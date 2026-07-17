La Universidad Europea de Andalucía gradúa a sus primeros alumnos en Málaga

Un momento del acto en la Universidad Europea de Andalucía. EE

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad Europea ha celebrado la graduación de su primera promoción de estudiantes de postgrado en Málaga. Los graduados pertenecen a ocho programas de máster de las áreas de Ciencias Biomédicas, Deporte, Ciencias Sociales y Tecnología. El rector Daniel Hormigo destacó la vocación de la universidad por formar profesionales innovadores y comprometidos con la sociedad. Entre los másteres destacan los de Entrenamiento y Alimentación Deportiva, Terapia Manual Ortopédica, Fisioterapia Neurológica, Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad, Marketing, Negocios Internacionales, Big Data y Business Analytics.

El tiempo pasa rápido. Fue hace solo unos meses cuando la Universidad Europea abrió en Málaga su primer campus en Andalucía y este viernes ya ha celebrado la graduación de su primera promoción de estudiantes de postgrado.

“Esta primera promoción representa la consolidación de un proyecto universitario nacido con la vocación de formar profesionales altamente cualificados, comprometidos con la innovación, el aprendizaje permanente y la generación de un impacto positivo en la sociedad”, ha señalado su rector, Daniel Hormigo.

Esta primera promoción ha sido de estudiantes de ocho programas de máster.

En la Facultad de Ciencias Biomédicas y Deporte se han graduado estudiantes de los másteres universitarios en Entrenamiento y Alimentación Deportiva, Terapia Manual Ortopédica, Fisioterapia Neurológica y Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad.

Por su parte, la Facultad de Ciencias Sociales y Tecnología ha graduado a los estudiantes de los másteres universitarios en Marketing, Negocios Internacionales, Big Data y Business Analytics.