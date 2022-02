Los patronos, el bar de Eugenio y unos ladrones cordobeses reinan en el #COACMLG

Son casi las seis y media de la mañana y se podría decir que todo el que ha pisado el Cervantes esta noche ha acabado extasiado después de una noche impresionante en la Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga. Desde que se abriera el telón por primera vez sobre las ocho de la tarde y se bajara pasadas las cuatro de la mañana, las agrupaciones han demostrado un alto nivel pese a las circunstancias que han tenido con la sexta ola en los últimos meses.

Tras días de trabajo y un par de semanas de preliminares y semifinales, el COAC ya tiene sus ganadores. En el caso de comparsas se alzó con la victoria Guti y 'Los Patronos', que produjeron una explosión de color durante la pasada noche. En murgas ganó 'De bar en peor'. Los de Manu Robles y Zumaquero sorprendieron con un tercer repertorio en la Gran Final. Con poco tiempo, a falta de uno, hicieron tres repertorios enteros. Todo un mérito.

En la modalidad de cuartetos, el jurado decidió darle al Cuarteto de los Pepes un cuarto premio y al de Alberto Salas un quinto, algo que no terminaron de entender los presentes. El resto de premiados en murgas fueron 'Te imaginas?', en segundo lugar; 'Loco por salir', terceros; 'El tiempo entre costuras', cuartos y 'Luzifer', quintos. En cuanto a las comparsas, segunda fue 'Matria', tercera 'El canal de los presos', cuartos 'Los Hospitalarios' y quinta 'Aquellas noches de julio'.

Durante la noche también se otorgó el pito de oro al Chorly, que apareció en el escenario rodeado de su familia y de miembros de otras agrupaciones que lo eligieron para homenajearlo. Se mostró visiblemente emocionado y agradecido.

Así, en el descanso, se desveló la versión del himno oficial del Carnaval de Málaga por Ángela González y Padilla, que vino acompañada de un divertido y original vídeo en el que los acompañan muchos más carnavaleros, especialmente de la cantera. Ambos quisieron dedicar a Pascual González, autor del himno, esta versión del himno tras su fallecimiento.

El tiempo entre costuras

🎭¡Muy buenas noches! Ya estamos en el Teatro Cervantes, cubriendo la Gran Final del Carnaval de Málaga. En el escenario, la murga de Rute, 'El Tiempo entre Costuras' interpretando su popurrí. #COACMLG #COACMLG2022Final pic.twitter.com/ACwnuAeOeP — EL ESPAÑOL de Málaga (@malaga_ee) February 25, 2022

Los taiwaneses de Rute abrieron la jornada con un repertorio en cuanto a pasodobles muy reivindicativos. En el primero denunciaron la difícil situación que tienen los chavales para independizarse con tan solo mil euros al mes y en el segundo criticaron la ausencia de la conciliación en nuestro país. Muy aplaudido por el público, y eso que aún mucha gente no había accedido al recinto.

En cuplés, dijeron que Leonor se lo estaba pasando genial en el internado, hasta el punto que desenfrena un poco y el rey Felipe teme por la beca de la chiquilla. En el segundo juegan con el nombre del mitico El Tintero. Cuentan la historia de un hombre que se pelea con el jefe en El Tintero y le asegura a su pareja Mari Carmen “que no se ha dejado nada en el tintero”. Ella le responde, "cariño, ¿y los niños? ¡Pues va a ser que sí que me he dejado algo en El Tintero!”. Divertidos, reivindicativos y metidos en el tipo de principio a fin, lo que pide el carnaval.

El canal de los presos

Emocionante segundo pasodoble. Estos presos rompen la verja para que uno de sus presos se despida de su carnaval, Ginés González. Un gran golpe de escena. #COACMlg #CoacMLG2022Final @Comparsa_arroyo pic.twitter.com/2SOlTUAJya — EL ESPAÑOL de Málaga (@malaga_ee) February 25, 2022

Probablemente sea la comparsa que más se haya superado en la Gran Final. Hicieron un pase redondo y prácticamente perfecto. Sorprendieron con una noticia que entristeció a todos los carnavaleros: Ginés González Tadeo anunciaba en uno de los pasodobles que se retiraba tras 33 años de carnaval de la mano de su Arroyo mientras su hijo se secaba las lágrimas. Un momento muy emotivo donde cortaba la alambrada que les lleva acompañando todo el concurso para "dar libertad" a uno de sus presos.

