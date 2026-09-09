Las Fiestas de la Victoria conquistan Málaga: más de 10.500 personas celebran la cultura y la tradición

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Las claves Generado con IA Más de 10.500 personas participaron en las Fiestas de la Victoria en Málaga, celebradas entre el 3 y el 6 de septiembre. Los principales escenarios fueron la Fábrica Victoria, La Térmica, la Plaza de Toros de La Malagueta y el Parque San Rafael. La programación incluyó conciertos, sesiones de DJs, flamenco, copla, folclore, artesanía y talleres sobre tradiciones locales como las biznagas y las jábegas. Artistas destacados como El Kanka, María Peláe, Tabletom y JavyPablo actuaron durante las fiestas, que también contaron con verbenas y actividades populares.

Las Fiestas de la Victoria fueron las protagonistas de este pasado fin de semana en la capital. Con una programación repleta de actividades diseñadas para celebrar la cultura y ensalzar las tradiciones malagueñas, han logrado reunir más de 10.500 personas.

Los escenarios donde se celebraron estas fiestas entre el 3 y el 6 de septiembre fueron la Fábrica Victoria, La Térmica, la Plaza de Toros de La Malagueta y el Parque San Rafael.

Durante las cuatro jornadas, las fiestas combinaron grandes conciertos, propuestas de música emergente, sesiones de DJs, flamenco, copla, folclore, artesanía y actividades vinculadas a las tradiciones locales, destacando un taller de biznagas o exposición de jábegas como símbolos de nuestra ciudad.

La programación, según han explicado en un comunicado, ha permitido la convivencia de las distintas generaciones y públicos para disfrutar de las expresiones más malagueñas.

Apertura de las fiestas y taller de biznagas en la Fábrica Victoria

La Fábrica Victoria fue el punto de partida de las fiestas el pasado jueves 3 de septiembre con la actuación de Besmaya, una cita que reafirmaba el compromiso de estas fiestas con la música en directo.

Además, se dispuso de un mercado artesanal, con propuestas de Oceánica, Ana Lanas y Ayla Atelier, inspirados en la ciudad.

El espacio volvió a acoger el domingo 6 de septiembre un taller de biznagas, una actividad que permitió conocer el origen, la historia y el proceso de elaboración de uno de los símbolos más reconocibles de Málaga.

La propuesta incluyó una visita a la fábrica para conocer el proceso de elaboración de los distintos estilos de cerveza Victoria y museo, además de una posterior cata de cervezas.

La Térmica el centro de la música

El viernes 4 de septiembre, La Térmica se convirtió en uno de los principales escenarios musicales de las fiestas, con una programación que combinó las actuaciones de Sike, Victorias, Carlos Sadness y Alizzz DJ Set, mientras que en el otro escenario actuaron Felipe DJ, Nur Nur y M.E.M.O.

Además, los más de 2.800 asistentes pudieron disfrutar de un mercado artesanal malagueño y un encuentro cultural dedicado a la jábega y los jabegotes, que acercaron al público esta tradición vinculada a la pesca, el cante y estilo de vida de los malagueños.

Cuatro artistas malagueños reunidos en la Plaza de Toros

El sábado 5 de septiembre, la Plaza de Toros de La Malagueta fue el plato fuerte de las Fiestas de la Victoria, con un cartel que reunió a cuatro artistas malagueños de distintas generaciones.

JavyPablo fueron los encargados de inaugurar la jornada a las 18.30 horas, con su propuesta de pop y letras cercanas, seguido de Tabletom y María Peláe. El broche final de la jornada lo puso el concierto del cantautor malagueño El Kanka.

Una gran verbena en el Parque San Rafael

El domingo 6 de septiembre, el Parque San Rafael fue el escenario de la verbena popular de acceso libre y gratuito, siendo el espacio más participativo y cercano de las Fiestas de la Victoria.

La jornada recorrió diferentes expresiones de la cultura popular malagueña con actuaciones de distintos grupos como Grupo Socio Cultural Solera, la Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro, María Oliva, Lidia Gómez, Raquel Framit y el Grupo Esencia y Compás, que amenizaron la verbena hasta la tarde.

A partir de las 18.00 horas, el colectivo local Recreo tomó el relevo con una programación de DJs que clausuró la celebración.

Con esta primera edición, las Fiestas de la Victoria buscan convertirse en una de las citas más destacadas del calendario cultural malagueño y que cada año evolucione y se sumen a la programación más actividades que potencien el carácter popular de las fiestas, acercándolas a una Málaga contemporánea y abierta.