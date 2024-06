Jassy Ojeda: “No voy a negar de donde vengo, pero no quiero ser toda la vida el hijo de Javier Ojeda”

Jassy Ojeda es el hijo de Javier Ojeda. Es así. No se puede negar ni esconder. Tampoco él lo pretende. La visibilidad que el líder de Danza Invisible le ha dado a su heredero en el comienzo de su carrera es obvia, y Jassy, lejos camuflar este hecho, se siente orgulloso de ello.

Admite que se parece mucho a su padre. Anda con la misma seguridad y tiene la labia y gracia natural al hablar que tanto ha caracterizado al veterano músico de Torremolinos. Es consciente de que “soy un privilegiado, no voy a negar de dónde vengo y lo que eso me ha ayudado”, y también de que la exposición que le ha dado ser hijo de levanta algún comentario.

Sin embargo, también es consciente de que nacer en el seno de una familia tan arraigada a la música es un arma de doble filo. “Obviamente no quiero ser siempre el hijo de. Siento que con el tiempo voy a tener que demostrar más que otros precisamente para desmarcarme de ese espectro y labrarme mi propio camino. Es cuestión de tiempo, y ahí se demostrará finalmente si soy bueno o no más allá de quien sea mi padre”, cierra el tema Jassy con mucha madurez.

Jassy, nombre artístico de Pablo, dio su primer concierto el pasado 21 de junio en Rumbo a Brisa, una iniciativa de conciertos semiacústicos de Brisa Festival en el centro comercial Larios. A pesar de tener solo 20 años, no era su primer contacto con el escenario, ya que había salido a cantar puntualmente en algún concierto de su padre.

Esta vez se estrenaba con su proyecto en solitario. “Estoy tranquilo, pero tengo mucha incertidumbre. La gente que me conoce sabe que soy muy nervioso y enérgico, pero no sé cómo van a reaccionar cuando vean que el concierto es algo para sentarse tranquilamente a escuchar”, explica el extrovertido artista.

La plataforma Brisa Festival ha acogido al joven músico como a uno más de su camada de jóvenes promesas malagueñas. Como ya acostumbra la promotora, Jassy tocará el próximo 26 de julio en ‘Brisa en tu barrio’, en el Auditorio Eduardo Ocón. El malagueño admite que dar sus primeros pasos impulsado por esta gran plataforma ha hecho que se plantee su proyecto de otra forma desde el inicio. A pesar de su carácter urbano, Jassy no quería “ser tan cutre de ponerme una base y cantar encima con autotune”, por lo que decidió montar su banda para defender estas actuaciones en directo.

Como es obvio, Jassy ha estado toda la vida expuesto continuamente a la música. Ha asistido a más conciertos que cualquier chico de su edad. Eso le ha hecho respetar mucho el oficio, por eso le parece un sacrilegio eso de hacer un concierto en directo donde no se esté tocando nada en directo. La parte performativa de la música también es algo que le llama mucho la atención y que pretende implementar en su camino. "Me metí a estudiar en la ESAD de forma un poco improvisada. Quería hacer algo relacionado con el arte y cuando entré me encantó. También descubrí que la parte más teatral de la carrera es perfectamente aplicable a mis directos y mis videos", explica Jassy, que, al igual que uno de sus referentes C. Tangana, quiere plantear su proyecto como un coctel variado de artes audiovisuales.

Jassy ha sacado un total de 7 sencillos mezclando diferentes estilos y formas de hacer música. Su último tema GOLDEN nos puede recordar con su base electrónica y su naif letra a un hit urbano al más puro estilo Henss o Go Roneo. Sin embargo, es difícil aventurarse a poner una etiqueta a la música que hace el joven malagueño. Y es que, las referencias del músico son bastante eclécticas y pasan desde Harry Styles, Kanye West o Steve Lacy hasta David Bowie, Chet Baker, Prince o Earth, Wind and Fire.

Su nuevo single Has roto mi corazón, que salió ayer 28 de junio, "le va a encantar a la gente que sigue mi música", afirma, por su inesperado giro castizo que se aleja de todo lo que Jassy viene haciendo. El próximo paso es "contactar con alguna empresa o sponsor que esté interesada en financiarme" y lanzarse a por un álbum completo que estará lleno de colaboraciones. "Me apetece explorar nuevas ideas y hacer música con gente diferente a mí. Esto es lo que enriquece a un proyecto y por supuesto, le hace adquirir nuevo público", confiesa Jassy.

Siempre tiene a Málaga presente, y por supuesto se acuerda de compañeros que le gustan e inspiran como Anadie, Suga SBZ, Desmelenao o Kfé. Dentro de toda esta corriente urbana que está al alza en la Costa del Sol, Jassy se mueve como pez en el agua, sin embargo, tampoco quiere encasillarse buscando mantener la dualidad entre "lo que a ti te gusta hacer y la música en la que sabes que vas a destacar".

Jassy Ojeda es un proyecto muy interesante al que hay que echarle el ojo. Un chico enérgico, con grandes ideas y que, a pesar de su insultante juventud, tiene muy claro lo que quiere hacer. Ha tenido el mejor profesor. Javier Ojeda lo ha ayudado en sus primeros pasos y lo ha introducido, pero todavía le queda un largo camino. "Para mí la música es algo que he vivido tanto en casa, que es tan natural y orgánico como respirar. Mi padre ha sido el mejor guía en el camino, solo puedo estar agradecido".