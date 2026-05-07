Málaga acoge la IV Carrera Solidaria nocturna a beneficio de Fundación Olivares

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Las claves Generado con IA Málaga celebrará el 13 de junio la IV Carrera Solidaria nocturna Banco Mediolanum, en beneficio de la Fundación Olivares. El evento incluye una carrera infantil y dos recorridos para adultos de 5 y 10 kilómetros, con salida en el Palmeral de las Sorpresas. La recaudación íntegra se destinará a las Unidades Asistenciales de Fisioterapia y Logopedia de la Fundación, claves en la atención a menores con cáncer y enfermedades crónicas. Si se alcanzan los 25.000 euros recaudados, Fundación Mediolanum aportará 10.000 euros adicionales, con el objetivo global de llegar a 60.000 euros.

La ciudad de Málaga celebrará el próximo sábado 13 de junio la IV Carrera Solidaria nocturna Banco Mediolanum a favor de Fundación Olivares, consolidada ya como uno de los eventos solidarios de referencia en la ciudad.

Organizada por Fundación Olivares, entidad que desde 2010 trabaja para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes con cáncer y otras patologías crónicas graves, la carrera se ha convertido en el buque insignia de la organización.

El evento comenzará con una carrera infantil y continuará con dos recorridos para adultos de 5 y 10 kilómetros. La salida tendrá lugar en el Palmeral de las Sorpresas. Las inscripciones ya están abiertas hasta completar aforo en https://carrerasolidaria.fundacionolivares.org/

Aunque cuenta con Banco Mediolanum como principal colaborador, el objetivo de la iniciativa es implicar cada año a un mayor número de empresas y entidades, convirtiéndose en un ejemplo de solidaridad colectiva en Málaga. La carrera se inspira en una prueba benéfica que se celebra desde hace más de 12 años en Andalucía dentro del proyecto social “Mediolanum Aproxima”.

Andrés Olivares, presidente de Fundación Olivares, ha hecho un llamamiento a todas las familias a participar. “Lo más importante es que muchos de mis calvitos van a disfrutar de un día muy especial”, ha dicho. Desde Fundación Olivares aseguran que lo recaudado con esta Carrera supone un 10% de los ingresos anuales que perciben.

La recaudación íntegra de la carrera se destinará a financiar las Unidades Asistenciales de Fisioterapia y Logopedia de Fundación Olivares. Solo en 2025, estas unidades han atendido a una media de 50 menores en cada servicio, ofreciendo un total de 2.358 sesiones individuales, además de terapias grupales semanales.

Asimismo, Fundación Mediolanum en España aportará 10.000 euros adicionales si se alcanzan los 25.000 euros de recaudación, lo que facilitará alcanzar el objetivo global de 60.000 euros marcado para esta edición.