras y eso nos va a venir bien. Eso va a funcionar perfectamente.

Al vestuario de Málaga CF han llegado jugadores con mucha experiencia y algunos jugarán menos de lo que han jugado en otros sitios. ¿Eso puede ser un arma de doble filo?

No debería. Si somos profesionales todos tenemos el mismo objetivo. Tanto el que juega, que ayuda en el campo, y el que no está jugando, que tiene que ayudar también al vestuario. Somos un grupo, un equipo que tenemos un objetivo común. Está claro que al final somos futbolistas y lo que queremos es jugar y competir el máximo posible para demostrar nuestras cualidades, pero uno de los puntos claves del éxito de un equipo es el grupo.

Uno de esos nombres es el de Rubén Castro, que ha disparado la ilusión del malaguismo. ¿Qué tiene de especial Rubén?

Los números demuestran el jugador del que se trata. Tiene experiencia, es goleador, que es lo esencial en un delantero. Es normal que haya ilusión cuando se ven jugadores con nombres. Eso al resto nos va a ayudar bastante. Cuanta más competencia haya, más mejoramos. Eso hace subir el nivel.

Rubén Yáñez, portero del Málaga CF Amparo García

¿Hay ganas ya de empezar la competición o hay que centrarse en el periodo de pretemporada que es lo que toca ahora?

La pretemporada es esencial, porque hemos venido nuevos, nos estamos adaptando al sistema de juego y creo que es un tiempo que nos va a venir muy bien. Vamos a llegar súper preparados para la competición. Nos estamos adaptando bastante bien. El míster decidirá quién jugará. Pero las ideas las estamos cogiendo bastante bien.

¿Está siendo dura, teniendo en cuenta la intensidad de los entrenamientos y el calor que está haciendo?

Está siendo como debe ser. Tenemos un componente físico por nuestro sistema de juego, pero estamos regulando bien las cargas. No hay muchas lesiones. Hay molestias, pero es lo normal.

¿Cómo ve al resto de equipos de la categoría?

Tenemos que pensar en nosotros. Cuando se vaya acercando la liga analizaremos a los rivales, cómo lo podemos combatir. Primero focalizarnos en nosotros, conseguir lo que el míster quiere del equipo. En competición ya tendremos tiempo de analizar a los rivales.

¿Ves algún favorito para el ascenso?

En Segunda nunca se sabe. El año pasado asciende el que queda el último en playoff, el Girona, que fue sexto. Cada año está siendo más difícil, está subiendo el nivel. Pero con trabajo se puede conseguir todo.

¿Le ha sorprendido algo del Málaga CF?

Era consciente de que era un club grande, con gran historia. Pero desde que llegué notas que hay una gran exposición mediática, la gente sigue mucho al Málaga. Eso es algo que al futbolista le gusta, no solo por lo deportivo. El sentirse importante en un club, que haya una afición detrás a la que tú estás defendiendo sus intereses, eso al futbolista le gusta.

¿Dónde se ve Rubén Yáñez y el Málaga allá por el mes de junio?

En junio espero ser un jugador que haya crecido bastante. Y luego está claro que todo el mundo quiere que estemos en Primera, eso está clarísimo, fácil no es. Si conseguimos llevar al Málaga es un triunfo para todos. Al final es donde debe estar y hace tiempo que debería estar ahí.

Sigue los temas que te interesan