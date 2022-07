Nueva desaparición en Málaga: Buscan a David Ruiz, vecino de Campanillas

En el mismo día que se ponía un trágico punto final a la desaparición de Loli Acosta, se activa una nueva alerta en Málaga. David Ruiz tiene 43 años y su familia no sabe nada de él desde el pasado lunes.

Ruiz, en el momento de la desaparición vestía un pantalón corto amarillo y una camiseta blanca. Mide 1,73, tiene el pelo negro, aunque algo canoso y sus ojos son marrones. Su hermano Daniel, preocupado, asegura a este periódico que David "tiene un retraso mental" -no toma medicación- y no termina de entender qué está ocurriendo con su hermano.

A través de las redes sociales se ha enterado que son muchos los vecinos que se han cruzado con su hermano por Santa Rosalía y Maqueda. La última vez que lo vieron fue el lunes, cuando estuvo en casa con su madre en Campanillas. "Desde entonces no sabemos nada", lamenta. Son muchos los que aseguran haberlo visto en el Restaurante Manoli de Campanillas.

En cuanto a supuestas hipótesis, su hermano en ningún momento les ha trasladado deseos de marcharse de casa. "Solo sé que iba a Fuengirola de vez en cuando a ver a una supuesta novia, pero de esto también me he enterado estos días", cuenta Daniel.

Respecto a sus amigos, tampoco saben nada de él desde entonces. "Mi madre no llegó a poner una denuncia, pero ya la puse yo mismo ayer", explica el joven. Les preocupa una mujer que colgó en redes sociales la desaparición de David incluso antes que ellos. "La primera publicación que está en Facebook es de ella. Lo puso por la cara, no sabemos quién es y no nos contesta a los mensajes", dice.

Así, añade que pese a que viven en Campanillas su hermano se mueve mucho por Cártama y Maqueda. Cualquier pista es útil para la familia, con la que ya colabora la Asociación SOS Desaparecidos. Puedes llamar a cualquiera de los dos números que dispone la asociación -disponibles las 24 horas del día-: 642650775 / 649952957.

