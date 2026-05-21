Alerta en Málaga por una nueva estafa que suplanta a las plataformas de reservas turísticas

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional alerta sobre una nueva estafa que suplanta plataformas de reservas turísticas en Málaga. Los estafadores acceden a datos reales de reservas y contactan a las víctimas por mensajería, correo o SMS, simulando problemas en el pago. Las víctimas son redirigidas a páginas fraudulentas donde se solicitan datos bancarios para robar información financiera. La Policía recomienda no facilitar datos de tarjetas por enlaces, revisar la web oficial y denunciar de inmediato si se ha caído en la estafa.

La Policía Nacional ha alertado de una nueva modalidad de fraude relacionada con las reservas de hospedaje a través de Internet, una práctica delictiva que está creciendo de forma notable en la provincia de Málaga, donde las denuncias se han disparado en las últimas semanas.

Según ha informado el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial, los estafadores contactan con sus víctimas mayoritariamente a través de aplicaciones de mensajería instantánea, aunque también recurren al correo electrónico o a los SMS. Lo más inquietante del método es que los delincuentes manejan información real sobre las reservas de los usuarios, como teléfonos de contacto, números de confirmación, fechas de estancia o datos básicos del hospedaje, lo que dota a sus comunicaciones de una apariencia plenamente legítima.

Los mensajes fraudulentos simulan proceder del propio establecimiento turístico o de la aplicación que gestiona la reserva. En ellos, los estafadores alertan de un supuesto problema con el pago o la validación de la reserva e invitan al cliente a introducir los datos de su tarjeta bancaria a través de un enlace. Ese enlace redirige a una página falsa diseñada para robar la información financiera de la víctima, según han explicado desde la Comisaría provincial.

Ante este panorama, los investigadores recomiendan extremar la precaución frente a cualquier comunicación que reclame datos bancarios de forma urgente. La principal advertencia es no facilitar nunca la información de la tarjeta a través de enlaces recibidos por mensaje o correo, y verificar cualquier incidencia accediendo directamente a la aplicación o página oficial de la plataforma de reservas. La Policía Nacional insiste además en desconfiar de los mensajes con tono alarmista, en comprobar siempre la dirección web antes de introducir cualquier dato personal y en activar la verificación en dos pasos siempre que la plataforma lo permita.

Los agentes han recordado que ninguna plataforma legítima solicita los datos completos de una tarjeta bancaria mediante enlaces enviados por mensajería instantánea o SMS. Quienes ya hayan caído en el engaño deben contactar de inmediato con su entidad bancaria y reunir todas las pruebas posibles, capturas de pantalla, mensajes y justificantes de los pagos realizados, para presentar la denuncia cuanto antes y con el mayor número de datos posible.