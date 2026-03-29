El Domingo de Ramos, en directo | Todas las cofradías están ya en la calle

Si hay un día donde los barrios son protagonistas, ese es el Domingo de Ramos. El Señor de Humildad y Paciencia acaba de salir de su casa de hermandad bajo los sones del himno de España, mientras que el Ecce Homo de la Humildad ya se dirige hacia la calle Victoria. Los servitas blanco ya se distribuyen por su barrio.

El Señor de Humildad y Paciencia. CANAL MÁLAGA