Unidas por su hermandad y prometidas frente a la Alcazaba: así fue la pedida de Mª Carmen y Mª Jesús

El pasado jueves la calle Alcazabilla se llenaba de alegría y abrazos a eso de las nueve de la noche por dos nombres propios: Mari Carmen y María Jesús. Las dos habían salido por el centro junto a un fotógrafo para hacer las fotos de su preboda cuando, frente al Teatro Romano, María Jesús decidió dedicarle unas preciosas palabras a su pareja, que se encontraba mirando hacia la Alcazaba.

Al girarse, se encontró a un arsenal de grandes amigos y familiares con una colorida pancarta que rezaba '¿Quieres casarte conmigo?', junto a globos en forma de corazón y banderas LGTB. Pese a que Mari Carmen ya le había pedido matrimonio, ella no quería ser menos y quería darle también esa sorpresa a su futura esposa, que no daba crédito de lo que estaba viendo.

"Fue un momento precioso y muy emocionante. Se me saltaron las lágrimas, y cuando me giré no podía creérmelo. Hubo mucho sentimiento y toda la calle nos estaba mirando", cuenta Mari Carmen, que fue engañada por su pareja y el fotógrafo para vivir esta sorpresa.

La familia y amigos de la pareja. F.J.C

El motivo de que la pedida se produjera a los pies del Teatro Romano fue, sin duda, por la belleza del entorno, ideal para captar la imagen y guardarla para el recuerdo. Además, según le ha contado María Jesús a su pareja, era el sitio ideal para que "todos sus amigos y familiares se escondieran" y no dieran el cante.

Mari Carmen es taxista y María Jesús trabaja en un bar. Ambas son del barrio de Dos Hermanas. Su historia de amor comenzó gracias a la cofradía Luz y Mar, de la barriada de San Andrés. Eran muchas las tardes en las que coincidían realizando labores de albacería, limpiando plata de los enseres. "La verdad es que dicen que el roce hace el cariño y así fue", recuerda Mari Carmen con una sonrisa.

La pareja con sus camisetas de la preboda. F.J.C

Día tras día fueron conectando y en abril harán cinco años de relación. "Siempre había sido nuestra ilusión casarnos, teníamos muy claro que era un paso que queríamos dar", explica Mari Carmen, a la que le emociona mucho la fecha elegida: el 11 de marzo de 2022, puesto que coincide con su cumpleaños. "Nos casaremos en el Juzgado de Málaga y después haremos el convite en Valtari. Estamos deseándolo", añade.

Respecto al futuro, pese a que María Jesús ya tenía un hijo, ambas han decidido que quieren tener un bebé en común y que será el próximo objetivo que se pongan tras esa boda que tantos momentos bonitos les está regalando aun sin haber llegado. ¡Felicidades pareja!

El abrazo colectivo tras la pedida. F.J.C

Sigue los temas que te interesan