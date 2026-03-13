José Antonio Zarzalejos, periodista y escritor: “Sánchez es un perdedor”

Las claves nuevo Generado con IA José Antonio Zarzalejos presentó en Málaga su libro 'La huella de Sánchez', donde analiza el impacto del actual presidente del Gobierno. El periodista critica la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado durante tres años y la investidura pactada con un "huido de la justicia". Zarzalejos considera que Sánchez es un "perdedor" electoralmente y que el PSOE perdió su identidad tras los pactos con el PNV y Puigdemont. También denunció la estigmatización de los medios críticos por parte de Sánchez y reivindicó el papel constitucional del Rey como símbolo de unidad.

Ser director de El Correo regala un estatus más que privilegiado en la ciudad en la que nació José Antonio Zarzalejos: Bilbao. Una ciudad en la que se formó primero en Derecho y, al mismo tiempo, en el periodismo.

También donde vivió la violencia de ETA, cuando trataron de atentar contra él en 1994 y 1997. De El Correo pasó a ABC, donde informó de un hecho histórico: la abdicación de Juan Carlos I.

Presentado por Adolfo Arjona, Zarzalejos visitó el foro Ágora de UTAMED en Málaga este jueves para presentar su última obra, La huella de Sánchez, con el sello de La Esfera de los Libros.

“La motivación para escribir este libro es responder a la pregunta de qué nos está pasando; asistimos a una destrucción sistemática del sistema parlamentario en España”, explicó, y calificó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de ser el “prólogo y heraldo” de Sánchez.

El periodista y escritor cargó duramente contra el actual presidente del Gobierno, Cerdán y Ábalos y criticó la anomalía parlamentaria que supone que durante tres años no se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado. Además, reprochó que la investidura se pactara en el extranjero con un “huido de la justicia”.

Durante la presentación, señaló dos etapas en la gobernanza de Sánchez, una primera en la que, según Zarzalejos, urde una moción de confianza y los nacionalismos vasco y catalán encuentran la oportunidad de “herir de muerte al Estado” y una segunda de “falta de fiabilidad” desde 2018 hasta ahora por unas elecciones únicamente ganadas en 2019. “Sánchez, electoralmente, es un perdedor”.

El periodista indicó el 23 de julio de 2023 como el día en que el PSOE perdió la identidad y que, a partir de noviembre, la situación del partido empeoró con los pactos con el PNV, en Bruselas con Puigdemont o la posterior entrada de Cerdán y Ábalos en prisión.

Sobre la situación de los medios de comunicación, criticó la falta de recursos económicos para los medios contrarios al poder en términos ideológicos: “Sánchez ha estigmatizado a todos los medios críticos diciendo que son la ‘fachosfera’. Eso es lo que hace Trump”.

Por último, Zarzalejos puso en valor la figura del Rey, quien, según él, recibe un tratamiento inferior de lo que marca el requerimiento constitucional. “El Rey sirve para que el Estado esté presente en Paiporta, para que sea el mejor embajador de España en Latinoamérica, es un símbolo de representación del Estado”.