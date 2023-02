Estas cinco películas competirán por la Biznaga de Oro en el Festival de Cine de Málaga

La vigesimosexta edición del Festival de Cine de Málaga está a la vuelta de la esquina -se celebra del 10 al 19 de marzo- y este martes se han anunciado cinco películas que competirán por la Biznaga de Oro que el año pasado se llevó Cinco lobitos de Alauda Ruiz de Azúa.

Las cinco películas que han sido seleccionadas son:

20.000 especies de abejas (Estibaliz Urresola Solaguren)

20.000 especies de abejas

Estibaliz Urresola Solaguren presenta su primer largometraje, cuyo guion también firma, tras sus dos exitosos cortometrajes, Cuerdas (ganador del Forqué y nominada a los Goya 2022) y Polvo somos (por el que obtuvo dos Biznagas de Plata en el Festival de Málaga).

BTEAM Pictures estrenará en cines la película el próximo 21 de abril y su historia trata de que Cocó, de ocho años, no encaja en las expectativas de los demás y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre. Su madre Ane aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita y su tía Lourdes, estrechamente ligada a la cría de abejas. Este verano que cambiará sus vidas obligará a estas mujeres de tres generaciones muy distintas a enfrentarse a sus dudas y temores.

Bajo terapia (Gerardo Herrero)

Bajo Terapia Maider Kuadra

El experto Gerardo Herrero, que ya ganó la Biznaga de Oro en 2006 por Los aires difíciles y fue Premio a la Mejor Dirección en 2005 por Heroína, regresa al Festival de Málaga con Bajo terapia, una comedia coral que escribe, dirige y produce junto a Mariela Besuievsky. Está basada en la obra de teatro homónima de Matías del Federico y se centra en la historia de tres parejas que coinciden en una sesión muy peculiar de terapia en grupo. Está protagonizada por Malena Alterio, Alexandra Jiménez, Fele Martínez, Antonio Pagudo, Eva Ugarte y Juan Carlos Vellido.

Syldavia Cinema estrenará en cines el film el próximo 17 de marzo. Tres parejas acuden a una inusual sesión de terapia en grupo. La psicóloga les ha dejado unos sobres con consignas que las parejas tendrán que abordar y analizar entre todos. La mecánica propuesta alienta a que todos opinen, discutan y finalmente se acaben mostrando tal y como son. Con humor, el viaje emocional de los personajes se complicará hasta límites insospechados.

El castigo (Matías Bize)

El castigo

La psicología de una madre arrepentida es el tema tabú que investiga El castigo, coproducción de Chile y Argentina dirigida por Matías Bize, ganador del Goya a Mejor Película Iberoamericana con La vida de los peces (2011). Coral Cruz firma el guion de esta película, producida por Adrián Solar.

Ana y Mateo buscan a su hijo después de haberlo dejado unos minutos solo como castigo por portarse mal. Esta búsqueda desesperada tiene como escenario un bosque y una carretera y se desarrolla en tiempo real. En 80 minutos, la pareja tendrá que enfrentarse al miedo, a la culpa, a la fragilidad de su unión y a la más dura de las revelaciones: una parte de Ana espera no encontrar a su hijo porque no ha sido feliz desde que nació.

Empieza el baile (Marina Seresesky)

Empieza el baile

Marina Seresesky dirige y escribe Empieza el baile, coproducción de Argentina y España. Darío Grandinetti y Mercedes Morán son los protagonistas de esta comedia sobre el amor verdadero, en la que también veremos a Jorge Marrale, Pastora Vega, Agostina Pozzi, Lautaro Zera, Marcelo Xicarts y Carolina Sobisch.

Carlos y Margarita fueron la pareja de tango más famosa y reconocida de su época. Hoy, poco y nada queda de ese esplendor, de esa pasión que los llevoì a compartir escenarios, viajes y vida... Carlos vive en Madrid, disfrutando de la segunda oportunidad que le ha dado la vida y Margarita vive en Buenos Aires inmersa en la pobreza y el olvido, pero con ese humor socarrón y canalla que siempre la ha caracterizado. Junto a su inseparable amigo Pichuquito, la pareja inicia un viaje en busca de respuestas, que los enfrentaraì a sus recuerdos, a sus miedos, pero sobre todo a sus verdaderos deseos. En este disparatado viaje se reencontrarán con el pasado que tanto han evadido, pero también con la vida en estado puro.

Una vida no tan simple (Félix Viscarret)

Una vida no tan simple David Herranz

Félix Viscarret es otro de los galardonados con la Biznaga de Oro que regresa al Festival (tras Bajo las estrellas en 2007) y lo hace con Una vida no tan simple, que se estrenará en cines de la mano de A Contracorriente Films.

Esta comedia sobre personajes en plena crisis profesional y generacional está protagonizada por Miki Esparbé, Álex García, Olaya Caldera, Ana Polvorosa, Julián Villagrán y Ramón Barea.

Isaías (40) era un prometedor arquitecto. Ahora pasa sus días entre su estudio de arquitectura y el parque a la salida de la escuela, donde juegan sus hijos. Dondequiera que esté, Isaías siente que no está donde debería. Con su mujer Ainhoa se nota el paso de los años y lo agotadores que pueden ser los niños. Isaías entabla una amistad con Sonia, madre de otro niño del cole, que le va a mostrar que esto de criar a tus hijos y entrar en la vida adulta no es tan simple.

