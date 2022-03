Matria, la comparsa andalucista del Carnaval de Málaga, actuará en el Teatro Falla de Cádiz.

La Comparsa de Málaga estará en el Carnaval de Cádiz, por lo que la marcha blanca y verde de Matria llegará al Teatro Falla tras obtener el segundo puesto en la modalidad de comparsas en el concurso de Málaga.

El mensaje del grupo caló en su tierra, pero también traspasó fronteras. Carnavaleros de todas las provincias reaccionaron en sus redes sociales a los tres pases del grupo en Málaga. También lo hicieron personalidades como Teresa Rodríguez o el presentador Manu Sánchez, muy cercano al Carnaval de Cádiz.

"Yo ya en su día le planteé a Antonio Carlos [el director] la posibilidad de llevar Matria al Falla. Hablamos del otoño. Se aplaza el COAC de Cádiz y la idea queda en suspenso, pero cuando vimos la repercusión y la trascendencia de su mensaje, entendimos que, aparte de un disfrute para nosotros -porque estamos disfrutando muchísimo con todo lo que Matria nos está reportando-, era hasta un ejercicio de responsabilidad llevar este repertorio a donde fuese posible, porque somos conscientes de la potencia de la idea que hemos construido como motor transformador de nuestra tierra", expresa el autor, Miguel Gutiérrez, a este periódico.

No solo llevarán Matria a Cádiz, sino que también los veremos en el COAC de Almería. Todo el grupo tuvo claro tras el pase de preliminares que Andalucía tenía que escuchar su mensaje. "El grupo había captado a la perfección que llevábamos una obra que merecía la pena compartir y entregársela a Andalucía. Y yo ya con eso, como autor, me sentí muy orgulloso de ellos y pleno como creador de Carnaval", prosigue Gutiérrez.

"Vamos con todas las de la ley y asumiendo las consecuencias que nos pueda provocar en tema de sanciones", cuenta Rubén Gallego, uno de los miembros del grupo. En palabras de Gutiérrez, "el reglamento exige que el repertorio debe ser estrenado en el COAC de Cádiz, aunque hay cierta controversia porque no somos el único grupo que ha cantado este Carnaval".

Qué bonito es el 𝟰𝟭. ¿No os parece? 😏



"𝗔𝘆, 𝗺𝗶 𝗖𝗮𝗱𝗶𝘇, 𝗹𝗮 𝗽𝗹𝗮𝘁𝗮 𝗯𝗼𝗻𝗶𝘁𝗮…"#Matria 💚🤍 pic.twitter.com/RxciE30X1o — La Comparsa de Málaga (@ComparsaMalaga) March 22, 2022

Gutiérrez se refiere a la comparsa de David Carapapa, que también ha anunciado esta misma semana que estará en el Falla. "Aún no podemos desvelar si habrá variaciones, si estrenaremos piezas concretas y otros detalles", añade, cuando es preguntado sobre qué van a hacer con el repertorio.

Como decía Gallego, no les preocupa la penalización, independientemente de lo que hagan finalmente con el repertorio, por dos razones: "La primera, y esto es opinión personal, porque me parece una norma anacrónica y carente de sentido. La segunda, y esto es hecho objetivo, porque cuando uno siente que tiene algo valioso para la gente que compartir, ¿cómo pensar en penalizaciones? Vamos porque lo que tenemos que decir y lo que pudiésemos decir vale la pena", manifiesta el autor.

El grupo, consolidado

Los comparsistas que conforman Matria están llenos de ilusión con esta decisión. Están deseosos por volver a defender un repertorio que "pretende mover las conciencias de la "gigante dormida"".

Para ellos está siendo un año "inusitadamente maravilloso", algo llamativo porque en el grupo hay históricos de la fiesta con muchos años de trayectoria en el Carnaval. Además, están alucinando con el cariño que les están aportando los carnavaleros. "Es un cariño impagable de gente de todas partes que nos hace sentir sumamente afortunados, estamos asumiendo envíos de nuestro merchandising a puntos de toda la geografía española", cuentan.

Algunos de los miembros del grupo, como los Gallego, ya pisaron el Falla en el año 1995 con De Caramelo. "No volvimos nunca a ir más porque nuestra comparsa siempre ha tenido una temática muy malagueña, pero con este producto si lo veíamos posible, tenemos algo muy cantable fuera de las fronteras de Málaga. Mejor altavoz que el Falla no hay", opina Rubén Gallego.

Por su parte, Antonio Carlos Rojas Gallego reconoce que no entraba en sus planes volver al Falla, pero que lo va a afrontar como un "reto". "Cuando fuimos fue una experiencia preciosa, era un chaval de 19 años y con todo por vivir. Hoy me pilla en ese momento que quiero disfrutar cada minuto subido en unas tablas porque aunque sea joven, o al menos me considero, ya llevo 39 años con este haciendo carnaval", recuerda.

La marcha verdiblanca quiere que el mundo se entere del significado del andalucismo. "No sabemos hasta dónde nos llevará Matria. Pero si cantar en el Teatro Falla pudiese ser un broche a esta andadura, más de oro no puede ser. O más verde y blanco, que ya quisiera el oro", zanja el autor.

El reglamento

Las bases del COAC de Cádiz son muy claras en cuanto a la originalidad de las obras carnavalescas y recoge en el reglamento la expresa "prohibición de estrenar la obra (letra, música y tipo) antes de su representación" en el Teatro Falla. Es decir: Matria tendría que cambiar el disfraz, la música y las letras si no quieren incurrir en una falta "muy grave".

Se presentan, según las reglas del concurso gaditano, tres opciones: "La retirada inmediata del Concurso del causante del incumplimiento, la incompatibilidad de comparecer en un plazo de uno a cinco años según la gravedad de los hechos" llegando a la posibilidad de la inhabilitación indefinida.

