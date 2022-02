En el argot carnavalero, el término pelotazo lo usamos para definir a una agrupación que ha causado un gran impacto en los aficionados tras su puesta de largo en el concurso. No hay autor o grupo "puntero" que no haya tenido esa excepcional sensación de estrenar una obra y verse totalmente abrumado por la reacción del respetable.

Obviamente no voy a cometer el error de enumerarlas en este artículo porque al final, seguramente cometa uno más grave, el de dejar atrás a algún grupo de referencia de los últimos 40 años de Carnaval en Málaga. Pero desde que tengo uso de razón carnavalera, he vivido cómo el teatro vibraba al anunciar a esa agrupación pelotazo en la siguiente ronda del concurso. Y es algo maravilloso como aficionado. También he tenido la suerte de vivir esos momentos con mi comparsa, sentirme pelotazo tras estrenarla y sé realmente que son días indescriptibles donde sientes, por encima de todas las cosas, que todos los esfuerzos, todos los sacrificios, todas las horas dedicadas a esta pasión, han valido sobradamente la pena.

Hace algo más de un mes, participaba en reuniones telemáticas de la Asociación de Autores donde se planteaba el oscuro carnaval que se nos estaba quedando por delante gracias a la variante de la Covid-19 de turno y su mega estratosférico tsunami en forma de sexta ola. El panorama era muy complejo. Mucho. Pruebas PCR, antígenos, meses de ensayo para, a lo mejor, después no poder cantar… Un circo.

Mes y poco después, estamos disfrutando del carnaval y además no de cualquier manera. Por esto, aunque suene a topicazo de turno, el verdadero pelotazo de este carnaval sois todos y cada uno de los grupos que, en un conjunto, formando parte de un todo, habéis tenido los santos cojones de regalarnos la vida con estos días de carnaval. Y puede parecer tópico, pero es que os lo está diciendo uno que no ha sido capaz de hacer lo que habéis hecho vosotros. Desde esta columna, mi admiración máxima y el mayor de mis reconocimientos. Sois el auténtico pelotazo de este año. ¡Que Momo os bendiga!

* Dede Cortés es comparsista de Alhaurín el Grande.

