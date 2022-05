"Aquí pido tu mano, dámela por carnaval": así hincó la rodilla en pleno escenario Adrián

La Comparsa de los Niños, 'El país de siempre quizás', se vino del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto de Almería con un cuarto puesto y una boda bajo el brazo. El Auditorio Municipal Maestro Padilla fue testigo el pasado domingo de la pedida de matrimonio de Adrián, el segunda de la comparsa, a su novia, en plena actuación.

Alicia tiene 26 años y Adrián, 30. Están a punto de cumplir un año juntos y pese a que son jóvenes, llevan casi desde el comienzo de la relación viviendo juntos y les apetecía dar el paso.

"Teníamos ganas, ella tiene una niña pequeña y llevamos viviendo en la misma casa casi desde el principio. La convivencia ha hecho que quisiéramos casarnos y aquí estamos", relata el joven a este periódico. Ambos se conocieron trabajando en una farmacia, por lo que el amor surgió entre botes de aspirinas, ibuprofenos y ansiolíticos y ha ido creciendo gracias al carnaval.

Es la segunda pedida de matrimonio de una agrupación en la historia del Carnaval de Málaga. La primera ocurrió en 2003, cuando Miguel Ángel Bermúdez se declaró ante su novia en la final junto a la comparsa 'Enigma'. En la actuación, 'Miguelillo del Palo' le canta a su novia, presente en un palco y muy emocionada, a la que le entregan por sorpresa un ramo de flores.

En palabras del propio Adrián, "parte de la culpa de la sorpresa la tiene la propia Alicia". En el pase de semifinales de Almería no se lleva forillo ni atrezo ante las pequeñas dimensiones del Teatro Apolo, así que los malagueños aprovecharon la ocasión para hacer creer al público que habían vendido toda su puesta en escena para poder pagar el viaje. "Cantamos que si pasábamos a la final volveríamos otra vez a traer todo y seríamos hombres de palabra", cuenta Adrián.

Como se clasificaron, David, el autor, escribió un primer cuplé donde argumentaban que habían cumplido llevando de nuevo a las tablas todo el atrezo. "Pero dijimos que nosotros no íbamos a pagar el dinero del camión que lo llevaba, sino que lo iba a hacer 'Matria'. Nosotros, grupo de chavales, dijimos que nos íbamos a gastar todo lo que ganáramos en bebernos Almería. Nos íbamos a beber hasta el agua de los estanques", continúa Adri entre risas. En el segundo cuplé, casualmente, les sale otro gasto para terminar por no pagarles "ni un duro" a 'Matria': una boda y un banquete.

El vídeo de la pedida en plena actuación.

Cuando Adrián le mostró el primer cuplé a Alicia, esta respondió lanzándole un dardo "muy sutilmente". "Pues a ver si el dinero os lo gastáis en un anillo para mí, ¿no?", le dijo. Fue entonces cuando a Adrián se le encendió una bombilla y escribió inmediatamente a su autor para plantearle la propuesta de sacar un cuplé para ella y pedirle la mano en plena actuación.

"¿Tú te atreves a hacerlo?", le dijo Adrián al autor que, sin pensárselo, le espetó que el que tenía que atreverse era él, que era el que se iba a casar. Así que como él "tenía claro que iba para delante", David Fernández se puso a escribir el nuevo cuplé y, tan solo quince minutos más tarde, avisó a Adrián de que ya lo tenía listo.

"Le pusimos final de pasodoble al cuplé porque al final es algo bonito, aunque lo empecemos de cachondeo. Al final es más común cantar algo así en forma de pasodoble", comenta Adrián, que si habló con su autor un martes, el miércoles ya estaba comprando el anillo.

Ali y Adri fundidos en un abrazo. José Alillo

Alicia no estaba inmersa en el mundo del carnaval hasta que conoció a Adrián. "Ella lo escuchaba y le gustaba, pero ahora me sufre a mí", confiesa el comparsista, que reconoce que todas las parejas de carnavaleros merecen un reconocimiento por todo lo que aguantan. "Ha habido veces que no nos cuadraban los horarios y cuando yo llegaba a casa de los ensayos ella ya estaba dormida. Nos hemos tirado con el tema del Covid dos años preparando esta comparsa", expresa.

Cuando llegó el momento del repertorio en el que tocaba arrodillarse, los nervios comían al grupo. Muchos incluso se emocionaron rematando el cuplé -pasodoble. "He tenido mucha suerte con este grupo, somos todos muy amigos y no hay ensayo que no empezara o acabara tomando algo con ellos. Y mira que hice que los que ya se habían aprendido el cuplé tuvieran que olvidarlo para aprenderse el de Alicia. Estoy muy agradecido con todos. Les debo más de una", relata.

Para que no sospechara, hicieron creer a Alicia, con el resto de chicas que son novias de integrantes del grupo como cómplices, que iban a hacerles una letra de agradecimiento a todas, por el apoyo incondicional a la comparsa. "Ali era la única que no sabía de qué iba el asunto, por lo que se sorprendió mucho", añade.

Tras salir a las bambalinas, las primeras palabras que Adrián recuerda por parte de ali son "te mato" y "no me lo creo". "Se echó a llorar. Ella es muy llorona. Ahora está tan emocionada que no sabe cómo agradecerles a todos y todas el detalle", recuerda Adrián, que temía que su novia no quisiera subir al escenario. "Ya teníamos pensado algún plan B como que subiera la pareja de otro niño del grupo y que Ángel Cobos hiciera mi papel, pero bueno todo salió como esperaba", zanja Adri, celebrando, ya más tranquilo, el sí de Alicia. ¡Qué vivan los novios!

Sigue los temas que te interesan