Así, también cantaron a Andalucía y a Caparrós, un tema muy tocado este carnaval más allá de 'Matria'. En los cuplés terminaron cortando la emoción del público y de Ginés dedicándole un cuplé que ni él mismo se esperaba. Tras arroparlo con una manta, aseguran que si lleva 33 años en el carnaval, ha pasado treinta despidiéndose. En el remate reivindican que merece un pregón después de tantos años de lucha por la fiesta. El nivel estaba muy alto y pueden gritar alto y claro que hicieron una actuación brillante tras un concurso donde demostraron ser la comparsa con sonido más añejo y clásico del concurso.

Loco por salir

Emocionante segundo pasodoble de @murgalosleones donde recuerdan que en el grupo no están todos los primos Leones e invitan a su prima al escenario #COACMLG #CoacMLG2022Final pic.twitter.com/UlvUL4fz9z — EL ESPAÑOL de Málaga (@malaga_ee) February 25, 2022

Pepe León y toda su familia han sido una de las agrupaciones con una mayor constancia a lo largo del concurso. Cada vez que salían al escenario era para comérselo absolutamente y darlo todo. El teatro ruge, no es para menos, cada vez que están sobre las tablas.

En la final mantuvieron esa energía en la presentación y tiraron por la emoción en los dos pasodobles. En el primero pidieron a los malagueños que se dejaran de guerras inútiles sobre qué provincia es mejor y valorar y luchar por Málaga. "Despierta ya", rematan. En el segundo sacan a la única prima que no sale en el grupo familiar, la Leona. "¡Ay, si nos viera el abuelo! Y aunque vengo a ganar, siento que con esto ya tengo el premio que más quiero", cantaron.

La tanda de cuplés también fue bien acogida por el público. Hicieron pensar en el primero que cantaban al jurado del COAC, pero finalmente hablaban del que esté presente en sus juicios. Así, en el segundo, explican que si es difícil ensayar en tiempos de pandemia aún más dentro de la cárcel. Entre celdas, intentan ensayar con los golpes en la pared de Pepe León. “El Pepe se rompió un nudillo porque somos todos muy torpes, estos ensayos no hay nadie que los soporte, pero no puedes decirme que este cuplé no ha tenido golpes", dijeron.

El popurrí era el plato fuerte de este grupo que, pese a estar en muchas quinielas más alto, quedó tercero según el punto de vista del jurado. En la final añadieron una cuarteta nueva con la música de 'Con permiso buenas tardes' de Martínez Ares. Ellos no querían que lo detuvieran...

Matria

El segundo puesto en comparsas era una de las más esperadas de la noche. Con esa potente presentación y el olor a romero consiguieron calar en el público fácilmente. Sin embargo, fue con el segundo pasodoble, donde reivindican que Málaga no se vende, con bandera de Málaga a mano, cuando el teatro se cayó totalmente con ellos. El alcalde estaba presente en este momento de la noche.

Le dedicaron el primer cuplé a su autor, Miguel Gutiérrez, que escribe algo 'enrevesado', hasta el punto que a veces para entenderle necesitan un traductor. Además, opinan que se enrolla tanto que, para cuando acabe el pregón, lo mismo ya van pasando nazarenos.

El cuarteto está TOCao

Los chicos de Alberto Salas, últimamente conocido como Papelillo, convirtieron su actuación en una gala de premios de cracks del Carnaval. Otorgaron algunos como la mayor mascada de la historia o la persona con más moral que el Alcoyano. Interactuaron mucho con el público durante el tema libre.

