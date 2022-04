Bares de Málaga donde ir a disfrutar de la cultura como excusa para tomarte una caña

Que sí, que sí, que la cultura está genial y que cultivarse es estupendo para que crezcamos como personas, individuos críticos y seres con un bagaje que nos permita hilar algunas frases con las que quedar estupendos en nuestros estados de Instagram. Pero, después de toda la semana currando, ¿a quién le apetece meterse en un museo para ir paseando en silencio por sus salas con la cara muy seria de entender todo el contexto artístico del lugar? ¿Acaso no te apetece más una cerveza fresquita? ¿Es que no te la has ganado soportando a tu jefe y a los clientes, por el amor de Cristo?

Pues no sufra más, querido compatriota: hay una sencilla solución para este nudo gordiano entre satisfacer las inquietudes culturales y coger un puntito guapo: los bares de Málaga en los que se programan eventos y actividades artísticas que, si bien no nos harán catedráticos, sí que colmarán nuestro espíritu de dicha en todos los sentidos. Porque el arte con la boca llena de croquetas es mucho mejor.

¡Vamos a repasar algunos de estos bares que podemos encontrar en Málaga!

Velvet Club

Comenzamos con un clásico: Velvet Club. Este local era una mítica sala de conciertos que con el tiempo se vio reconvertida en un bar de copas alternativo donde se puede disfrutar de música en directo, rock, flamenco, pop, indie, funk, reggae y sesiones de pinchadiscos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Velvet Club Málaga (@velvetclubmalaga)

La música en directo tiene un gran peso en este espacio, apostando por bandas originales y apoyando a los creadores locales, que, además, se ha atrevido en ocasiones a montar exposiciones, presentaciones de libros, actuaciones de teatro, perfomances, charlas de muy varia índole…

El Muro

El Muro es un pequeño y discreto bar situado en el número 1 de la calle Muro de San Julián. Con una gran repercusión en las redes sociales, este personalísimo local ofrece, además de un estupendo vino caliente (cuando es temporada), algunas actividades culturales como exposiciones y encuentros con artistas locales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EL MURO Bar Independiente (@elmuromalaga)

The Shakespeare

En el pub The Shakespeare nos aseguran que nos darán una bienvenida cálida junto con una cerveza bien fría. Pero, además, nos ofrece un calendario de actividades culturales con la posibilidad de noches del escenario y el micrófono abiertos y los sábados de conciertos en acústico.

En este local del centro de Málaga las actividades no cesan. The Shakespeare

Además, para que demostremos cuánto sabemos de cualquier tema, organizan noches de Trivial para que luzcamos palmito intelectual entre los parroquianos. Si eres de los que se las saben todas, llevar a un o a una gachí a una de estas sesiones te garantiza un triunfo máximo.

El Chispazo

Como ellos mismos dicen, un italiano y un calvibello han montando un bar en calle Dos Aceras donde encontraremos tapas, buena música, conciertos, exposiciones, poesía, artesanías…

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chispazo Málaga (@chispazo_bar_malaga)

El Chispazo se ha convertido en poco tiempo en un espacio cultural malagueño clave, gracias a la sinergia que ha establecido con los artistas locales y de fuera de nuestras fronteras. Y en sus propuestas cabe casi de todo: monólogos, noches de micro abierto, recitales...

La Polivalente

En el verdadero barrio de las artes malagueño, Lagunillas, nació y creció La Polivalente, un local en el que se organizan eventos en pequeño formato: micros abiertos de poesía y música, microteatro, ciclos de música jazz como el Lagunijazz, proyecciones, performances, presentaciones de libros, talleres de ajedrez, percusión, guitarra, grafiti, plantas medicinales, electrónica, interpretación, escritura creativa… ¡la lista es interminable!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Polivalente (@lapolivalentelagunillas)

Actualmente La Polivalente ofrece actos fijos cada semana, como Impropechá, teatro improvisado cada lunes; los martes, un ciclo de blues gracias a la Sociedad de Blues de Málaga; los miércoles, ciclo de música brasileña; y para el resto de su programación, que es bien variada, se puede consultar su web y redes sociales.

Teatro47 Café

En la plaza San Marcelino Champagnat, frente a la Hermandad del Rocío, el Teatro47 Café nos espera con una programación cultural que abarca no sólo todo el espectro artístico, sino también eventos para los más pequeños, que ellos se han de cultivar de igual modo.

Abierto desde el año 2019, esta cafetería arropa un pequeño teatro donde se practica la magia, el baile, el cante...

Otros espacios y locales

Lo suyo y propio es que a partir de aquí el lector se eche a averiguar otras opciones. No puede ser que todo lo hagamos nosotros en EL ESPAÑOL de Málaga: descubrir nuevos locales y qué ofrecen es parte del encanto. Pero antes de terminar vamos a reseñar algunos otros por si creen que nos hemos quedado cortos.

Ahí está, y esperemos que por siempre jamás, el ZZ Pub. Con más años que un bosque, son ya más de tres décadas luchando por ofrecer una agenda cultural de calidad, este local lleva por bandera arropar la música en directo, una actividad que en ocasiones se ha visto perseguida hasta casi la extinción en la ciudad.

La música en vivo en Málaga sobrevive en parte gracias al ZZ Pub. ZZ Pub

Otro clásico que hace ya muchos años se abrió a golpe de rock en el corazón de los malagueños: el Drunk-O-Rama. Este local ha soportado de todo, incluso un par de cambios de ubicación, pero su propuesta musical y artística hace que sus incondicionales sean legión y que siga ofreciendo lo mejor de la escena alternativa malagueña.

Para finalizar, con un nombre un tanto malrrollero, La Garrapata Bar, situado en el 9 de la calle Mariblanca, nos ofrece música en directo siendo un lugar donde escuchar los mejores artistas emergentes que lo petarán en el futuro. Así, cuando eso pase, tú podrás exclamar: "yo ya los escuché antes de que fueran famosos, antes sí molaban, ahora que venden tanto no son ni la mitad de buenos". Y seguir bebiendo tu cerveza tan ricamente después de decir semejante patochada.

Sigue los temas que te interesan