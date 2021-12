El Málaga CF, ante el partido trampa de la Copa del Rey

La Copa del Rey es un torneo con el que nunca se puede estar tranquilo. En las primeras fases suele haber encuentros en los que el rival parece, por categoría, peor de lo que acaba siendo y los tropiezos por las constantes rotaciones terminan produciendo catástrofes de dimensiones importantes. Es lo que se puede conocer como un partido trampa y al Málaga CF le ha llegado la hora de afrontarlo este martes en Madrid ante el Rayo Majadahonda (20.00 horas, Footters).

Existen muchos indicios que hacen permanecer alerta al cuerpo técnico sobre este encuentro, aunque también es cierto que las sensaciones con las que hay que viajar a la capital son bastantes mejores que con las que se llegó a la Peña Sport FC tras la derrota en El Plantío. Los de Martiricos siguen sin ganar fuera de casa y es la realidad, pero la imagen que se mostró contra el Eibar, ocho jugadores de baja y teniendo que remontar un 2-1, hace que el optimismo haya crecido.

La Copa siempre es el torneo de las rotaciones y, si en el anterior partido había mayor elección para que otros jugadores tuvieran la oportunidad, ahora casi es obligatorio teniendo en cuenta la plaga que hay en la enfermería y la necesidad de rebajar minutos de algunos jugadores. Porque las noticias siguen sin ser buenas. A esa larga lista de lesionados (Luis Muñoz, Jozabed, Ramón, Juande, Kevin, Antoñín e Ismael Gutiérrez) se ha añadido en las últimas horas Paulino.

Así que La Academia y los menos habituales vuelven a ser imprescindibles. Ya pasó con Jairo en el anterior partido y José Alberto espera recuperar a más activos para la causa. Dos de ellos han sido Chavarría y Hicham. Ambos vienen de lesiones muy importantes y su vuelta al equipo debe ser progresiva. No obstante, sirven de revolución, especialmente el segundo que ya le dio una asistencia a Brandon el sábado pasado para empatar el partido en Ipurúa.

Ganar no será fácil. El Málaga CF tendrá que hacerlo en esta segunda ronda si quiere seguir avanzando en la Copa del Rey, pero la forma física no está simplificando el proceso: "Intentaremos sacar un once competitivo y repartir los esfuerzos porque estamos pillados con alfileres. Tenemos que cuidar los jugadores para el partido del sábado, vamos muy justos", comentó el técnico asturiano en rueda de prensa.

El rival

El Rayo Majadahonda, rival de Primera RFEF, hace algunas temporadas militaba en la misma categoría que los costasoleños, no hace muchos, y José Alberto reconoce la calidad del mismo: "Es un equipo profesional que podría estar compitiendo en Segunda División perfectamente. Tiene una plantilla con experiencia en Primera y Segunda, conocemos a prácticamente todos sus jugadores".

En Copa del Rey ganaron 1-0 al CD Eldense. Actualmente es tercero con ocho victorias, tres empates y cinco derrotas en su Liga, a lo que se suman los 20 goles a favor y los 16 en contra. Es más, jugando como local en El Cerro del Espino no registra los mejores datos: solo seis tantos a favor y cinco en contra en siete partidos disputados en Primera RFEF. Por lo que este martes se enfrentarán uno de los peores equipos de su liga en su estadio y uno de los peores en la suya.

ONCE POSIBLE DEL MÁLAGA CF: Dani Barrio; Iván Calero, Ismael Casas, Lombán, Cufré; Dani Lorenzo, Genaro; Haitam, Larrubia, Jairo; Roberto.