Previamente cantaron los cuplés a la Covid y le dijeron al jurado que ellos por nada del mundo hubieran pasado a un grupo que cantara a la Covid y, finalmente, no terminan de recuperarse de sus enfermedades. Recibieron un quinto premio cuando solo había dos grupos actuando. En las normas está la opción, pero es algo que no se entiende y que solo hace perjudicar a la modalidad, que como ya se sabe, acaba siendo el patito feo del Carnaval.

Te imaginas?

Pasodoble a los que se van de la lengua en los micrófonos y tiran del amiguismo de barra de bar. #COACMLG #CoacMLG2022Final @MurgadeMerchan pic.twitter.com/OrsmkrzhiY — EL ESPAÑOL de Málaga (@malaga_ee) February 25, 2022

Los de Merchán se hicieron con el segundo premio. Ya no solo tienen suerte por encontrarse el Euromillón... Bueno no. Merchán dio un giro de guion en su final con una cuarteta en el popurrí donde les llamaban del banco y les decían que ya no les quedaba dinero y volvían a ser unos tiesos.

En los pasodobles le cantaron a la murga, esa modalidad que les vuelve loquitos, y a los que se van de la lengua tras un micrófono y tiran de amiguismo durante las retransmisiones del Carnaval de Málaga. Estuvieron divertidos los de Merchán, que en uno de los cuplés cuentan que la mujer de Paco de la Torre lo lleva al Autocine y este acaba poniendo allí zona azul. Buen concurso de estos vagabundos.

Aquellas noches de julio

Los comparsistas de Maxi y Juani hicieron su mejor pase, especialmente por las letras. Consiguieron el quinto puesto gracias a las aventuras de Julio Verne y la pluma de Maxi y el punteo de Juani. En los pasodobles de la final hablaron del "hogar de los Gutiérrez", El Perchel. "Que te echen de tu barrio y el hogar de los Gutiérrez, se lo vendan a un cretino que al cruzarse en la escalera no se acuerde ni siquiera del nombre de sus vecinos", cantaron. Sacaron una pancarta donde daban importancia al capital humano sobre el cultural en El Perchel. El segundo pasodoble es todo un homenaje a todos esos padres que ya no están, pero nos guían desde arriba. El popurrí tuvo una gran interpretación, impecables esas dos cuartetas con el himno y por malagueñas. Elegancia y buen gusto en cada una de ellas.

Luzifer

Los directores de las eléctricas venían con ganas de hacer reír al Cervantes, y lo hicieron. Las carcajadas fueron continuas desde el principio hasta el fin de la actuación. Brutal fue el pasodoble en el que pidieron que se enciendan todas las luces del Teatro Cervantes, pero que no se preocuparan por el palco del Ayuntamiento "porque allí hay pocas luces". También tuvieron guasa con los compañeros de la prensa porque se alegraban de que tuviéramos todos los portátiles encendidos. En los cuplés le pegaron otro palo al alcalde, que aseguran que aunque se pongan sus audios de Whatsapp al doble de velocidad, habla igual de lento. Firmaron un gran pase, pero finalmente obtuvieron el quinto premio del jurado.

La Banda Fongirola

@CuartetoPepes ha puesto patas arriba el Cervantes con su actuación de la Gran Final #CoacMLG2022Final pic.twitter.com/7k6Wt4kKPn — EL ESPAÑOL de Málaga (@malaga_ee) February 26, 2022

Los ladrones cordobeses resolvieron su atraco en la Gran Final. Finalmente, el señor Al-Thani es encarcelado y se descubre qué era lo que les pidió que robaran: todos los secretos del Málaga CF. Repitieron parte de su pase en semifinales y en uno de los cuplés se rieron de 101tv, que en su pase de semis pusieron anuncios durante su actuación. Mola que vengan grupos de fuera con ganas de vivir el Carnaval de Málaga y la experiencia. Pese al cuarto premio que les han dado, prometen que volverán el próximo año. Gracias por sumar.

