Vivaldi revive en el Teatro del Soho con música en directo, danza y proyecciones en 3D: llega en octubre a Málaga

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Las claves Generado con IA El espectáculo multimedia 'Vivaldianno: El resplandor de Venecia' llega al Teatro del Soho CaixaBank de Málaga del 15 al 18 de octubre. La producción combina música en directo, danza y proyecciones en 3D para recrear la vida y obra de Antonio Vivaldi. La narración en español estará a cargo del actor Carlos Hipólito; en la versión internacional la voz es de Pierce Brosnan. Participan 13 músicos en directo, cinco bailarines y solistas internacionales; las entradas están a la venta desde 25 euros.

El Teatro del Soho CaixaBank de Málaga acogerá en octubre uno de los grandes espectáculos multimedia del momento. Se trata de "Vivaldianno: El resplandor de Venecia", una producción que combina música en directo, danza y proyecciones en 3D en torno a la figura del genio barroco Antonio Vivaldi y que podrá verse del 15 al 18 de octubre. Las entradas están a la venta desde hoy.

El montaje llega a España por primera vez tras una gira internacional que lo ha llevado a más de 30 ciudades de Europa, Asia y Latinoamérica y que ha reunido a más de 400.000 espectadores.

En Málaga recala con la narración en español de Carlos Hipólito, uno de los rostros más reconocidos del teatro y la televisión en España, conocido por series como "Cuéntame cómo pasó" y galardonado en 2020 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. En su versión internacional, la voz es la del actor Pierce Brosnan.

El espectáculo sumerge al público en la historia de Vivaldi, ambientada en una radiante Venecia. Sobre el escenario, 13 músicos en directo acompañan a cinco bailarines en una producción que suma proyecciones en 3D, animaciones y efectos de luz y láser para recrear la vida, la obra y el universo del compositor veneciano.

El proyecto fue concebido y producido por Michal Dvořák, integrante del grupo de rock LUCIE, y plantea una fusión de música barroca, contemporánea y rock sinfónico. El libreto es obra de Tomáš Belko, figura destacada del panorama literario y teatral checo actual.

La compañía cuenta además con solistas internacionales de renombre, entre ellos Martina Bačová, primer violín de la Sinfonietta Checa y de los Solistas de Cámara de Praga, junto a intérpretes como Marco Čaňo o Julia Starczewska.

Las entradas, con precios desde 25 euros, están disponibles en la web del teatro, en la taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.