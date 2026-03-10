Málaga celebra el vínculo histórico entre España y EEUU en el 250 aniversario de su independencia

Las claves nuevo Generado con IA Málaga celebra el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos con un programa de actividades que destaca el papel de malagueños como Bernardo de Gálvez y Luis de Unzaga. El viernes 13 de marzo se organizarán conferencias y debates en el Museo de Málaga y el colegio Prácticas nº1, con la participación de escritores como Luz Gabás y María Dueñas, y el periodista Guillermo Fesser. Las actividades incluyen charlas sobre la influencia española en EE.UU., la importancia de figuras históricas malagueñas y debates sobre el legado de Bernardo de Gálvez. Todas las conferencias y actividades programadas son de acceso gratuito hasta completar aforo.

El 4 de julio de 2026 Estados Unidos celebra el 250 aniversario de su independencia. Es un día histórico. Para ellos y también para Málaga ya que malagueños como Bernardo de Gálvez o Luis de Unzaga fueron claves en ese proceso.

En Málaga, por tanto, se van a desarrollar diversas acciones este año con motivo de esa efeméride y una de ellas tendrá lugar este próximo viernes 13 de marzo.

Se ha organizado la jornada España y Estados Unidos: 250 aniversario de relación y vínculo histórico, en la que participarán escritoras como Luz Gabás y María Dueñas o el periodista Guillermo Fesser, entre otros.

La jornada ha sido organizada por la Junta de Andalucía y tendrá lugar en el Museo de Málaga. Será un día bastante completo que arrancará a las 11:30 con una conferencia de Paco Reyero, comisario de la actividad, titulada 250 motivos (y muchos más) de la influencia española en USA.

Posteriormente, a las 12:00, la escritora Luz Gabás, que ganó el Premio Planeta en 2022 por su libro Lejos de Luisiana ambientado en esa época, dará una charla llamada Entre Luisiana y California.

A la misma hora, pero en el colegio Prácticas nº1 de la capital malagueña, Guillermo Fesser y Alejandro Villén, autores del premiado cómic infantil Conoce a Bernardo de Gálvez, explicarán a los niños quién fue Gálvez y su importancia en la declaración de la independencia de Estados Unidos.

Por la tarde seguirá la jornada. A las 18:00, en el Museo de Málaga, los periodistas José María de Loma y Alfonso Vázquez y el vicepresidente de la Asociación Bernardo de Gálvez, Manuel Olmedo, debatirán sobre Málaga y Bernardo de Gálvez y conectarán en el transcurso de la charla con Teresa Valcarce, residente en Washington y una de las impulsoras del reconocimiento a Gálvez en el Capitolio de Estados Unidos.

Para terminar, a las 20:00, habrá una conversación entre Guillermo Fesser y la escritora María Dueñas bajo el epígrafe España, Estados Unidos y nosotros.

La entrada a todas estas conferencias es gratuita hasta completar el aforo.