Los Patronos

Un perchelero cantando al barrio de El Perchel es esto. @jesusgutierre67 y @perchelero50 en escena. #CoacMLG2022Final pic.twitter.com/T8QiZohSur — EL ESPAÑOL de Málaga (@malaga_ee) February 26, 2022

El color inundó el Teatro Cervantes gracias a la comparsa 'Los Patronos'. Alegría, color, carnaval y originalidad serían las palabras adecuadas para definir esta comparsa que muchos definen como lo mejor que han visto en la historia del Carnaval de Málaga. Guti y la comparsa de la Peña Er Dito se ha superado con creces respecto al Cantón de Málaga, que ganó el primer premio también en la edición de 2020.

Para la final guardaba un fantástico pasodoble a El Perchel escrito y cantado, he aquí la sorpresa, por un perchelero. Guti hizo acto de presencia uniformado con su tipo para defender con su comparsa este pasodoble que dedicó a su hermano, también presente en el escenario, representante de la plataforma vecinal de El Perchel. De todos los pasodobles que se cantaron sobre este tema a lo largo de la noche este fue sin duda el más emocionante y aplaudido. El popurrí volvió a ser un placer para los oídos, pero sorprendió con la cuarteta de los grupos antiguos, donde vimos a grandes de la fiesta como Félix Godoy, los propios hermanos Gutiérrez o David Santiago. Ese primer premio le hace justicia a todo el trabajo que han hecho. Enhorabuena.

De bar en peor

Menuda noche de emociones. Zumaquero coge la guitarra y medio grupo acaba entre lágrimas. El veneno del @CarnavalMLG #COACMlg #CoacMLG2022Final pic.twitter.com/BqXz7GHtLk — EL ESPAÑOL de Málaga (@malaga_ee) February 26, 2022

Y salieron los primeros premios a última hora, como si fuera el gordo de la lotería. Los de Manu Robles y Zumaquero lo volvieron a hacer. Salieron con un tercer repertorio nuevo, en este caso, el del pianista del bar, amargado por cobrar una porquería y tener que aguantar a la misma gente siempre.

En los pasodobles nos presentan al personaje, que ha tenido problemas con la justicia. En el segundo se quejan del Centro de Málaga, donde reina el turista y no la cultura y el malagueño. En los cuplés, estos pianistas se quejan de la alimentación que tienen que tener por culpa de su mujer y de los problemas sexuales que tienen. La mujer le trae dos parejas bisexuales para establecer una relación abierta y mejorar su relación. "Te pedí una relación abierta, pero no abierta por esta parte", le responde. "Total, al final se me mosqueó y como ella es muy carnavalera con ironía me dijo: "Mira, después de esto me has recordado a Rafael Acejo, pichita mía. Que iba a abrir hace nueve años la Fundación, pero aquello está sin abrir todavía"".

Hacer tres popurrís simpáticos ya los hace merecedores de ese primer premio. Terminaron la actuación emocionadísimos, Javier Zumaquero no pudo cantar con ellos anoche. Otro puntazo fue ver a Zumaquero con su guitarra peculiarmente apoyada en lugar de como figurante. Felicidades.

Los Hospitalarios

Mira al techo con orgullo, carnaval es honor a las bellas artes. Bonito fin de pasodoble con letra de @maloperez #COACMlg #CoacMLG2022Final pic.twitter.com/jyy7wOHaNB — EL ESPAÑOL de Málaga (@malaga_ee) February 26, 2022

Antes de que salieran a escena, algunos huían en vistas de la hora que era. No es sencillo salir a cantar siendo trece personas, sin punteo, cuando estaban a punto de dar las cuatro de la mañana. Sin embargo, llenaron y despertaron al Cervantes como si fueran dieciocho.

Espectacular y poco visto el pasodoble donde reivindicaron que el carnaval es cultura mirando al techo de Ferrándiz del Cervantes: "Te lo dice este coplero y está escrito en el Cervantes, mira al techo con orgullo, carnaval es rendir, es rendir... ¡Honor a las Bellas Artes!", cantaron. En el segundo también tocaron el tema de El Perchel. En uno de los cuplés pidieron a Manolo Gaspar que se dejara de tirar de genio y se tirara más a portería. Defendieron de diez el repertorio para la posición en la que salieron.

Sigue los temas que te interesan