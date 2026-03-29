El Domingo de Ramos, en directo | Todas las cofradías están ya en la calle
Este Domingo de Ramos salen a la calle la Pollinica, el Dulce Nombre, las Lágrimas y Favores, la Humildad, la Humildad y Paciencia, el Huerto, el Prendimiento, la Salud y la Salutación.
Más información: Horarios y recorridos del Domingo de Ramos en la Semana Santa de Málaga 2026
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La Salud, en el recorrido oficial
La cofradía @HdadSalud pide la venia en la Tribuna e inicia su recorrido oficial.#CofradíasMLG pic.twitter.com/BECky1cMPB— Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga (@cofradiasmalaga) March 29, 2026
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El Huerto se va acercando al Centro de Málaga
Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto es obra del imaginero Fernando Ortiz del año 1756 y una de las grandes joyas de la ciudad en este Domingo de Ramos.
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La Humildad pide la venia
Primeros metros de @HdadHumildad en el recorrido oficial, que pide la venia a su paso por Tribuna Principal. #CofradíasMLG pic.twitter.com/pb2Uqh8S4I— Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga (@cofradiasmalaga) March 29, 2026
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Sale Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto
Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto (@Archic_Huerto) ya se encuentra en la calle a los sones de @AMCautivo.#CofradíasMLG pic.twitter.com/5btSnA9fr0— Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga (@cofradiasmalaga) March 29, 2026
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Sale el Huerto
Sale el Huerto, lo que completa toda la jornada del Domingo de Ramos, una de las más largas de la Semana Santa de Málaga.
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Nuestro Padre Jesús de la Soledad ya está en la Tribuna Oficial
Nuestro Padre Jesús de la Soledad de @HdadDulceNombre llega a la Tribuna Principal e inicia su paso por el Recorrido Oficial. #CofradíasMLG. pic.twitter.com/62WKu1yfmU— Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga (@cofradiasmalaga) March 29, 2026
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El Dulce Nombre pide la venia
La @HdadDulceNombre pide la venia para realizar su paso por el Recorrido Oficial en la tarde del Domingo de Ramos. #CofradíasMLG. pic.twitter.com/wxnoOwkeBX— Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga (@cofradiasmalaga) March 29, 2026
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Problemas con las vallas de Atarazanas: el viento las está tirando
Usuarios de las sillas ubicadas en Atarazanas cuentan a EL ESPAÑOL de Málaga que se han desplazado varias veces las vallas, que no pueden ser atadas con bridas, "por seguridad". Mientras pasan las peores rachas de viento, personal de la Agrupación de Cofradías las sostienen.
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El Prendimiento ya está procesionando por Capuchinos y la Salud sale de San Pablo
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Una preciosa imagen de la salida de la Humildad
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Salen la Humildad desde la Victoria y Humildad y Paciencia en Cruz de Humilladero
Si hay un día donde los barrios son protagonistas, ese es el Domingo de Ramos. El Señor de Humildad y Paciencia acaba de salir de su casa de hermandad bajo los sones del himno de España, mientras que el Ecce Homo de la Humildad ya se dirige hacia la calle Victoria. Los servitas blanco ya se distribuyen por su barrio.
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La Virgen del Dulce Nombre, impresionante en este soleado Domingo de Ramos
El cortejo sigue avanzando por la Carrera de Capuchinos. Su espalda aguamarina es única en la Semana Santa de Málaga.
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Las mejores imágenes de la salida de Pollinica, por Francisco Hinojosa
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Se abren las puertas de San Felipe Neri: Salutación está en la calle
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Los nazarenos del Dulce Nombre comienzan a entrar a la Carrera de Capuchinos
Los nazarenos del Dulce Nombre comienzan a entrar a la Carrera de Capuchinos para ir cogiendo el camino al Centro de Málaga.
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La cruz guía en forma de tau está en la calle: sale el Dulce Nombre
Con colores franciscanos y capas negras, los nazarenos de la cofradía del Dulce Nombre ya están en la calle. Comienza la segunda procesión programada para este Domingo de Ramos.
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Pollinica ya está en el recorrido oficial.
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Las Pombo, primeras 'celebrities' de la Semana Santa 2026
La Semana Santa de Málaga es una de las favoritas de las 'celebrities' y, este año, la primera en hacerse ver por las calles de Málaga ha sido la familia Pombo, que acumula millones de seguidores en Instagram.
Según publicó este sábado María Pombo, llevaba tiempo deseando que alguien la invitara a vivir la Semana Santa andaluza y en cuanto ha surgido la oportunidad, se han animado a venir.
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María Santísima del Amparo, espléndida, sigue bajando hacia el recorrido oficial
María Santísima del Amparo (@pollinicamalaga) ya sobrepasa las inmediaciones de calle Andrés Pérez y continúa avanzando por calle Carretería. #CofradíasMLG. pic.twitter.com/E1FCijQ8vq— Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga (@cofradiasmalaga) March 29, 2026
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Primeros toques de campana, a cargo del obispo
Primeros toques de campana en nuestra Semana Santa. El Obispo de #Málaga, el Excelentísimo y Reverendísimo Sr. D. José Antonio Satué Huerto (@satuehuerto), pide por los enfermos y por una semana plena en su primer Domingo de Ramos.#CofradíasMLG pic.twitter.com/sGes0iK8N6— Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga (@cofradiasmalaga) March 29, 2026