Miguel Gutiérrez, el amante de Andalucía y sus tradiciones que pregonará este sábado el carnaval

Decía la Comparsa 'El país de siempre quizás' en su pase de semifinales, que a Miguel Gutiérrez, autor de la Comparsa de Málaga es difícil pillarlo libre porque lo mismo te está haciendo un cateterismo, te está escribiendo dos popurrís, un acta o un pregón mientras está de procesión en procesión. EL ESPAÑOL de Málaga lo caza ultimando los últimos detalles del pregón que dará este sábado en la Plaza de la Constitución.

"La verdad es que no estoy nada nervioso. He hecho tantos pregones y tantos actos en los que tenía que hablar en público que cuando me dicen que es uno de los tres pregones más importantes de la ciudad casi que no soy consciente, estoy motivadísimo por disfrutarlo y compartirlo", cuenta el pregonero cuando se le pregunta sobre sus impresiones a horas del gran momento.

Tener casi dos años para prepararlo, no ha influido demasiado en el concepto de su pregón. Hasta que no tuvo totalmente asegurado que iba a haber carnaval no se había puesto a prepararlo totalmente. El pregón, igualmente, lo tenía esquematizado en su cabeza desde el verano de 2020. "Los autores, somos así, trabajamos mejor con presión. Hasta que no me lo he visto prácticamente encima no me he puesto en serio. Al ponerme, al final ha sido sota, caballo y rey porque lo tenía clarísimo en mi cabeza", bromea.

Sin hacer demasiado spoiler, reconoce que va a ser un pregón donde querrá representar a la juventud de la fiesta, como le encomendó la Fundación con su elección. No faltará por supuesto su Comparsa de Málaga, porque "sin ellos no concibo mi carnaval". "Iremos alternando mi texto con las coplas y no puedo adelantar más", dice.

Ha recibido el segundo premio esta madrugada con ellos de la mano de 'Matria', la comparsa andalucista que nació de una conversación con Rubén Gallego, también hermano de la Archicofradía de la Esperanza. "Andalucía necesita esto", y así lo hizo. Mucho trabajo, mucho ensayo, muchos viajes, han visto su resultado.

Muchos de sus compañeros temían que se olvidara de la comparsa por el pregón, pero hasta que no la encorsetó al completo no se centró totalmente en el pregón. "Preferí comerme los agobios yo antes que ellos. Acabé el repertorio y dije: "Ahí tenéis, ahora ya me centro en mi pregón"" explica entre risas.

La comparsa ha dado la vuelta a Andalucía por sus letras y un forillo espectacular que representaba toda la idiosincrasia andaluza. Manu Sánchez, Antonio Manuel o Teresa Rodríguez lo han visto y han compartido los vídeos en sus redes sociales.

"Cuando pensé en la idea me imaginaba que iban a pasar muchas cosas que han acabado pasando. La comparsa está enmarcada en la tercera ola del andalucismo. Yo quería levantar con la comparsa un tsunami y ha superado todas las expectativas", reconoce.

Así, cree que el éxito de 'Matria' es también benévolo para todo el Carnaval de Málaga, que ha traspasado fronteras. "Es muy bonito que alguien como Antonio Carlos, que lleva 39 años en la fiesta te diga que jamás había vivido nada igual. ¡Ni con Don Nadie!", cuenta con emoción.

Ya han anunciado que la comparsa tendrá un documental que estará incluido en los pendrives que venderán en la calle. "La gente pide cosas y nosotros se las damos. Está siendo una locura y me alegro mucho por el Carnaval de Málaga. Juro que mi móvil no aguanta con batería el día entero con todos los mensajes que llegan", añade.

En definitiva, además de por disfrutarlo, afirma que está en el Carnaval de Málaga para hacerlo crecer. "Para llegar a Roma hay muchos caminos y en el carnaval mi camino es este, trascender con las coplas, romper muros y derribar fronteras. Que la copla malagueña sea valorada y se reconozca", zanja.

