Málaga se convierte en la capital del pickleball: será el escenario del Spanish Open 2026 este fin de semana

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Las claves Generado con IA Málaga acoge este fin de semana el Spanish Open 2026 de pickleball, una de las pruebas más destacadas del circuito nacional. El torneo, celebrado en la Plaza de la Marina, contará con 659 partidos y 475 jugadores de 15 nacionalidades, superando los datos de 2025. Las primeras rondas se jugarán en Torremolinos y las finales en el centro de Málaga, impulsando el auge internacional del pickleball. El Ayuntamiento y la Diputación de Málaga apoyan el Pickle Pro Tour, destacando el crecimiento del pickleball en España y su éxito internacional.

Málaga acoge este fin de semana el Spanish Open 2026, una de las pruebas más destacadas del circuito nacional de pickleball y la segunda cita de la temporada del Pickle Pro Tour, el único circuito oficial reconocido por la Real Federación Española de Tenis. El evento se celebrará en la plaza de la Marina y volverá a situar a la ciudad como uno de los grandes escaparates nacionales de este deporte en crecimiento.

La organización ha destacado el importante crecimiento que experimenta el torneo en esta edición. En total, se disputarán 659 partidos y participarán 475 jugadores, una cifra superior a los 402 inscritos en 2025. Además, el campeonato contará con representación de 15 nacionalidades, 3 más que en la pasada edición.

Durante la presentación oficial, el director de Málaga Deportes y Eventos, Miguel Mayorga, ha valorado de forma positiva el regreso del campeonato a la ciudad.

Además, ha destacado el auge internacional de este deporte, remarcando que “es un deporte que está pegando mucho a nivel internacional, viene apretando fuerte y lo podemos comparar con el pádel o el tenis”.

Mayorga ha explicado que Torremolinos acogerá las primeras rondas del campeonato, mientras que las finales se disputarán en la Plaza de la Marina. Además, ha destacado el esfuerzo del Ayuntamiento por seguir llevando eventos deportivos al centro de la ciudad “procurando siempre la convivencia con todo el mundo”.

La pista en la que se celebrará el torneo. Adrián Hernández

El director también ha recordado que el Ayuntamiento de Málaga no solo respalda la prueba local, sino que patrocina todo el circuito nacional del Pickle Pro Tour junto a otras instituciones y entidades colaboradoras.

Por su parte, el diputado provincial de Deportes, Juan Rosas, ha destacado la apuesta de la Diputación por los deportes emergentes y ha asegurado que el pickleball ya ha dejado de ser una disciplina minoritaria: “Es el deporte más practicado de Norteamérica y poco a poco está encontrando su sitio en España”.