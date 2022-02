Hace ya algunos años que entre algunos autores y actores de la fiesta en corrillos y barras de bares se comenta que la cantidad de agrupaciones que vienen a participar no hace que tengamos un carnaval de más calidad.

Es cierto que puede influir en ello para las agrupaciones de Málaga y eso es bueno: se presentan agrupaciones de todas las provincias de Andalucía, es posible que venga alguna con más calidad, tengo que prepárame mejor.

Todo esto hace que el autor se exija y se obligue a hacer mejores repertorios y sacar lo mejor de él, pero creo que, aunque estos años hemos tenido una gran afluencia y han desembarcado muchísimas agrupaciones de toda Andalucía a nuestro carnaval, esto no ha hecho a mi parecer que cobre más calidad.

En estos años atrás hemos llegado a tener hasta más de setenta agrupaciones apuntadas en el concurso, de las cuales terminaban por cantar algo más de la mitad.

El fallido Consejo asesor propuso para que esto no ocurriese y que no fuese un pitorreo, que las agrupaciones pagaran una cantidad de dinero por inscripción, así obligar de cierta manera a venir a las agrupaciones apuntadas para que el espectáculo no se viese afectado.

Al final la organización es la que se veía mermada por estas bajas de ultima hora, ya que había noches que la pasaban mal para poder celebrar la sesión.

Para rellenar esos huecos y poder ofrecer un espectáculo con algo mas de contenido se recurre siempre a lo mismo, a las agrupaciones infantiles y juveniles, bendito seáis. Sin vosotros el carnaval es mucho menos carnaval.

Gracias a Paqui Prieto, la Crespi, a Susi a Javi 3x4, a Kara con su nueva comparsita infantil y tantos y tanto otros.

Cuarenta y cinco agrupaciones se han inscrito este año en nuestro concurso, de las cuales al final han participado 33 (de las cuales cinco son infantiles y juveniles). Pero se nos ha quedado un concurso con una cierta calidad.

Lejos de esas noches con agrupaciones infumables y sesiones tediosas.

Algunas de estas también han hecho las delicias de los aficionados y quedaran para el recuerdo muchas de ellas, aun recordamos estribillos míticos como "se va este maricón" o quien no recuerda a Canelo o aquel Pinocho "con el alma de madera" y tantas otras que quedaran en las vitrinas de nuestros recuerdos.

¿Para qué sacar pecho por que se apuntan tantas agrupaciones si después no pasan por nuestros escenarios ni la mitad de ellas dejándonos en la estacada?

Tendríamos que replantearnos tantas cosas en nuestro carnaval que me faltarían páginas y horas para escribir.

Mientras tanto, disfrutemos de lo que este año y después de un tiempo muy duro tras la pandemia, nos ha dejado Momo. Feliz Carnaval de Málaga 2022.

*Antonio Carlos Rojas Gallego es director de la comparsa Matria.

