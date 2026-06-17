José, el exagente FIFA en prisión y acusado de malos tratos con 6 familias al borde del desahucio en su finca "ilegal" en Málaga

La finca está siendo investigada por delitos medioambientales y urbanísticos, incluyendo vertidos ilegales y construcciones no autorizadas en una zona protegida.

La Junta de Andalucía ha paralizado temporalmente el desahucio y el precinto de las viviendas mientras se resuelven las investigaciones administrativas sobre la finca.

Seis familias que residen en su finca Finca Colores, gestionada por su pareja, están al borde del desahucio debido a irregularidades urbanísticas y contratos fraudulentos.

José González Rojas, exagente FIFA, fue detenido en Málaga tras regresar de Ecuador para eludir varias condenas, y está en prisión por impago de pensiones.

El exagente FIFA malagueño José González Rojas fue detenido el pasado 8 de junio por la Guardia Civil en la Finca Colores en Casabermeja. Tiene un largo historial de condenas y juicios por delitos de impago de pensiones, apropiación indebida y amenazas. Por cuatro de sus últimas condenas, que suman 2 años y 9 meses de prisión, lleva más de un año huido de la justicia.

Nunca había pisado la cárcel, hasta ahora. El pasado 8 de junio ingresó en prisión tras ser detenido por la Guardia Civil en la Finca Colores en Casabermeja, de la que es propietario, según fuentes de Facua consultadas por este periódico. Al parecer, regresó por sorpresa tras un año en Ecuador para eludir cuatro condenas.

Fueron las propias familias que residen en la finca de la que es propietario el malagueño, las que llamaron a la Guardia Civil alertando de la llegada de González Rojas. Las víctimas y las autoridades llevaban meses coordinadas.

Varios de los afectados han interpuesto en los juzgados de Málaga una denuncia por estafa y falsedad documental contra el exagente FIFA José González Rojas y su pareja, la empresaria ecuatoriana Jessica Alexandra Meza García. Al mismo tiempo que él está en prisión cumpliendo una condena de 45 días por impago de pensiones, la primera de las cuatro sentencias firmes que tiene pendientes.

Además de la condena que está cumpliendo actualmente, González Rojas tiene pendientes otras tres sentencias firmes, dos por impago de pensiones de siete meses y medio y seis meses, una de 18 meses por apropiación indebida y varios juicios por estafa, impago de pensiones y malos tratos, según recoge el diario Red.

El negocio de alquileres de parcelas con autocaravanas y viviendas portátiles de Finca Colores lo gestiona actualmente la pareja de Rojas que es una empresaria ecuatoriana llamada Jessica Alexandra Meza García.

Los contratos de alquiler se han firmado hasta hace unas semanas a nombre de una empresa, Producciones Ecológicas del Lugar SLU, que no ejerce ninguna propiedad sobre la finca y dejó de existir en octubre de 2023 porque al parecer Hacienda le retiró su NIF, según Facua.

Desahucio de 6 familias en la Finca Colores

La Junta de Andalucía había decretado el precinto de las viviendas ubicadas en estos terrenos, pero después de que la organización de consumidores Facua presentara escritos en nombre de dos de las familias afectadas, ha sido determinante para frenar el lanzamiento.

Así, este pasado martes se presentaron en la finca Técnicos de la Consejería de Fomento para comunicar a las familias que habían decidido paralizar el precinto de sus viviendas “hasta que concluya el expediente administrativo abierto por las numerosas irregularidades detectadas en el negocio”, según han informado desde Facua.

Cabe señalar que, paralelamente a las sentencias anteriores, la Finca Colores de González Rojas también está siendo investigada por la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana. En concreto, realizó una inspección en 2024 por la que se detectaron numerosas ilegalidades y sobre las que ahora han ordenado su paralización.

Entre esas ilegalidades, según Facua, están unas “obras consistentes en la apertura de caminos, creación de bancales e instalación de edificaciones prefabricadas con vocación de permanencia”. Todo ello en una finca no urbanizable ubicada en la Zona de Protección Territorial denominada Montes de Málaga.

Denunciado por el Seprona por vertidos ilegales

Algunas de las irregularidades cometidas en Finca Colores fueron puestas en conocimiento de los juzgados hace dos años por el Seprona, que denunció un delito contra el medio ambiente por la emisión de residuos sin ningún tipo de tratamiento que acaban vertidos en la naturaleza, con los consiguientes daños ambientales.

La causa está abierta en la Plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga.

Varias de las familias que residen en Finca Colores han optado por contratar a una empresa para que les traiga bidones de agua e instalar placas solares para garantizar el suministro eléctrico tras continuos cortes de electricidad.

Irregularidades en XTerra

Cabe recordar que José González Rojas en 2015 era el titular en España de la licencia para utilizar la marca internacional de pruebas de triatlón XTerra hasta que decidieron no renovarle la licencia ante numerosas irregularidades.

Al parecer, hace 11 años numerosos atletas que estuvieron durante semanas exigiendo al malagueño que les devolviera su dinero además de los gastos de desplazamiento y alojamiento que tuvieron que asumir para participar en la prueba de XTerra Reino de Granada porque hubo riesgo para la seguridad de los participantes hasta que decidieron denunciarle a través de Facua.

La prueba careció de unas medidas mínimas de organización y seguridad que propiciaron que gran cantidad de participantes se extraviaran de su recorrido, llegando incluso a invadir zonas en las que el tráfico no se encontraba cortado, con el consecuente peligro que supuso para su integridad física.