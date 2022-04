Málaga, epicentro de los festivales musicales este 2022: ¿tienes ya las entradas para todo lo que viene?

Venga, hay que reconocerlo: la mayoría de nosotros, cuando se presentó el cartel del nuevo y flamante Festival Internacional Cala Mijas, creyó que era un fake como un transatlántico de grande. Y es que no era para menos: a ver, ¿acaso los muchachos de Arctic Monkeys estaban en sus mansiones y se dijeron: "Hey, chicos, ¿habéis oído hablar de Mijas? ¿Y si reaparecemos allí?..."? Normal que en el momento en que saltó la liebre los memes no se hicieran esperar.

Pero, en lugar de quedarse la cosa ahí, ahora resulta que también Málaga capital será la anfitriona de los británicos Muse y del único concierto europeo de Jamiroquai gracias al Andalucía Big Festival by Mad Cool… en fin, vivir para ver. ¿Será que la provincia está realmente de moda? ¿Habrá que creerse lo que dicen en Fitur los políticos sobre el empuje malagueño? Mejor que tengan razón a que no, la verdad.

Sin embargo, estos no son los únicos festivales que tendrán lugar en este verano 2022 poscovid en el que estamos deseando darlo todo. Apunta bien las fechas, empieza a reunir dinero para comprar las entradas y, sobre todo, haz de tripas corazón para aguantar a tu amigo el agonías. ¡Atesorarás este año en tu recuerdo como aquellos que vieron actuar a los Rolling Stones en el 98!

Oh, See! Fest 2022

Ojo que sólo faltan 40 días y 40 noches para que el auditorio municipal de Málaga se pete de buena y variada música gracias al ya tradicional Oh, See! Fest, que se celebrará los días 20 y 21 del próximo mes de mayo.

Oh See Festival

Lori Meyers, Carolina Durante, Fangoria, Zahara, Kiko Veneno, Varry Brava, Manel, Nil Moliner, Ángel Stanich, Alizzz, Cupido, Ginebras, Amatria, Nancys Rubias, Mujeres y Karavana son los artistas confirmados.

Además, vuelve el espacio Oh, Kids! para los más pequeños y el esperadísimo Oh, See! Club con los mejores pinchadiscos nacionales: Carlangas DJ Set, Meneo DJ Set, Ocho y Medio djs, Soy una pringada DJ Set, Rocío Sáiz DJ Set, We Are Not Dj's, Don Gonzalo, Eddie Malo, Fiebre DJs y Xtrtnt dj.

Camorock 2022

El próximo 4 de junio el parque El Camorrillo de la localidad de Alameda se llenará de rock estridente y sin concesiones con una característica poco común hoy en día: como siempre tendrá entrada gratuita.

Después de que el coronavirus hiciera imposible celebrar los Camorock de 2020 y 2021, Hueso Producciones vuelve a la carga este año con un festival ya clásico: de hecho, cumple su décimo aniversario, lo cual no es moco de pavo.

BATTLE BEAST - Eden (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

El cartel está encabezado por los finlandeses Battle Beast y los gaditanos Sphinx, que podrán demostrar su poderío después de que anunciaran su vuelta a los escenarios. La fiesta la traerá Celtibeerian, junto al más puro heavy metal de SnakeyeS con su nuevo disco, y para terminar desde Galicia llegará una banda que sorprenderá a muchos, además con un nuevo álbum bajo el brazo: Dark Embrace. ¡Caña ahí!

Weekend Beach Festival 2022

Vamos a seguir con el Weekend Beach Festival de Torre del Mar, que también tiene un locurón de cartel. Dios mediante, el festival celebrará este 2022 su séptima edición del 6 al 9 de julio, en su recinto habitual junto al Mediterráneo.

Será, obvio, una edición muy especial tras el parón forzoso de estos dos últimos años a causa de las consabidas restricciones para llevar a cabo eventos multitudinarios durante la pandemia. Y la organización no ha parado de trabajar para conseguir un cartel artístico espectacular a la altura que ya le precede en las anteriores ediciones y que han disfrutado más de 150.000 asistentes.

Weekend Beach Festival de Torre del Mar.

Por el momento ya conocemos a más de 55 artistas nacionales e internacionales de los que formarán el cartel del festival, entre los que destacan Residente, The Hives, Izal, Tarrus Riley, Kase.O, SFDK, Ayax y Prok, La M.O.D.A., El Drogas, La Habitación Roja, La Pegatina, Belako o Lola Indigo.

Puro Latino Fest 2022

Si eres un reguetonero al que el perreo le flipa, Torremolinos será tu destino el 15 y el 16 de julio gracias al Puro Latino Fest 2022 y su programa de música latina, reguetón, trap y hip-hop.

Con este encuentro, Málaga se llena de estrellas de la música más odia y amada, a partes casi iguales, que existe, siendo una de las citas más esperadas después de muchas cancelaciones y cambios de fecha.

Puro Latino Festival.

Entre los cantantes y grupos previstos: los cubanos Gente de Zona y el top puertorriqueño Lunaye, Ms Nina, Lérica y Lennis Rodríguez, top latinos internacionales tan importantes como Eladio Carrión, Trueno, Ñengo Flow, Nío García y Brytiago, y entre los nacionales a los mediáticos Omar Montes y Bad Gyal, entre otros muchos de la nueva cantera como Morad… ¡Compra las entradas ya! ¡Se lo debes al perreo que tantas alegrías te ha dado!

Marenostrum Fuengirola Festival 2022

Después de petarlo con la actuación de la inefable JLo, el Marenostrum de Fuengirola ha colocado el listón en la estratosfera. Para muestra un botón: este año trae a artistas de tanta potencia como Alejandro Sanz, que actuará el viernes 1 y el sábado 2 de julio sobre las tablas pegadas al mar en una de las citas musicales más importantes de la provincia malagueña.

Marenostrum Festival.

Pero Marenostrum es mucho más, ya que también arropa diversos festivales con solera propia como el Metal Paradise o el Sohail Flamenco, repartidos a lo largo de todo el verano. Porque todo cabe en el Marenostrum choro: humor, jazz, flamenco, música latina, metal, pop, rock…

