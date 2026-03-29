Pollinica.

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Cofradías

El Domingo de Ramos, en directo | Todas las cofradías están ya en la calle

Este Domingo de Ramos salen a la calle la Pollinica, el Dulce Nombre, las Lágrimas y Favores, la Humildad, la Humildad y Paciencia, el Huerto, el Prendimiento, la Salud y la Salutación.

Más información: Horarios y recorridos del Domingo de Ramos en la Semana Santa de Málaga 2026

Francisco Hinojosa
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  2. Francisco Hinojosa

    El Huerto se va acercando al Centro de Málaga

    Una imagen de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto.

    Una imagen de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto. P.T.

    Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto es obra del imaginero Fernando Ortiz del año 1756 y una de las grandes joyas de la ciudad en este Domingo de Ramos.

  5. Francisco Hinojosa

    Sale el Huerto

    Sale el Huerto, lo que completa toda la jornada del Domingo de Ramos, una de las más largas de la Semana Santa de Málaga.

  8. Francisco Hinojosa

    Problemas con las vallas de Atarazanas: el viento las está tirando

    Problemas con las vallas de Atarazanas: el viento las está tirando

    Problemas con las vallas de Atarazanas: el viento las está tirando

    Usuarios de las sillas ubicadas en Atarazanas cuentan a EL ESPAÑOL de Málaga que se han desplazado varias veces las vallas, que no pueden ser atadas con bridas, "por seguridad". Mientras pasan las peores rachas de viento, personal de la Agrupación de Cofradías las sostienen.

  9. Francisco Hinojosa

    El Prendimiento ya está procesionando por Capuchinos y la Salud sale de San Pablo

    Cruz de guía del Prendimiento.

    Cruz de guía del Prendimiento.

  10. Francisco Hinojosa

    Una preciosa imagen de la salida de la Humildad

    El Ecce Homo.

    El Ecce Homo. Agrupación de Cofradías

  11. Francisco Hinojosa

    Salen la Humildad desde la Victoria y Humildad y Paciencia en Cruz de Humilladero

    Si hay un día donde los barrios son protagonistas, ese es el Domingo de Ramos. El Señor de Humildad y Paciencia acaba de salir de su casa de hermandad bajo los sones del himno de España, mientras que el Ecce Homo de la Humildad ya se dirige hacia la calle Victoria. Los servitas blanco ya se distribuyen por su barrio. 

    El Señor de Humildad y Paciencia.

    El Señor de Humildad y Paciencia. CANAL MÁLAGA

  12. Francisco Hinojosa

    La Virgen del Dulce Nombre, impresionante en este soleado Domingo de Ramos

    El cortejo sigue avanzando por la Carrera de Capuchinos. Su espalda aguamarina es única en la Semana Santa de Málaga.

    La Virgen del Dulce Nombre.

    La Virgen del Dulce Nombre. Paula Tejada

  14. Francisco Hinojosa

    Se abren las puertas de San Felipe Neri: Salutación está en la calle

    La salida de los nazarenos desde San Felipe Neri.

    La salida de los nazarenos desde San Felipe Neri. CANAL MÁLAGA

  15. Francisco Hinojosa

    Los nazarenos del Dulce Nombre comienzan a entrar a la Carrera de Capuchinos

    Los nazarenos del Dulce Nombre comienzan a entrar a la Carrera de Capuchinos para ir cogiendo el camino al Centro de Málaga.

    Los nazarenos del Dulce Nombre, en Carrera de Capuchinos.

    Los nazarenos del Dulce Nombre, en Carrera de Capuchinos.

  16. Francisco Hinojosa

    La cruz guía en forma de tau está en la calle: sale el Dulce Nombre

    Con colores franciscanos y capas negras, los nazarenos de la cofradía del Dulce Nombre ya están en la calle. Comienza la segunda procesión programada para este Domingo de Ramos.

  17. Francisco Hinojosa

    Pollinica ya está en el recorrido oficial.

    Los nazarenos de la hermandad pidiendo la venia.

    Los nazarenos de la hermandad pidiendo la venia. Agrupación de Cofradías

  18. Francisco Hinojosa

    Las Pombo, primeras 'celebrities' de la Semana Santa 2026

    La Semana Santa de Málaga es una de las favoritas de las 'celebrities' y, este año, la primera en hacerse ver por las calles de Málaga ha sido la familia Pombo, que acumula millones de seguidores en Instagram.

    Según publicó este sábado María Pombo, llevaba tiempo deseando que alguien la invitara a vivir la Semana Santa andaluza y en cuanto ha surgido la oportunidad, se han animado a venir. 