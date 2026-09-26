Gran jornada de museos gratis en Málaga este domingo 27 de septiembre: visitas guiadas, talleres con IA y coches clásicos

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Las claves Generado con IA Málaga celebra el Día Mundial del Turismo este domingo 27 de septiembre con acceso gratuito a 10 museos y espacios culturales. La programación incluye visitas guiadas, talleres sobre inteligencia artificial, actividades para familias y mediación en sala en museos como el Centre Pompidou, la Casa Natal Picasso y el Museo Carmen Thyssen. El MUCAC La Coracha ofrecerá un taller de creación de viajes con inteligencia artificial, mientras que el Museo de la Moda y del Automóvil propone visitas guiadas con vehículos clásicos en marcha. Las Salas Mingorance exhiben por última vez la muestra de Juanjo Fuentes, y varios museos ofrecen actividades especiales tanto por la mañana como por la tarde.

Málaga celebra este domingo, 27 de septiembre, el Día Mundial del Turismo con una jornada de museos gratis. 10 espacios expositivos y culturales de la ciudad se suman a la cita con entrada libre, puertas abiertas, visitas guiadas, visitas flash y mediación en sala, según ha informado el Ayuntamiento.

La efeméride gira este año en torno a la inteligencia artificial y su influencia en el sector turístico. La programación explora cómo la IA puede ayudar a crear un turismo más inteligente, inclusivo y sostenible, con mejores decisiones y una mejor gestión de los destinos.

Esa temática llega incluso a las salas. El MUCAC La Coracha ha preparado un taller para crear un viaje con inteligencia artificial desde el arte contemporáneo, una de las propuestas más singulares del día.

Participan en la jornada el Centre Pompidou Málaga, el Museo Casa Natal Picasso, el Museo Carmen Thyssen Málaga, la Colección del Museo Ruso y el MEET, el MUCAC La Coracha, el Museo Revello de Toro, el Museo de la Moda y del Automóvil, el MIMMA y las salas Mingorance del Archivo Municipal.

El Centre Pompidou celebrará una jornada de puertas abiertas de 9.30 a 20.00 horas. A las 11.00 habrá una visita en familia y a las 12.30 una visita guiada a la exposición semipermanente "To Open Eyes. Miradas de artista".

Por la tarde llegan las visitas flash, en las que se explican de forma breve obras concretas de la colección. Serán a las 16.30 en inglés y a las 17.00 y 18.00 en español. También habrá mediación en sala.

El Espacio Joven, dirigido al público infantil y juvenil, abrirá de 12.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Hay que reservar en la recepción del centro y los turnos son cada 30 minutos. En la escalera principal se puede ver "El intérprete", una intervención de Imon Boy.

Museo Casa Natal Picasso

La Casa Natal Picasso también abre sus puertas de forma gratuita. Su recorrido propone un acercamiento a los años en los que Málaga y el entorno familiar del pintor fueron decisivos en su formación, con temas que marcaron sus primeros pasos como artista, como las palomas, el Mediterráneo y los toros.

La visita guiada será a las 12.00 horas. Por la tarde habrá visitas flash a las 17.30 en español y a las 18.30 en inglés, además de mediación en sala.

Museo Carmen Thyssen Málaga

El Thyssen mantiene su horario habitual, de 10.00 a 20.00 horas, y ofrece visitas guiadas gratuitas a la Colección permanente. En español serán a las 10.00, 13.00, 18.00 y 19.00 horas, y en inglés a las 11.00 y a las 17.00.

Los visitantes pueden ver además las muestras "Los Ribalta y el barroco naturalista" y "Manuel Franquelo. El lenguaje de las cosas".

Colección del Museo Ruso y MEET

La Colección del Museo Ruso y el MEET organizan una jornada de puertas abiertas con visitas guiadas y mediación en sala. El día arranca con una visita combinada a las exposiciones de ambos espacios, de 11.00 a 12.30 horas.

Por la tarde habrá una visita a la Colección del Museo Ruso a las 17.00 y otra al MEET a las 18.00, ambas de 60 minutos.

En el Museo Ruso se pueden ver "Valery Katsuba. Realismo romántico II. Fotografías (2000-2026)", segunda parte del proyecto sobre el fotógrafo bielorruso, "Mijaíl Glinka. El viajero romántico" y una selección de la colección de arte ruso de José Mª Castañé, con dibujos, pinturas y acuarelas.

El MEET acoge "El arte de la pintura. Confluencias en tiempo de los Austrias en la colección de Alejandro Sanz Peinado" y "Vladimir Veličković. Huida, vértigo y caída". En la escalera del edificio está "Consensus ritualis", de Cristina Céspedes.

MUCAC La Coracha y el taller de inteligencia artificial

El espacio expositivo municipal abrirá de 10.00 a 20.00 horas. Sus muestras son "Ayer. Colección 1940-1990", "Paz Errázuriz. Poéticas de resistencia", "Marina Abramovic. Self Portrait based on the video Nude with Skeleton, 2002/2013", "Tejiendo Historias" y "Arquitecturas sin centro: Archipiélagos".

A las 12.00 habrá una visita guiada a "Ayer. Colección 1940-1990" y a las 13.00 otra a la exposición de Paz Errázuriz.

De 18.00 a 19.30 horas se impartirá el taller "Nuevas miradas: crear un viaje con IA desde el MUCAC", dedicado a la inteligencia artificial aplicada al arte contemporáneo. Es gratuito y requiere inscripción previa en el correo info.mucac@malaga.eu.

Museo de la Moda y del Automóvil

Este museo abrirá de 10.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.00 horas. Al ser domingo, ha programado la actividad "1, 2, 3... ¡Arrancamos!", una visita guiada diferente con el rugir del motor de los vehículos clásicos y su historia.

Museo Revello de Toro

El Museo Revello de Toro tendrá entrada gratuita de 10.00 a 14.00 horas, con visitas guiadas a las 10.30 y a las 12.30. Su colección permanente reúne una selección de trabajos del retratista y pintor figurativo malagueño.

MIMMA

El Museo Interactivo de la Música de Málaga ha programado visitas guiadas gratuitas a las 10.30, 11.30, 12.30, 16.00 y 17.00 horas. Este espacio no ofrecerá jornada de puertas abiertas.

Salas Mingorance del Archivo Municipal

Las salas Mingorance exhiben "Juanjo Fuentes. El nombre del bicho, ya te lo he dicho", que se clausura precisamente este domingo. Será la última oportunidad para verla, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Cómo organizar el domingo de museos gratis en Málaga

Quien madrugue puede empezar a las 9.30 en el Pompidou, el primero en abrir. La franja de mañana concentra la mayoría de visitas guiadas, con el Revello de Toro limitado a ese tramo, de 10.00 a 14.00 horas.

Para la tarde quedan las visitas flash del Pompidou y la Casa Natal, las visitas del Museo Ruso y el MEET y el taller de IA del MUCAC. El último en cerrar será el Archivo Municipal, abierto hasta las 21.00 horas.