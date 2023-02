Málaga, cantera de los Goya: las películas de su Festival de Cine suman 34 premios y más de 200 nominaciones

El Festival de Cine de Málaga puede seguir campeonando este sábado en la XXXVII edición de los Premios Goya. Son dos las candidaturas de películas que participaron en el último certamen y pueden dar las mayores alegrías: por un lado, Alcarràs, que cuenta con 11 nominaciones y se vio en España por primera vez en el festival tras alzarse con el Oso de Oro en Berlín; por otro, Cinco Lobitos, con el mismo número de candidaturas y flamante ganadora de la Biznaga de Oro. Además, ambas aspiran,entre otros, al premio gordo, el de Mejor película.

No son los únicos filmes que formaron parte del pasado certamen y ahora aspiran a los máximos galardones del cine español: también lo hace Las niñas de cristal, nominada a Mejor música original. Y ese total de 23 nominaciones made in Festival de Málaga es solo el último hito que refleja la importancia de este como cantera de los Goya desde su primera edición, en 1998.

De acuerdo con el estudio de los datos históricos realizado por este periódico, las películas participantes en los 25 años de Festival de Málaga han logrado un total de 231 nominaciones en los Goya: 197 de ellas quedaron sin premio y las otras 34 lograron alzarse con el deseado galardón.

Como se puede observar en la pestaña "Nominaciones sin premio" del gráfico, el primer logro se dio con el debut del certamen malagueño: la película La primera noche de mi vida (1998), primera ganadora de la Biznaga de Oro, fue nominada a Mejor dirección novel. Parte del espíritu del festival pasa por apostar por autores emergentes, lo que se traduce en que esa categoría de Mejor dirección novel es una de las repetidas en los registros.

Los primeros galardones llegaron con el nuevo milenio por todo lo alto: en el 2000, tanto el Goya a Mejor dirección (a José Luis Borau por Leo) como el de Mejor actor (a Juan Luis Galiardo por Adiós con el corazón) fueron a películas que antes habían pasado por el festival malagueño.

Desde entonces, han destacado los tres premios de la Academia de Cine española que sumó la película participante en el Festival de Málaga 2006 Azuloscurocasinegro (Mejor actor de reparto, Mejor actor revelación y Mejor dirección novel); los tres de la Biznaga de Oro en 2017 Verano 1993 (Actor de reparto, Actriz novel y Dirección novel) y, por encima de todo, los cuatro Goyas de Las niñas, Biznaga de Oro en 2020. Esta película de la directora Pilar Palomero es la más laureada por la Academia hasta la fecha de publicación de este artículo de entre todas las que han pasado por el Festival de Málaga y es la única que, además, se alzó con el Goya a Mejor Película.

En ese año 2020, conocido por ser el de la irrupción de la pandemia de la Covid-19, el certamen malagueño se convirtió en uno de los primeros en celebrarse; eso sí, con las fechas alteradas. Esto supuso que, ante la cancelación del resto de festivales, gran parte de las mejores películas nacionales del año se estrenaran en Málaga, logrando así la mejor marca con relación a los Goya: seis galardones en total y nada menos que 28 nominaciones.

Ahora bien, este año no se queda demasiado atrás. Gracias a haber contado con Alcarràs y Cinco lobitos, dos de las grandes favoritas de la noche, esta edición se coloca segunda en la lista 23 nominaciones para el cine participante en Málaga. Ahora está por ver si, además, puede incluso superar el récord de seis galardones de 2020... y si los malagueños van a poder presumir que ellos vieron antes que nadie la Mejor Película española del año en su festival.

