Días para un ‘nuevo’ Carnaval de Málaga: ¿cómo llevan los grupos de canto la cuenta atrás?

El próximo 27 de enero comienza una nueva edición del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga que vuelve renovado, con un nuevo patronato, tras vivir todo un vendaval en los últimos meses con la disputa entre la 'antigua' Fundación y las asociaciones (Asociación de Carnavaleros Malagueños y Asociación de Autores del Carnaval de Málaga). Tras varias idas y venidas y muchas reuniones, debates y votaciones, ambas partes llegaron a un acuerdo para trabajar de la mano en un patronato conformado por siete patronos antiguos, siete nuevos y un nuevo presidente, Carlos Torres, tras la baja de Rafael Acejo.

Esta odisea también ha tocado de lleno a los grupos de canto y sus preparativos. En un principio todo apuntaba a que no habría concurso como tal; también hubo una época en la que parecía que habría uno 'clandestino' organizado por las asociaciones únicamente en Torremolinos, e incluso a finales de año se llegó a plantear que hubiera dos, el de la Fundación y el paralelo.

Sin embargo, finalmente, se logró ese acuerdo que, en principio, ha convencido a la mayoría de los carnavaleros, que aseguran que "ahora estamos todos más unidos que nunca". Pero la realidad es que por esta incertidumbre los tipos de algunos grupos se han retrasado más de la cuenta y más de uno reconoce que a apenas quince días del inicio de las preliminares aún hay letras que bailan más que de costumbre.

Dede Cortés

2023 ha sido el año elegido por el autor Dede Cortés para volver a las tablas junto a su comparsa, la Comparsa de Alhaurín, muy querida por los aficionados malagueños. Este año se llamarán 'Plastilina' y reconocen que es un año "muy ilusionante", puesto que celebran el veinte aniversario del grupo "con la misma gente y con algunas incorporaciones carnavaleras que nos refuerzan".

La Comparsa de Alhaurín. E.E

La última vez que estuvieron en el Carnaval de Málaga fue en el año 2018 con La travesía, una comparsa recordada por romper moldes (en preliminares representó a una persona joven, en semifinales a un adulto y en la final a un anciano; con sus respectivos cambios en lo que a tipo y letra se refiere). "Estamos muy ilusionados, pese a que han pasado veinte años, con una pandemia por medio, seguimos viviendo este mes el nerviosismo de los preparativos del tipo, del repertorio... estamos disfrutando del 'bulli-bulli' de estas fechas", asegura feliz el autor.

Pedro Ramírez

Mismas sensaciones hay en uno de los grupos revelación de la murga malagueña, los Malagüitas. Pedro Ramírez, uno de sus componentes, asegura que han pasado la última semana paseando por los polígonos industriales de la capital buscando las últimas "chuminadas" que se les van ocurriendo en estos días, pero se muestran muy ilusionados y con ganas de mostrar al mundo Entre Algodones, su apuesta para este 2023.

Si por algo se caracteriza este grupo, que consiguió su primera final con Los Malagüitas, es por cantarle a Málaga. Es por ello por lo que reconocen también que se sintieron muy confundidos cuando se puso sobre la mesa la idea de que el concurso se trasladara a Torremolinos. "Que al final iba a ser parecido porque imaginábamos que la gente de Málaga iría allí, pero estábamos rayados tanto por esto como por el tipo que teníamos en un principio, que creíamos que no iba a cuadrar bien en un teatro como aquel, tan diferente a los de Málaga", matiza.

De hecho, llegaron a concretar un tipo válido para Torremolinos y tras anunciarse que el concurso se celebraría como todos los años decidieron hacer un tercer tipo. "Nosotros montamos el repertorio al principio, la letra, la música... pero el tipo es lo último que definimos. Esta vez creo que lo cerramos pasado ya el mes de septiembre", declara.

Pese a ello, creen que no les ha afectado demasiado la incertidumbre, solo les generó "indecisión" al principio. "Al final, como decía, a estas alturas estamos como todos los años, liados con el forillo, hartos de trabajar. Somos un grupo pobre y no tenemos dinero para que alguien nos lo haga, es lo que hay", reconoce entre risas.

Rubén Gallego

Por su parte, Rubén Gallego, de la Comparsa de Málaga, reconoce que la incertidumbre inicial generó estragos en su grupo llegando incluso a decidir realizar un parón de tres semanas en el que tomaron la decisión de seguir hacia delante, pero con una idea diferente a la planteada en un principio.

Comparsa de Málaga. E.E

Iban a ir con un proyecto muy grande y costoso, Por y para Málaga y no se atrevían a llevarlo a cabo con tantas dudas de por medio. "En Málaga recuperamos dinero a través de contratos y premios; sin un carnaval claro en el horizonte no teníamos claro que fuese el año. Tras el parón, las cabezas pensantes de la comparsa decidimos que había que seguir hacia delante. Igualmente sabíamos que era un carnaval en el que teníamos que estar sí o sí, aunque fuese en forma de callejera, porque se trata de un punto de inflexión previo a las elecciones del año que viene", detalla.

Finalmente, saltarán a las tablas de la ESAD en preliminares con Los maomas sin h, la idea que nació sobre la marcha tras ese parón. "Esperamos que guste mucho, cuando preparas un repertorio, un tipo y una puesta en escena, esperas que guste a la mayor gente posible y deseas que agrade la poesía y la crítica que llevas. También gusta entrar en competición con las comparsas de este año", continúa Gallego, que confiesa ver este año "con mucha ilusión"

Daniel Quiles

Daniel Quiles, de la Murga de Los Emeterios, también reconoce que no tiene tiempo ni para respirar este mes de enero. Él ha vivido ese periodo de cambios desde muy adentro, puesto que es vocal de la Asociación de Carnavaleros Malagueños. "Lo he vivido muy de cerca. Han sido muchas reuniones, muchas dudas de qué se podía hacer para mejorar el carnaval, pero finalmente ha habido entendimiento entre ambas partes, y la verdad es que ha sido para un bien para la ciudad y la fiesta", explica el joven carnavalero.

En cuanto a su grupo, confiesa que no tenían claro si iban a participar en Torremolinos o en Málaga en un primer momento o si iban a encontrarse un carnaval más corto como en 2022 con todo lo que eso conlleva. "Todos estos detalles influyen a la hora de montar un repertorio, lo haces más o menos localista si vas a Málaga directamente o pasas por Torremolinos", sostiene.

Así, esta joven agrupación está trabajando "a fondo" el repertorio de este año, cuando serán Los verdaderos patronos, todo un guiño al primer premio en comparsas de 2022, Los patronos, de la comparsa de la Peña Er Dito. Nunca han vivido una final en el Cervantes y están haciendo todo lo posible por mostrar su mejor versión ante el jurado para hacerse con una de las cinco plazas de la final. Este sábado realizarán su presentación oficial en el Bar Susi rodeados de los suyos. "Entre el conflicto que ha habido estos meses y el Covid estas cosas se echaban de menos. Nosotros y los grupos invitados estamos llenos de ilusión por empezar a cantar ya carnaval en familia", cuenta.

Álvaro Gallego

Después de estrenarse el año pasado con grandes críticas, La Comparsa de los Niños llega con más ilusión y fuerza que nunca al concurso. Este año serán Los Herejes y esperan sorprender al público tanto o más que en la edición pasada.

Los Herejes.

Son de los pocos grupos que reconocen que si tuvieran que cantar mañana lo harían. "No soportamos el tiempo que queda, estamos nerviosísimos por subir a cantar", expresa Gallego, con una voz muy congestionada.

"Ha habido muchos cambios a lo largo de los últimos meses que han provocado nervios en el grupo, pero eso no es todo; luego han llegado los resfriados y las afonías. Yo el primero, que estoy fatal a nada y menos de que llegue el día, pero bueno", lamentaba este viernes mientras terminaba de cerrar letras de última hora y detalles de la puesta en escena. "Ya tengo la casa empantanada con los tipos, como siempre", dice riendo y resoplando.

Víctor Martín

Víctor Martín, el autor de la Comparsa de Landro es honesto y confiesa que este año con Los hombres de honor "vamos justos", mientras tratan de rascar horas a los días organizando ensayos en los ratos libres que tienen. A la incertidumbre del conflicto de la Fundación y las asociaciones ellos suman otra grave problemática interna. En junio comenzaron el proyecto de 2023 con 18 integrantes en la comparsa. Finalmente, llegan a preliminares con 15. "Pero por el camino hemos llegado a ser 12 o 13; cerramos el grupo el 18 de diciembre. No ha sido fácil", explica Martín.

Así, cree que en su caso el hecho de que no se hubiera celebrado COAC en Málaga podría haberse remendado con más facilidad que otros grupos. "El gran foco de nuestros carnavales se nutren en La Axarquía. Siempre hay varios pueblos de la comarca que no nos los quita nadie año tras años (Torrox, Almáchar, El Borge, Algarrobo...), no hubiese sido algo definitivo, aunque evidentemente hubiese condicionado muchas cosas, puesto que llevamos un repertorio con muchas partes a Málaga", continúa.

Comparsa.

Respecto al concurso de este año, se muestra crítico. "Espero que la rebeldía de los que han sido rebeldes en los últimos meses se muestre en el COAC y que los que no lo han sido no muestren su rebaldía ahora, queda feo. Creo que todos los grupos deberían ser honestos. Ser rebelde para levantar al público de los asientos está bien, pero la rebeldía es de lunes a domingo", espeta. Más allá de este matiz, espera "que la gente se dé cuenta de nuestro esfuerzo y ganas", porque van "muy en serio". "Sería un sueño cumplido llegar a semifinales y pisar el Cervantes, pero si no puede ser, me vale con no quedar últimos y haber peleado con el resto, símbolo de que hay un nivel parejo y que peleamos con los de nuestra liga", zanja.

